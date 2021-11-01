Довыборы в Раду: по результатам обработки 86,7% и 29% протоколов лидируют кандидаты "СН" Козырь и Войцеховский. ИНФОГРАФИКА

На довыборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты "Слуги народа".

Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 86,7% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,88%), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,29%.

В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 29,07% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховского (45,88%). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 24,32%.

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.



