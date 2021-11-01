Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним ее за три года, - Абрамовский

В министерстве охраны окружающей среды считают задачу президента Зеленского о посадку 1 млрд деревьев за три года реальной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Президент Украины задавал вопросы. Действительно, они касались высадки миллиарда деревьев, управления отходами, в части постройки заводов по переработке отходов и экологической инспекции. …Это была идея, которую мне озвучил Президент как задачу. …Сложная задача но реальная. Мы все выполним через три года. Уверен на 110%", - отметил он.

По словам Абрамовского, обычно весной и осенью высаживают в год от 130 до 180 миллионов деревьев.

"Плюс коммунальные облагролесы, плюс предприятия Минобороны. Где-то до 200. Три года - это уже до 600. Но, чтобы увеличить на эти 400, даже немного больше, мы очень вовремя и правильно, я считаю, сделали необходимые шаги. С момента указа о масштабном облесении мы начали подготовительную работу. Следует значительно увеличить выращивание посадочного материала, подготовить соответствующие площади, привлечь большее количество работников", - объяснил министр.

Абрамовский отметил, что осенью планируют посадить 40 млн деревьев.

"Весной высадим в разы больше. Так всегда - весной сажаем больше, чем осенью. Дальше, за два следующих года плюс весна-2024, будет как раз миллиард, может даже немного больше", - сказал министр.

Полное интервью с Романом Абрамовским читайте здесь.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нанесение вреда экологии могут увеличить в 10 раз, - глава Минприроды Абрамовский