Стефанчук предложил изменить план работы Рады и заседать три недели подряд: Нужно рассмотреть накопившиеся вопросы

Спикер Руслан Стефанчук дал поручение регламентному комитету рассмотреть вопрос изменений в календарный план работы ВРУ.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете.

По словам Стефанчука, предлагается следующую неделю депутатам работать в округах, а потом три недели подряд – в сессионном зале.

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"Чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые накопились в комитетах", - объяснил он.

Председатель Верховной Рады также призвал руководителей фракций и групп делегировать своих представителей в рабочую группу по вопросам реформирования Регламента.