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Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним ее за три года, - Абрамовский

Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним ее за три года, - Абрамовский

В министерстве охраны окружающей среды считают задачу президента Зеленского о посадку 1 млрд деревьев за три года реальной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Президент Украины задавал вопросы. Действительно, они касались высадки миллиарда деревьев, управления отходами, в части постройки заводов по переработке отходов и экологической инспекции. …Это была идея, которую мне озвучил Президент как задачу. …Сложная задача но реальная. Мы все выполним через три года. Уверен на 110%", - отметил он.

По словам Абрамовского, обычно весной и осенью высаживают в год от 130 до 180 миллионов деревьев.

"Плюс коммунальные облагролесы, плюс предприятия Минобороны. Где-то до 200. Три года - это уже до 600. Но, чтобы увеличить на эти 400, даже немного больше, мы очень вовремя и правильно, я считаю, сделали необходимые шаги. С момента указа о масштабном облесении мы начали подготовительную работу. Следует значительно увеличить выращивание посадочного материала, подготовить соответствующие площади, привлечь большее количество работников", - объяснил министр.

Абрамовский отметил, что осенью планируют посадить 40 млн деревьев.

"Весной высадим в разы больше. Так всегда - весной сажаем больше, чем осенью. Дальше, за два следующих года плюс весна-2024, будет как раз миллиард, может даже немного больше", - сказал министр.

Полное интервью с Романом Абрамовским читайте здесь.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нанесение вреда экологии могут увеличить в 10 раз, - глава Минприроды Абрамовский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) лес (633) Абрамовский Роман (51)


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Топ комментарии
+22
Деревянная партия, деревянные Слуги
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01.11.2021 11:42 Ответить
+22
Це якийсь треш. Від одного недоумка прилітає ідея про мільярд (!!!!!!!!) дерев, а другий варіят у пориві виконання гарантує, що це буде виконано за три (!!!) роки з вірогідністю у 110 (!!!!!!) відсотків. Як кажуть, німа сцена!
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01.11.2021 11:44 Ответить
+21
мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.

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01.11.2021 11:55 Ответить
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Деревянная партия, деревянные Слуги
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01.11.2021 11:42 Ответить
через 3 года они сами сидеть будут вместо деревьев!
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01.11.2021 12:16 Ответить
а потом?
что будет потом ?

"Миллиард, миллиард...
Буратин, увидишь ты из окна !"

мало нам 75% ЗЕ-льоного нарида
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01.11.2021 12:51 Ответить
буратін уже вистачає.Вони сосни корабельні думають садити - от звідки науково-дослідний флот !Все сходиться ,а ви кажете "зебіли" !
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01.11.2021 13:39 Ответить
Це якийсь треш. Від одного недоумка прилітає ідея про мільярд (!!!!!!!!) дерев, а другий варіят у пориві виконання гарантує, що це буде виконано за три (!!!) роки з вірогідністю у 110 (!!!!!!) відсотків. Як кажуть, німа сцена!
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01.11.2021 11:44 Ответить
А хто ті дерева рахувати буде?
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01.11.2021 11:47 Ответить
Підрахуй?
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01.11.2021 11:48 Ответить
ЦВК, звісно!
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01.11.2021 11:49 Ответить
даю 100500 відсотків - ніфіга не зроблять!
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01.11.2021 11:55 Ответить
С интересом ознакомлюсь с планом насаждений, готов рассмотреть вариант личного участия...
Кроме лозунгов хоть что-то покажите!
Надеюсь, что это не секретная информация?
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01.11.2021 13:14 Ответить
а документально это оформлено? а та зюзя что-то ляпнул, а эти побежали бюджет просаживать
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01.11.2021 11:44 Ответить
146%
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01.11.2021 11:45 Ответить
Весна прийде, садити буде!!!!!
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01.11.2021 11:45 Ответить
до чего же ипанутое быдло...

давай воробьёв гонять чтобы не клевали зерно и каждая семья должна выплавить килограмм стали...

быдло идёт по пути Мао.

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01.11.2021 11:45 Ответить
Это мы знаем про Мао и 6оробцов, а чуваки из благородных цырков не обязаны знать о таких мелочах. "Паниковский не обязан всему верить...!"
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01.11.2021 12:26 Ответить
Весной без саженца в маршрутку и метро не пускать...
В торговые центры только в те отделы где продают лопаты..😀
И задача будет решена...
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01.11.2021 11:45 Ответить
Рада рассмотрит отставку Абрамовского./Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним(!) ее за три года, - Абрамовский .-Поздно, Рита .Ты полюбила вора.
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01.11.2021 11:46 Ответить
посадить - не вырастить...
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01.11.2021 11:47 Ответить
ото ж
"усушка, утруска, бой"
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01.11.2021 13:06 Ответить
А реки вспять не будем направлять? Этой идеей ещё не озаботились власти?
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01.11.2021 11:47 Ответить
реки сохнут, но то таке, повернуть сухие русла можно
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01.11.2021 13:08 Ответить
Рік назад заявляли про відновлення річкового флоту
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01.11.2021 13:35 Ответить
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01.11.2021 11:47 Ответить
с математикой, логикой и целесообразностью у зеленых совсем беда
реальные наркоманы
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01.11.2021 11:48 Ответить
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01.11.2021 12:01 Ответить
они стоят друг друга
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01.11.2021 13:09 Ответить
интересно . а с тех пор как обкуренный это двинул в массы сколько деревьев посадили ? конопля не в счет . она не дерево
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01.11.2021 11:48 Ответить
Молодцы! Видно что при Президенте Зеленском власть переживает за Украину и даёт позитивные процессы!
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01.11.2021 11:48 Ответить
интересно, а ты хоть понимаешь, что хвалишь то, чего нет? отопление-то хоть включили в вашей палате, позитивный ты наш?
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01.11.2021 12:20 Ответить
Зебіл, які саме "позитивні процеси" - назови хоча б один! Обісцянки навіть не згадуй!
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01.11.2021 12:37 Ответить
томосом між вухами не труть і доллар на 3 не множать.
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01.11.2021 15:38 Ответить
Перед выборами: Мы, как и обещали высадили 1 млрд. деревьев кукурузы! Согласно новыму постановлению Кабмина Шмыгаля кукуруза признана деревом! Кто не согласен не сможет посещять ТРЦ и ездить общественным транспортом
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01.11.2021 11:51 Ответить
для ЗЕ-бени и кукуруза дерево
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01.11.2021 13:12 Ответить
Как-то убого это.. смотрите и учитесь, как это делать элегантно и со смыслом:

BERGAMO, Italy (AP) - The Italian city that suffered the brunt of COVID-19's first deadly wave is dedicating a vivid memorial to the pandemic dead: A grove of trees, creating oxygen in a park opposite the hospital where so many died, unable to breathe.
https://apnews.com/article/health-italy-ap-top-news-virus-outbreak-international-news-0caf6f880e8aa243d2f53659a01fbc43 Bergamo, in northern Italy, is among the many communities around the globe dedicating memorials to commemorate lives lost in a pandemic that is nearing the terrible threshold of 5 million confirmed dead.

Some have been drawn from artist's ideas or civic group proposals, but others are spontaneous displays of grief and frustration. Everywhere, the task of creating collective memorials is fraught, with the pandemic far from vanquished and new dead still being mourned.
Memorial flags, hearts, ribbons: These simple objects have stood in for virus victims, representing lost lives in eye-catching memorials from London to Washington D.C., and Brazil to South Africa.
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01.11.2021 11:51 Ответить
еще одна идеальная схема распила бюджетных денег- по документам будет проведено 1 млрд., а на самом деле ...., остальное будут озвучивать на потери-ну не прижились сажанцы, ну то таке
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01.11.2021 11:54 Ответить
мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,
27 777 777 в місяць,
926 000 на день,
38 580 в годину,
643 в хвилину,
більше 10 дерев в секунду.

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01.11.2021 11:55 Ответить
это если начать прямо сейчас.
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01.11.2021 12:12 Ответить
мене теж хвилює щоб дерева бодай стали трішки вищими чоловічого зросту
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01.11.2021 13:15 Ответить
Теперь еще 10% добавить надо
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01.11.2021 15:29 Ответить
Это Украина вся станет зелёной . Это хорошо.
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01.11.2021 11:55 Ответить
Привет Джамалу!
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01.11.2021 12:13 Ответить
они чё, в одной палате дурки на соседних койках лежат?
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01.11.2021 12:17 Ответить
ты уже сбегал за лопатой, садовод-любитель?
только такие долбни как ты будут высаживать деревья зимой по 10 штук в секунду.
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01.11.2021 12:16 Ответить
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01.11.2021 11:58 Ответить
а у клоуна лопата будет с моторчиком?
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01.11.2021 12:01 Ответить
110% не успеют, осталось 2,5 года.
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01.11.2021 12:02 Ответить
Почти миллион деревьев в сутки! Зе-министр Абрамовский, ты на какой планете живешь?
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01.11.2021 12:02 Ответить
Миллион это если круглый год сажать...а если весной и осенью как положено...то там десятки миллионов в день выходит...
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01.11.2021 12:11 Ответить
Засеют семенами помельче поле погуще, да и все. Какие должны вырасти деревья - не уточнялось)
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01.11.2021 12:14 Ответить
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01.11.2021 12:03 Ответить
Судя по тому что я наблюдаю в зеленых зонах вдоль рек и озер, то первым делом нужно контролировать рыбаков. Типичная картина на берегу в местах недавних стоянок таких "отдыхающих"- это раскиданные бутылки водяры, пластиковые болсанки насаженные на молодые деревья, прибитые гвоздями к столетним деревьям помосты из досок, все молодые деревца обломаны с мясом, в кострищах которые устроены под самыми корнями и ветвями многолетних деревьев- недопалки тут же срубленных стволов (на вид это были деревца ~ 10 лет). на входе в воду вы найдете мотки лески с поплавками, а в кустах- приныканую сломанную удочку и фанерную седушку (иногда это дорожный знак).
Иногда если у этих животных есть капля трезвости и совести, и их хватает чтоб в корнях векового дуба вырыть яму и свалить туда пластик и стекло...
В глубине леса есть проблема с животными которые выпаливают траву и вместе с этим и деревья. Но такого как на берегу после рыбаков, больше нет нигде. После 10 лет такой рыбалки остается лунный ланшафт с горами мусора.
Взывания к совести тут не помогут. Только огромные штрафы!
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01.11.2021 12:09 Ответить
Кому що, а курці - просо
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01.11.2021 12:10 Ответить
Ну якщо вважати деревами оце, то задача цілком реальна)))
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01.11.2021 12:32 Ответить
Ой ржу не могу..... Зеля с лопатой это как Ющенко пожар гасил - оба в беленьких рубашках и брюках....
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01.11.2021 12:44 Ответить
Даю наводку!:

Травянистая ива (Salix herbacea) - самое маленькое дерево в мире. Его высота не превышает нескольких сантиметров.
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01.11.2021 12:47 Ответить
Это сколько же Буратин можно настрогать!
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01.11.2021 13:02 Ответить
Ватсон, миллиард деревьев.... как понять этих джентльменов? - Их не понять, Холмс, они е.анутые...
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01.11.2021 13:04 Ответить
Если считать одно дерево на квадратный метр, то это засадить деревьями квадрат 50х50 километров.
В принципе после этого восстановление лесов Амазонки покажется детским садом. Можно будет сразу на Марс их забрасывать, яблони садить.
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01.11.2021 13:11 Ответить
Зеленые они такие, ну вы понимаете. Что для них высадить почти по 1 000 000 деревьев в день в течении 3 лет. Вот поднимут жопы с кресел в РАДЕ и пойдут копать, сажать.
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01.11.2021 13:24 Ответить
Кажіть що уже посадили, зедебіли повірять.
Їм хоч сци в глаза для них божа роса
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01.11.2021 13:34 Ответить
 
 