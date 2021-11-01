Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним ее за три года, - Абрамовский
В министерстве охраны окружающей среды считают задачу президента Зеленского о посадку 1 млрд деревьев за три года реальной.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
"Президент Украины задавал вопросы. Действительно, они касались высадки миллиарда деревьев, управления отходами, в части постройки заводов по переработке отходов и экологической инспекции. …Это была идея, которую мне озвучил Президент как задачу. …Сложная задача но реальная. Мы все выполним через три года. Уверен на 110%", - отметил он.
По словам Абрамовского, обычно весной и осенью высаживают в год от 130 до 180 миллионов деревьев.
"Плюс коммунальные облагролесы, плюс предприятия Минобороны. Где-то до 200. Три года - это уже до 600. Но, чтобы увеличить на эти 400, даже немного больше, мы очень вовремя и правильно, я считаю, сделали необходимые шаги. С момента указа о масштабном облесении мы начали подготовительную работу. Следует значительно увеличить выращивание посадочного материала, подготовить соответствующие площади, привлечь большее количество работников", - объяснил министр.
Абрамовский отметил, что осенью планируют посадить 40 млн деревьев.
"Весной высадим в разы больше. Так всегда - весной сажаем больше, чем осенью. Дальше, за два следующих года плюс весна-2024, будет как раз миллиард, может даже немного больше", - сказал министр.
Полное интервью с Романом Абрамовским читайте здесь.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.
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что будет потом ?
"Миллиард, миллиард...
Буратин, увидишь ты из окна !"
мало нам 75% ЗЕ-льоного нарида
Кроме лозунгов хоть что-то покажите!
Надеюсь, что это не секретная информация?
давай воробьёв гонять чтобы не клевали зерно и каждая семья должна выплавить килограмм стали...
быдло идёт по пути Мао.
В торговые центры только в те отделы где продают лопаты..😀
И задача будет решена...
"усушка, утруска, бой"
реальные наркоманы
BERGAMO, Italy (AP) - The Italian city that suffered the brunt of COVID-19's first deadly wave is dedicating a vivid memorial to the pandemic dead: A grove of trees, creating oxygen in a park opposite the hospital where so many died, unable to breathe.
https://apnews.com/article/health-italy-ap-top-news-virus-outbreak-international-news-0caf6f880e8aa243d2f53659a01fbc43 Bergamo, in northern Italy, is among the many communities around the globe dedicating memorials to commemorate lives lost in a pandemic that is nearing the terrible threshold of 5 million confirmed dead.
Some have been drawn from artist's ideas or civic group proposals, but others are spontaneous displays of grief and frustration. Everywhere, the task of creating collective memorials is fraught, with the pandemic far from vanquished and new dead still being mourned.
Memorial flags, hearts, ribbons: These simple objects have stood in for virus victims, representing lost lives in eye-catching memorials from London to Washington D.C., and Brazil to South Africa.
333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.
только такие долбни как ты будут высаживать деревья зимой по 10 штук в секунду.
Иногда если у этих животных есть капля трезвости и совести, и их хватает чтоб в корнях векового дуба вырыть яму и свалить туда пластик и стекло...
В глубине леса есть проблема с животными которые выпаливают траву и вместе с этим и деревья. Но такого как на берегу после рыбаков, больше нет нигде. После 10 лет такой рыбалки остается лунный ланшафт с горами мусора.
Взывания к совести тут не помогут. Только огромные штрафы!
Травянистая ива (Salix herbacea) - самое маленькое дерево в мире. Его высота не превышает нескольких сантиметров.
В принципе после этого восстановление лесов Амазонки покажется детским садом. Можно будет сразу на Марс их забрасывать, яблони садить.
Їм хоч сци в глаза для них божа роса