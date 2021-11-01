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США и Россия за последние несколько месяцев провели ряд секретных переговоров, - NYT

США и Россия за последние несколько месяцев провели ряд секретных переговоров, - NYT

Между США и Россией состоялся ряд секретных встреч, поскольку администрация Байдена применяет более трезвый подход к отношениям с Кремлем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале New York Times.

Отмечается, что встреча на высшем уровне между Байденом и Путиным в июне в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами, включая три поездки в Москву высокопоставленных чиновников администрации Байдена с июля и новые встречи с российскими официальными лицами на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии.

"Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Главный советник Белого дома по кибер и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию тихих виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой. Несколько недель назад - после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе Соединенные Штаты раскрыли имена и другие подробности нескольких хакеров, активно атакующих Америку. ... Соединенные Штаты ожидают увидеть, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить, серьезно ли Путин сказал, что будет способствовать борьбе с вирусами-вымогателями и другими киберпреступлениями", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что переговоры пока мало что дали по существу, но помогают предотвратить выход российско-американской напряженности из-под контроля.

"Самое главное, что понимает Байден, - это то, что он не изменит Россию. Россия такая, какая она есть", - приводит цитату консультанта Кремля Федора Лукьянова издание.

"Для Белого дома переговоры - это способ попытаться предотвратить геополитические сюрпризы, которые могут сорвать приоритеты Байдена - конкуренцию с Китаем и внутреннюю повестку дня, сталкивающуюся с множеством проблем. Для Путина переговоры с самой богатой и могущественной страной мира - это способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности", - подытожили в New York Times.

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Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31651) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+11
любые переговоры с мировым террористом и убийцей, за словами того же Байды, есть легализация террориста и придания ему собственной важности в мировой политике .
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01.11.2021 11:30 Ответить
+3
нуну.... Неужели американцы повелись на эту элементарную путинскую разводку ?
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01.11.2021 11:25 Ответить
+2
а Будапештский меморандум Байден с путиным не обсуждали случайно в ключе - "Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Источник: ?

Каких еще лохов собираются разоружать?
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01.11.2021 11:32 Ответить
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нуну.... Неужели американцы повелись на эту элементарную путинскую разводку ?
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01.11.2021 11:25 Ответить
Все, кто радовался победе Байдена и демократов. Какой бы Трамп не был, на фоне Байдена и его "трезвой политики" вы ещё плакать будете по Трампу.
Чего только его советнички стоят, которые опять заговорили о новой Ялте и разделе сфер влияния в мире по Путинскому сценарию.
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01.11.2021 13:32 Ответить
любые переговоры с мировым террористом и убийцей, за словами того же Байды, есть легализация террориста и придания ему собственной важности в мировой политике .
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01.11.2021 11:30 Ответить
У тебя мышления уровня 80-летней бабушки на лавочке с семечками мировая геополитика она вся грязная со всех сторон и всегда и те же твои США уже в этом столетии в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии убившие многие тысячи людей.
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01.11.2021 11:53 Ответить
мыслитель, постарше меня, Ты не пробовал сосчитать сколько рашистские пацаки отправили в мир инной людей.Бери покупай мешок семечек, на лавочку ,прихвати счета и начинай с Ичкерии ,Сирии,Ливии,Афганистана ,Грузии,Украины и т.д
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01.11.2021 12:01 Ответить
Для тех кто на бронепоезде повторяю во второй, последний раз из моего первого комментария --- *мировая геополитика она вся грязная со всех сторон и всегда* - то есть мало того что ты являешься ограниченным человеком ты еще и имеешь привычку перекручивать текст собеседника
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01.11.2021 12:04 Ответить
замполит ,не юли и нее перекручивай .(,,,,а и те же твои США уже в этом столетии в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии убившие многие тысячи людей.)) -они такие же мои ,как и Твои
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01.11.2021 19:23 Ответить
Поэтому они секретные.)
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01.11.2021 17:29 Ответить
а Будапештский меморандум Байден с путиным не обсуждали случайно в ключе - "Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Источник: ?

Каких еще лохов собираются разоружать?
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01.11.2021 11:32 Ответить
Умные,богатые люди всегда смогут договориться
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01.11.2021 11:39 Ответить
Як з ***@лом можуть вести переговори, якщо з ним говорити себе не поважати...
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01.11.2021 11:45 Ответить
Главный противник в мире для США сейчас не Россия а стремительно усиливающийся Китай и для США архи важно склонить Россию на свою сторону но в России при этом понимают важность держать баланс так как есть дать Америке задавить Китай то следующая будет уже очередь РФ.. так что переговоры идут и идти будут а смогут ли они договориться это уже неизвестно.
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01.11.2021 11:48 Ответить
Ідіот
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01.11.2021 12:04 Ответить
не более чем администрация Байдена что ведет переговоры.
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01.11.2021 12:06 Ответить
В комментах одни геополитики собрались. Интересно, почему их никогда на подобные переговоры не приглашают.
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01.11.2021 12:19 Ответить
А причем здесь *геополитики*? Я простой диван и я это прекрасно понимаю но не вижу ничего плохого в том чтобы высказать свое мнение (умное ли глупое вопрос философский) на новостном сайте где специально для этого и открыты комментарии для простых людей.
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01.11.2021 12:32 Ответить
Бред какой-то. РФ отозвала своих представителей из НАТО, идет взаимная высылка десятками дипломатов... где тут увидели переговоры?
ИМХО, США уже поняли, что там пытаться договариваться бесполезно и ведут активную прдготовку как к войне против РФ, так и против Китая.
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01.11.2021 12:29 Ответить
"Между США и Россией состоялся ряд секретных встреч, поскольку администрация Байдена применяет более трезвый подход к отношениям с Кремлем".
Да уж, засекретить переговоры - это действительно трезвый подход. И главное никаких претензий предъявить по ним невозможно.
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01.11.2021 12:30 Ответить
А шо там Бисмарк говорил насчёт стоимости договоренности с паРашей и бумаги некоторой они подписаны???😀😀😀 Видимо Байден не в курсе.😀😀
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01.11.2021 12:41 Ответить
А кто то сомневался, что они о чём то договариваются.
Пани ********* ...
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01.11.2021 12:44 Ответить
Це нагадує як американці вели сепаратні перемовини з нацистами під час другої світової війни. Ален Далас з генералом Вольфом, який представляв Гімлера. На мій розсуд, гарна аналогія.
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01.11.2021 14:23 Ответить
 
 