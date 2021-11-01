Если доказана вина и факт подделки данных: в Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов пока не было.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Если доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.
"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - отметила Карчевич.
По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.
"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - рассказала Карчевич.
Из-за производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.
"Речь шла от 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - уточнила представитель Минздрава.
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Я это к тому, что у нас ВСЕ делают через ОПУ !
Вот возмёт и пропадет у человека сертификат в ДИИ, и что ему делать, как доказать, что не верблюд ?!
Он же не виноват, что мед работники кривыми руками вносили данные , которые потом кто от возмет и отменит .!