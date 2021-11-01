55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства "Приватбанка" на счета "95 квартала", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Что-то слышали о расследовании Пандора Пейперс (Pandora Papers), но не знают деталей, 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо информированы о нем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Около трети респондентов (36,8%) не слышали о международном расследовании Пандора Пейперс (Pandora Papers), раскрывшем тайны офшорных счетов многих политиков из разных стран мира. Что-то слышали об этом исследовании, но не знают деталей, 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо информированы о нем", - говорится в исследовании.

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"Подавляющее большинство респондентов (80,1%) считают, что недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели офшорными счетами за границей. 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике. Вместе с тем, более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Пандора Пейперс (Pandora Papers) о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом. Не верят этой информации 16,5% опрошенных", - отмечается в исследовании.





Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".