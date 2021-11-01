Довыборы в Раду: по результатам обработки 86,7% и 29% протоколов лидируют кандидаты "СН" Козырь и Войцеховский. ИНФОГРАФИКА
На довыборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты "Слуги народа".
Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 86,7% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,88%), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,29%.
В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 29,07% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховского (45,88%). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 24,32%.
Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.
Только 15% нормальных в стране. Всё понимают. Остальные дебилы!
Цей адмінресурс сьогодні з ним в коаліції; вчора був Порохом, позавчора з овощем... Вони найлегше вступають в союзи з переможцями. Не сумнівайтесь, що і з ****** співпрацюватиме, раптом що...
Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?
"Знаемо ми яким чиномі якою ціною у 2011 році був доллар по 8,хочеш повернути?" - я знаю одного такого - порошенко (и секта свидетелей сивочелого): "Тоді він обіцяв нам 1 долар по 10 гривень, кінець війни за пару тижнів, свободу російської мови і багато іншого. Однак результат виявився зовсім іншим.
У него всегда результат не попадает)))))))
Дурні зелені попуги.
Тільки не розсказуйте мені що вже отримуєте зарплатню у 4.000 баксів і всі обіцянки Плеснявого у вашому житті здійснилися, бо тоді ви не просто троль Падлюка, а пацієнт психіатричної лікарні.
Наріду подобається така влада, нехай сьорбає.
