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Стефанчук выдал подписные листы для созыва еще одного внеочередного заседания Рады

Стефанчук выдал подписные листы для созыва еще одного внеочередного заседания Рады

Сегодня утром спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение о выдачи подписных листов для созыва еще одного внеочередного заседания ВРУ.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете.

По словам Стефанчука, на этом заседании депутаты должны рассмотреть законопроект, связанный с обеспечением кислородными концентраторами.

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"Учитывая важность этого законопроекта предлагаю рассмотреть, чтобы мы включили его одним из первых. Сразу после бюджета", - подчеркнул спикер.

Он проинформировал, что практически все руководители фракций и групп согласны с таким решением.

Председатель ВРУ также выразил надежду, что депутаты сейчас находятся на финальной стадии рассмотрения проекта бюджета на следующий год.

По мнению Стефанчука, во вторник парламент должен завершить рассмотрение поправок и "дать возможность правительству доработать документ", чтобы он потом был в целом принят в парламенте.

Автор: 

ВР (29302) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (661)


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Це вже якесь народоблуддя...
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01.11.2021 11:46 Ответить
В дурдоме этим дебилам заседать надо, а не ВР.
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01.11.2021 11:47 Ответить
По словам Стефанчука, на этом заседании депутаты должны рассмотреть законопроект, связанный с обеспечением кислородными концентраторами.
Сначала объявили лохдаун, а после озаботились кислородными концентраторами.

Может надо было наоборот?
Все у зельоных задом наперед
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01.11.2021 11:48 Ответить
вчера смотрел передачу что самый самый навороченный стоит 30 к грн.. но минздрав почемуто покупает по 47 к ..и других ..с ценами менньше к тендеру не допускает...Наживаются на больных ковидом.....мрази
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01.11.2021 11:50 Ответить
Активизировались, гады. Новые налоги и штрафы готовят в турбо режиме
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01.11.2021 13:09 Ответить
 
 