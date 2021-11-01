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55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства "Приватбанка" на счета "95 квартала", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства

Что-то слышали о расследовании Пандора Пейперс (Pandora Papers), но не знают деталей, 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо информированы о нем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Около трети респондентов (36,8%) не слышали о международном расследовании Пандора Пейперс (Pandora Papers), раскрывшем тайны офшорных счетов многих политиков из разных стран мира. Что-то слышали об этом исследовании, но не знают деталей, 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо информированы о нем", - говорится в исследовании.

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"Подавляющее большинство респондентов (80,1%) считают, что недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели офшорными счетами за границей. 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике. Вместе с тем, более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Пандора Пейперс (Pandora Papers) о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом. Не верят этой информации 16,5% опрошенных", - отмечается в исследовании.

55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства Приватбанка на счета 95 квартала, - опрос Центра Разумкова 01
55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства Приватбанка на счета 95 квартала, - опрос Центра Разумкова 02

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) опрос (2870) офшор (511) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+16
как это олигофрены не пострадали . один хороший мальчик ( из Кривого Рога ) рвался на фронт . хотел умереть за Крым . а лично Петро его заставлял плясать перед сепарами в Горловке . малчик получил психологическую травму
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01.11.2021 11:33 Ответить
+12
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01.11.2021 11:29 Ответить
+12
Верят не верят белиберда ! В нормальных странах фигуранты офшоров моментально ушли в отставку , а вУкраине какое-то СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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01.11.2021 11:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Причем верят не верят.это факт!!!
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01.11.2021 11:26 Ответить
Ранее был слепой траст Порошенко. Теперь Зеленский, как хранитель "общака" Коломойского. Слишком здорово, чтобы всё было правдой.
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01.11.2021 12:27 Ответить
А 45 не знаю что такое офшор , как это выводить деньги
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01.11.2021 11:28 Ответить
Более странно что Петя будучи презом молчал в дырочку а теперь вылез. Петя, где посадки? Ниодин бандит, предатель и олигофрен за время правления Петьки не пострадал.
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01.11.2021 11:29 Ответить
эволюция зе-электората медленно, но идет
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01.11.2021 11:32 Ответить
как это олигофрены не пострадали . один хороший мальчик ( из Кривого Рога ) рвался на фронт . хотел умереть за Крым . а лично Петро его заставлял плясать перед сепарами в Горловке . малчик получил психологическую травму
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01.11.2021 11:33 Ответить
Отож бо і воно. Один олігофрен Грін в Цензор дописи досі надсилає
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01.11.2021 11:35 Ответить
Нарешті знайшовся винний.)))
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01.11.2021 11:37 Ответить
ЭЭээээ. да ты все таки оказался длббм, а была очень слабая надежда на возможность хоть каких то проблесков мыслительного процесса в твоем чугунке
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01.11.2021 12:11 Ответить
При ньому хоч Єфремов у СІЗО сидів, а портнови ці всі ховалися, а при Зе Єфремова випустили, а з Портновим взагалі дружать...
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01.11.2021 12:14 Ответить
Клоун всіх реальних терористів та вбивць майданівців поаідпускав на вимогу сепарів...
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01.11.2021 16:51 Ответить
Дебілам подобається в таке вірити. Бо це як їм здається їх випоавдовує
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01.11.2021 16:48 Ответить
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01.11.2021 11:29 Ответить
да мантра "аби нe порошeнко" сильна мантра!
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01.11.2021 11:43 Ответить
Верят не верят белиберда ! В нормальных странах фигуранты офшоров моментально ушли в отставку , а вУкраине какое-то СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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01.11.2021 11:30 Ответить
Просто в Европу идут....Их деньги, недвижимость, семьи........С себя начинают, а лет через сто и остальные лохт!
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01.11.2021 11:32 Ответить
Это не средневековья,это КОРРУПЦИЯ!!!
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01.11.2021 11:33 Ответить
НАПК грізно спитав, чи є у Зеленського офшори, Зеленський сказав що немає. Чого Ви придираєтесь.
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01.11.2021 11:46 Ответить
"Черный лебедь" для Зеленского только начал свой полет. Это только начало слива информации.....
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01.11.2021 11:30 Ответить
Ну да, ніби ж оприлюднили лише 20 чи 30% Pandora papers...
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01.11.2021 12:15 Ответить
а остальные не понимают как можно выводить деньги в офшторы или в офштопор
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01.11.2021 11:30 Ответить
Зелі прилетіло від Разумкова.
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01.11.2021 11:30 Ответить
А 54,7% продовжують вірити в Діда Мороза...
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01.11.2021 11:32 Ответить
трызда близенько!
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01.11.2021 11:32 Ответить
Зеленій шоблі починає прилітати від Разумкова. І це добре!
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01.11.2021 11:41 Ответить
Ну вот и настоящий рейтинг закрысы на сегодня 16,7%
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01.11.2021 11:43 Ответить
тому що питання правeльнi нарeштi задавали
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01.11.2021 11:44 Ответить
В сравнении с КМИСом верующих уменьшилось на 1,5% и не верующих на 5%. А тех, кому тяжко разобраться в мыслях, прибавилось. А это говорит о чём? Правильно! Порошенко всех снова победит в один тур!
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01.11.2021 11:44 Ответить
мантра "аби нe порошeнко" нe така вжe слабка мантра.
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01.11.2021 11:46 Ответить
ми Хелловін не святкуємо - ми в ньому живемо © сеть
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01.11.2021 11:44 Ответить
Я уверен, что таких намного больше. Но наши "социологи" не хотят показывать реальные числа.
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01.11.2021 11:48 Ответить
Свистеть,не мешки ворочать. Не верю..Медиатузы в разнос пошли.Имею право!
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01.11.2021 11:52 Ответить
а пересічний простолюдин хоч орієнтується, що таке "офшор" для чого він потрібен, як з його допомогою ведеться бізнес, чи здійснюються фінансові злочини?
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01.11.2021 12:01 Ответить
Ні, звісно, але в 2019 навколо офшорів Пєті було так багато спекуляцій і зелені переборщили - по суті, вистрілили собі в ногу. Адже тепер у народу сформувалася стійка асоціація, що офшор - це виключно негатив!
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01.11.2021 12:16 Ответить
отож бо
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01.11.2021 12:18 Ответить
Наші олігархи не бізнесмени, а шахраї. А з допомогою офшор вони здійснюють фінансові злочини. Це однозначно.
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01.11.2021 12:49 Ответить
А чому тут вірити чи не вірити - Володя разом із дядьом Ігорем вкрали з банку людські вклади і вивели в офшори. Володя отримав свій відсоток, а дірку в банку закривав уряд і голова нацбанку за рахунок бюджету, шоб не розвалився банк і держава. Але нарід є нарід, він на стадіоні повірив баризі Вові.
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01.11.2021 12:22 Ответить
Раздули ситуацию 2012г , когда надо бьіло спасаться от рекетиров Януковича , навешали людям лапши на уши , а теперь опросьі проводят. Людей ввели в оману , в политических целях.
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01.11.2021 13:34 Ответить
Так, пане Івашин, ввели нарід в оману. Від яких рекетірів спасався Косоворотка? Від портнова,татарова,демченко і єрмака? Та це ж ті, що заправляли всім при Овощі. А яка може бути омана, коли гарний мальчік із Кривого Рога дійсно вивів у офшори 41 млн.доларів США і тут в цьому питання і питання ще в іншому, крамолі - не виплачені податки. А ще саме головне, що мальчік показував свої підприємства збитковими і під час війни купляв дома і квартири в Ялті, Італії, Англії... Це пане будете вводити в оману когось іншого, а вже навіть нарід розібрався в брехні і мародерстві. Була перша новина від спільноти журналістів, а їх ще буде сім.
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01.11.2021 14:18 Ответить
Прикольный вопрос у социологической компании на счет офшорных счетов и вывода денег Коломойского. Из серии: "Вы когда воду из унитаза пьете, вам рога не мешают?"
Там же два совершенно разных вопроса. Поэтому и проценты распределения ответов какие-то не адекватные.
Правильный вопрос должен звучать так:
"Доверяете ли вы публикациям международных расследователей-журналистов"?
(Чисто чтобы поржать, у тех кто ответит "нет", можно было бы спросить "А кому доверяете?")
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01.11.2021 14:14 Ответить
 
 