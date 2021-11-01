Стефанчук предложил изменить план работы Рады и заседать три недели подряд: Нужно рассмотреть накопившиеся вопросы
Спикер Руслан Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть вопрос изменений в календарный план работы ВРУ.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете.
По словам Стефанчука, предлагается следующую неделю депутатам работать в округах, а потом три недели подряд – в сессионном зале.
"Чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые накопились в комитетах", - объяснил он.
Председатель Верховной Рады также призвал руководителей фракций и групп делегировать своих представителей в рабочую группу по вопросам реформирования Регламента.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иван Кравченко #486396
показать весь комментарий01.11.2021 11:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий01.11.2021 11:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Петрович #320765
показать весь комментарий01.11.2021 11:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andre2014
показать весь комментарий01.11.2021 12:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
govtva
показать весь комментарий01.11.2021 12:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль