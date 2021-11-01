Стефанчук выдал подписные листы для созыва еще одного внеочередного заседания Рады

Сегодня утром спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение о выдачи подписных листов для созыва еще одного внеочередного заседания ВРУ.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете.

По словам Стефанчука, на этом заседании депутаты должны рассмотреть законопроект, связанный с обеспечением кислородными концентраторами.

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"Учитывая важность этого законопроекта предлагаю рассмотреть, чтобы мы включили его одним из первых. Сразу после бюджета", - подчеркнул спикер.

Он проинформировал, что практически все руководители фракций и групп согласны с таким решением.

Председатель ВРУ также выразил надежду, что депутаты сейчас находятся на финальной стадии рассмотрения проекта бюджета на следующий год.

По мнению Стефанчука, во вторник парламент должен завершить рассмотрение поправок и "дать возможность правительству доработать документ", чтобы он потом был в целом принят в парламенте.