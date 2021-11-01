РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8264 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 956 1

Если доказана вина и факт подделки данных: в Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

Если доказана вина и факт подделки данных: в Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов пока не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - отметила Карчевич.

По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - рассказала Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав

Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - уточнила представитель Минздрава.

Минздрав (4906) подделка (442) сертификат (227) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно а КАК человек может ДОКАЗАТЬ что реально был "вакцинирован" - какой АНАЛИЗ может это доказать !? И за чей счет он будет делаться !?

Я это к тому, что у нас ВСЕ делают через ОПУ !

Вот возмёт и пропадет у человека сертификат в ДИИ, и что ему делать, как доказать, что не верблюд ?!

Он же не виноват, что мед работники кривыми руками вносили данные , которые потом кто от возмет и отменит .!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:28 Ответить
 
 