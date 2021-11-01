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Российского пилота, который сбил на учениях истребитель Су-30, обязали заплатить 1,1 миллиарда рублей

Российского пилота, который сбил на учениях истребитель Су-30, обязали заплатить 1,1 миллиарда рублей

Главная военная прокуратура передала в Тверской гарнизонный суд дело пилота, который подбил дружественный самолет во время учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант".

22 сентября прошлого года 34-летний командир звена Су-35С майор Василий Савельев принимал участие в отработке воздушных боев на авиабазе Хотилово в Тверской области. В учениях участвовало два истребителя - Су-35С и Су-30М2. Оба самолета брали на себя роль "цели" по очереди.

В процессе учений один из пилотов неожиданно запустил короткую снарядную очередь по Су-30 и пробил истребителю крыло. В результате самолет потерял управление, и обоим летчикам пришлось экстренно катапультироваться. Сам истребитель разбился в лесу, его стоимость позже оценили в 1 миллиард 143 миллиона рублей.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР признало виновником аварии пилота 1-го класса Савельева. Ведомство квалифицировало поступок мужчины как "нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов". Предъявленное пилоту обвинение соответствует 351 статье УК, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Помимо этого следствие требует взыскать с Савельева материальный ущерб в размере стоимости разбитого Су-30.

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Обычно по статье 351 УК возбуждают дела после авиакатастроф, отмечает "Коммерсант". Более мелкие инциденты, связанные со стрельбой, чаще попадают под статьи о повреждении военного имущества или о нарушении правил обращения с оружием (ст. 347 УК и ст. 349 УК соответственно).

Пилот и его защита не согласны с обвинением. Савельев утверждает, что те меры, которые пилот может предпринять в воздухе для безопасного проведения такого рода учений являются лишь страховочными, а основная подготовка самолетов должна происходить на земле. По словам мужчины, в день инцидента ему не сообщили о том, что пушка истребителя была в боевой готовности. Соотвествующей отметки не было в журнале подготовки к учениям, настаивает защита.

авиакатастрофа (1727) россия (96420) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+31
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01.11.2021 10:49 Ответить
+26
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01.11.2021 10:46 Ответить
+22
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01.11.2021 10:50 Ответить
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01.11.2021 10:46 Ответить
В это верю а в написанный бред про самолёт нет.
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01.11.2021 14:03 Ответить
Кстати пушка готова к применению после включения " массы" как на Жигулях. Вот так просто.
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01.11.2021 14:06 Ответить
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01.11.2021 10:46 Ответить
Ну что,сынок? Послужил расеюшке? Теперь плати.))
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01.11.2021 10:46 Ответить
Савельев наш чЄлАвЄк...
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01.11.2021 10:47 Ответить
Спасибі Вам, господін Савелєв. Прийміть подяку і від тих сирійських сімей, що залишилися живі, дякуючи Вам, хоча і не знають про своє чудесне спасіння- завдяки Вам. Прийміть подяку за те, що Ваш фюрер путін принесе світові трохи менше горя, трохи менше- на один літак. Прийміть подяку, господін Сваельєв.
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01.11.2021 19:48 Ответить
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01.11.2021 10:49 Ответить
Это лучшее, что я видел за последние годы, ну, кроме того, как Байрактар попадает в цель.
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01.11.2021 11:08 Ответить
А нахолєру вони той єраплан зарядили бойовими набоями?...
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01.11.2021 10:49 Ответить
А, так нада било!
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01.11.2021 12:21 Ответить
На учениях по стрельбе по мишени с живым пилотом , участвовали с боевым снаряжением ?

Прикольно
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01.11.2021 10:49 Ответить
Обезьяна с гранатой
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01.11.2021 10:52 Ответить
Болдуїну гикнулося.
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01.11.2021 12:52 Ответить
Скорей всего нам бред подкинули. Не буду вдаваться в тонкости, но подобные случаи часто бывают на земле. А чтобы в воздухе, никогда не слышал и не могу представить. Фигня на 99,99%.
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01.11.2021 14:01 Ответить
С пушкой случаи не редкость . помню женщина оказалась в факеле ракеты с ног до головы. Так на ней ни один волосок не подгорел, настолько быстро все произошло. Да и она сама ничего не поняла.
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01.11.2021 14:10 Ответить
А-а-а-а!!!😂😂😂 Просто ору!!!😂😂😂
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01.11.2021 10:49 Ответить
Это чтоб другие летчики поскорее разбегаться начали
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01.11.2021 10:49 Ответить
эт хорошо, меньше желающих будет в рашкинскую авиацию идти
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01.11.2021 10:50 Ответить
Будут закладывать всё имущество и своих родственников(рабов) , перед тем как идти в рашкинскую авиацию
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01.11.2021 10:55 Ответить
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01.11.2021 10:50 Ответить
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01.11.2021 10:56 Ответить
Правильно будет СТАБИЛИЗАТОР
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01.11.2021 10:56 Ответить
На курсе удерживает реактивная струя. Он же там ест какие-то пирожки.
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01.11.2021 11:59 Ответить
Выписать пилоту премию от имени Украины
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01.11.2021 10:53 Ответить
Орден Сутулова ему с закруткой на спине
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01.11.2021 11:25 Ответить
А у нас не той же принцип у "справі Семенченка"?
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01.11.2021 10:56 Ответить
При чому Семенченко жлдного українського літака не збив, а створив бат та болкував торгівлю на крові...
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01.11.2021 11:17 Ответить
А теперь можно только представлять что эти летуны творили в Сирии ..
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01.11.2021 10:56 Ответить
Есть такая профессия "родину защищать" в рашке своё толкование этой фразы
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01.11.2021 10:58 Ответить
Пусть парень обратится к Эрдогану тот ему поможет…
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01.11.2021 11:03 Ответить
какой чудесный пилот, задание выполнил с честью, больше б таких на мацковии. мы готовы дать ему убежище.
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01.11.2021 11:20 Ответить
Звезду Героя этому герою
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01.11.2021 11:26 Ответить
Героя Украины ?
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01.11.2021 12:29 Ответить
Героя давали за 10 сбитых. Тут максимум "За боевые заслуги".
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01.11.2021 12:50 Ответить
жаль что только один сбил. Надо было еще как деды в 41 в будку с генералами врезаться.
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01.11.2021 11:33 Ответить
Вообще-то странно. Он никогда не выплатит эту сумму. В СА три оклада и все. В мою бытность по вине офицера сгорела радиостанция Р-40 какая-то. Заплатил 3 оклада и все
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01.11.2021 12:04 Ответить
точно уже не помню. но вроде до 10 окладов бьіло, но не более 50% денежного содержания в месяц
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01.11.2021 12:53 Ответить
16 миллионов баксов? Это ж надо всем военным городком почки продать.
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01.11.2021 12:14 Ответить
Прийдеться їхати на "заробітки" в ОРДЛО.
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01.11.2021 12:17 Ответить
Вічна СЛАВА пілоту!!! Справжній патріот Росії....
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01.11.2021 13:02 Ответить
Су 30 насправді був 31м. Падіж продовжується
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01.11.2021 13:08 Ответить
И сколько же миллионов баксов теперь должен заплатить Алек Болдуин, застреливший на сьёмках оператора Галину Хатчинс из револьвера, переданного ему ответственными за снаряжение оружия холостыми патронами?
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01.11.2021 13:19 Ответить
Мне кажется, что этому лётчику можно дать Знак заслуженного лётчика Украины, если не Звезду Героя

Молодец, старается
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01.11.2021 13:21 Ответить
Гарний пілот Савєльєв - з одного пострілу і прямо в яблочко. Хай іде у ВСУ, нам такі пілоти потрібні.
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01.11.2021 14:12 Ответить
руSSня сама себя поубивает! И это хорошо, чем меньше этого дерьма на свете, тем безопаснее окружающему миру.
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01.11.2021 14:40 Ответить
Вот тут то пилот понял...., что гашетку нужно было жать в сторону кремля... Что бы уж не жалко было "за что"...
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01.11.2021 15:34 Ответить
Ничего страшного, за 2000 лет отработает за самолет.
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01.11.2021 21:12 Ответить
 
 