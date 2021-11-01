РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8386 посетителей онлайн
Новости
593 5

Стефанчук предложил изменить план работы Рады и заседать три недели подряд: Нужно рассмотреть накопившиеся вопросы

Стефанчук предложил изменить план работы Рады и заседать три недели подряд: Нужно рассмотреть накопившиеся вопросы

Спикер Руслан Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть вопрос изменений в календарный план работы ВРУ.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете.

По словам Стефанчука, предлагается следующую неделю депутатам работать в округах, а потом три недели подряд – в сессионном зале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук выдал подписные листы для созыва еще одного внеочередного заседания Рады

"Чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые накопились в комитетах", - объяснил он.

Председатель Верховной Рады также призвал руководителей фракций и групп делегировать своих представителей в рабочую группу по вопросам реформирования Регламента.

Автор: 

ВР (29302) Стефанчук Руслан (661)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Быка за рога?.Медиатузы и так стервенеют вместе с кремлем.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:55 Ответить
Какие для страны вопросы может рассматривать балаган помойных недоучек. Лучше не собирайтесь, ничего хорошего для людей ваши посиделки не несут.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:59 Ответить
При предыдущих властях в зале Верховной рады вообще было пусто. А зелёные работают постоянно. Молодцы! Украина преображается
показать весь комментарий
01.11.2021 11:59 Ответить
а помоему депам похер ваш регламент ибо у них вольное посещение раьоты, свободный график.... хорошая работа , хоть работай, хоть сочкуй, всеравно получишь з/п........ гандоны!
показать весь комментарий
01.11.2021 12:08 Ответить
А я думал что после Парубия хуже уже не будет...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:32 Ответить
 
 