США и Россия за последние несколько месяцев провели ряд секретных переговоров, - NYT

Между США и Россией состоялся ряд секретных встреч, поскольку администрация Байдена применяет более трезвый подход к отношениям с Кремлем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале New York Times.

Отмечается, что встреча на высшем уровне между Байденом и Путиным в июне в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами, включая три поездки в Москву высокопоставленных чиновников администрации Байдена с июля и новые встречи с российскими официальными лицами на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии.

"Сейчас идет серьезный разговор о контроле над вооружением, самый глубокий за последние годы. Главный советник Белого дома по кибер и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию тихих виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой. Несколько недель назад - после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе Соединенные Штаты раскрыли имена и другие подробности нескольких хакеров, активно атакующих Америку. ... Соединенные Штаты ожидают увидеть, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить, серьезно ли Путин сказал, что будет способствовать борьбе с вирусами-вымогателями и другими киберпреступлениями", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что переговоры пока мало что дали по существу, но помогают предотвратить выход российско-американской напряженности из-под контроля.

"Самое главное, что понимает Байден, - это то, что он не изменит Россию. Россия такая, какая она есть", - приводит цитату консультанта Кремля Федора Лукьянова издание.

"Для Белого дома переговоры - это способ попытаться предотвратить геополитические сюрпризы, которые могут сорвать приоритеты Байдена - конкуренцию с Китаем и внутреннюю повестку дня, сталкивающуюся с множеством проблем. Для Путина переговоры с самой богатой и могущественной страной мира - это способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности", - подытожили в New York Times.

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