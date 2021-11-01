РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8264 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
593 4

"Голос" инициирует внеочередное заседание ВР для поддержки "зависшего в воздухе" законопроекта о кислородных станциях

Депутатская фракция "Голос" инициирует проведение 2 ноября внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы в Фейсбуке.

"Медицинская система Украины находится на грани коллапса. Количество тяжелобольных коронавирусом стремительно растет, а кислорода в больницах критически не хватает. Ситуация нуждается в немедленном решении, поэтому "Голос" вместе с коллегами по "Европейской солидарности" инициирует внеочередное заседание парламента во вторник, 2 ноября", - следует из сообщения.

Парламентарии, в частности, требуют немедленно принять в целом законопроект народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун №5460 о кислородных станциях. Этот документ был проголосован в первом чтении еще в июле, однако так и "завис в воздухе". Он предусматривает установку мощных кислородных станций во всех больницах, имеющих ковид-отделения.

В "Голосе" подчеркивают, что кислородные станции являются более эффективными для лечения тяжелых пациентов, чем концентраторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин

Автор: 

карантин (16729) внеочередное заседание (262) Голос партия (500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже на то что у депутатов другие приоритеті, а не сохранение Нации.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:16 Ответить
Вы что, смеётесь?
Поговорить, видосик снять, штраф ввести для "борьбы" с Ковидом, это "Слуги" могут.
А ДЕНЬГИ ПОТРАТИТЬ?!....
Не, деньги они тратят только на "Велике Крадівництво"!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:41 Ответить
Це звичайнісінький політичний піар . Для вакцинованих кисневих станцій вистарчає , аж забагато. А невакцинованим просто нада піти і вакцинуватись . Тоді ніякі реанімації не ************ . Все ж просто і доступно.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:43 Ответить
 
 