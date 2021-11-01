Российского пилота, который сбил на учениях истребитель Су-30, обязали заплатить 1,1 миллиарда рублей

Главная военная прокуратура передала в Тверской гарнизонный суд дело пилота, который подбил дружественный самолет во время учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант".

22 сентября прошлого года 34-летний командир звена Су-35С майор Василий Савельев принимал участие в отработке воздушных боев на авиабазе Хотилово в Тверской области. В учениях участвовало два истребителя - Су-35С и Су-30М2. Оба самолета брали на себя роль "цели" по очереди.

В процессе учений один из пилотов неожиданно запустил короткую снарядную очередь по Су-30 и пробил истребителю крыло. В результате самолет потерял управление, и обоим летчикам пришлось экстренно катапультироваться. Сам истребитель разбился в лесу, его стоимость позже оценили в 1 миллиард 143 миллиона рублей.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР признало виновником аварии пилота 1-го класса Савельева. Ведомство квалифицировало поступок мужчины как "нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов". Предъявленное пилоту обвинение соответствует 351 статье УК, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Помимо этого следствие требует взыскать с Савельева материальный ущерб в размере стоимости разбитого Су-30.

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Обычно по статье 351 УК возбуждают дела после авиакатастроф, отмечает "Коммерсант". Более мелкие инциденты, связанные со стрельбой, чаще попадают под статьи о повреждении военного имущества или о нарушении правил обращения с оружием (ст. 347 УК и ст. 349 УК соответственно).

Пилот и его защита не согласны с обвинением. Савельев утверждает, что те меры, которые пилот может предпринять в воздухе для безопасного проведения такого рода учений являются лишь страховочными, а основная подготовка самолетов должна происходить на земле. По словам мужчины, в день инцидента ему не сообщили о том, что пушка истребителя была в боевой готовности. Соотвествующей отметки не было в журнале подготовки к учениям, настаивает защита.