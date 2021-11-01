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У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский

У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский

Президент Владимир Зеленский заявил что в каждой области нужно построить мусороперерабатывающий завод.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью Цензор.НЕТ.

"Прозвучал такой тезис, что нужно было построить, точнее начать строить мусороперерабатывающие заводы. У президента есть идея построить 25 таких заводов. В каждой области по заводу перерабатывающему или сжигательному. Там больше, исходя из стоимости звучало, что это мусоросжигательные заводы", - рассказал Абрамовский.

Однако, министр отметил, что у него другое мнение на этот счет.

"Мы должны, как государство создать условия для инвесторов. Не строить за счет государственных или местных средств, а создать соответствующие условия и привлечь инвестиции. Международные инвесторы очень ждут таких условий. Это соответствующая регуляция (закон и вторичное законодательство), тарифная политика, гарантия поступления отходов на предприятие. У государства денег на все не хватит, их и не нужно. Функция государства в другом", - объяснил он.

Подробнее читайте в интервью Абрамовского для Цензор.НЕТ здесь.

Также читайте: Идея высадить миллиард деревьев поступила от Зеленского, с уверенностью в 110% выполним ее за три года, - Абрамовский

Автор: 

завод (517) Зеленский Владимир (21064) мусор (491) мусоропереработка (107) Абрамовский Роман (51)


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Топ комментарии
+22
Это кокс , скорее всего.
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01.11.2021 12:04 Ответить
+20
У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский
==========
И куда он её дел? прокурил? или пробухал?
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01.11.2021 12:05 Ответить
+19
у Зеленського була ідея
а у попа була собака
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01.11.2021 12:06 Ответить
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Это кокс , скорее всего.
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01.11.2021 12:04 Ответить
а что же ещё?

выбрали нарика, а жрать не хотят((
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01.11.2021 12:09 Ответить
так уже давно и даже больше ГЛАВК НПУ называется...
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01.11.2021 13:08 Ответить
Да, коксоперерабатывающих заводов
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01.11.2021 13:48 Ответить
мусоперерабатывающий завод это полезный завод. Его строительство хорошая инициатива, просто непонятно где эта инициатива была два года и куда она исчезла
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01.11.2021 15:35 Ответить
Я ж говорил, что его все больше к помойкам тянет, откуда он весь свой моносброд и собрал.
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01.11.2021 12:04 Ответить
Очень хорошая идея! Так держать!
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01.11.2021 12:05 Ответить
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01.11.2021 13:56 Ответить
У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский
==========
И куда он её дел? прокурил? или пробухал?
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01.11.2021 12:05 Ответить
Порошенко вкрав
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01.11.2021 12:06 Ответить
пронюхал
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01.11.2021 12:13 Ответить
Лядь, відріжте тим слугам (разом з Вовочкою) вже язики, бо неможливо слухати цю маячню щоденно.
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01.11.2021 12:05 Ответить
73% слушают взахлеб(((
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01.11.2021 12:18 Ответить
Прошло 2.5 года.....а сколько ещё всяких разных идей и не только у Зеленского! Вот только то что делается в реальной жизни а не под наркотой....это только дерьмо для граждан Украины.
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01.11.2021 12:06 Ответить
Беда Украины в том, что последние 2 года в жизнь воплощаются только дурные идеи зеленского и СН
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01.11.2021 12:08 Ответить
у Зеленського була ідея
а у попа була собака
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01.11.2021 12:06 Ответить
Почему-бы и не построить ,было-бы желание ..
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01.11.2021 12:07 Ответить
да он вообще фантанирует идеями. в основном глупыми и неосуществимыми
я когда услышал его "идеи" на тему флота в Одессе чуть не поперхнулся.
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01.11.2021 12:07 Ответить
А ще міжнародні аеропорти в кожній області
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01.11.2021 13:39 Ответить
- Скажите, а в какой области Вы ощущаете боли?
- В Киевской!
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01.11.2021 12:07 Ответить
В Луцкой....
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01.11.2021 12:08 Ответить
В Луцькій там, мабуть, замісна терапія...
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01.11.2021 12:10 Ответить
це поряд із Волинською?
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01.11.2021 12:12 Ответить
І в Ужгородській...
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01.11.2021 12:29 Ответить
Точно, забыл еще один шедевр от ОПы...
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01.11.2021 12:32 Ответить
Якби не повідомили, що вже завітав в Шотландську область в місто Глазуння.
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01.11.2021 13:15 Ответить
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01.11.2021 12:07 Ответить
Не получается из слуг быть хозяевами, но мечтателями вполне.
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01.11.2021 12:09 Ответить
...позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости...
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01.11.2021 12:09 Ответить
профессор Преображенский.
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01.11.2021 12:10 Ответить
При Президенте Зеленском в Украине делается хорошее и много полезного для людей
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01.11.2021 12:09 Ответить
список людей этих ограничен и фиксирован
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01.11.2021 12:11 Ответить
вместо заводов решили строить океанский флот.... с ледоколами
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01.11.2021 12:09 Ответить
который будет изучать миграцию криля, это архиважно
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01.11.2021 12:11 Ответить
блин, миллиард деревьев, флот из 36 судов которые будут хз и зачем исследовать и тд. хорошо сидеть нюхать кокс и кидать идеи, а экономика это выдержит?
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01.11.2021 12:09 Ответить
Ты не понял величия замысла!
Этисм миллиардом деревьев и бкдкт топить эти 25 заводов!
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01.11.2021 12:11 Ответить
В Харькове уже запустили полигон по переработке бытовых отходов.Из бывшей свалки добывают биогаз и сортируют современный мусор.Все поллностью почти безотходно и без запахов.
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01.11.2021 12:10 Ответить
можно и из таких как ты газ добывать...!
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01.11.2021 13:58 Ответить
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01.11.2021 12:10 Ответить
розділ "Для дому, для сім'ї"
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01.11.2021 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9qgdbDDgHXk
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01.11.2021 12:35 Ответить
Идея улетучилась вмести с коксом?
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01.11.2021 12:11 Ответить
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01.11.2021 12:11 Ответить
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01.11.2021 12:13 Ответить
когда эта быдлятина поймет, что инвестор идет не ради экономики чужой страны, а ради своей прибыли, и основной доход будет выведен из Украины, соответсвенно вымывание финансов не к чему хорошему экономику не приведет... проследите кругворот, покупаем практически все за границей, оплачивая валютой,пользуемся, выкидываем, иностранный инвестор перерабатывает и опять выводит средства за бугор, в принципе в то место откуда пришел товар, и опять все по новой... пифдец экономике от таких инвесторов настает! никогда живущий в другой стране не будет беспокоиться о стране не живет...
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01.11.2021 12:13 Ответить
расскажите это Китаю, которые свою экономику вчастности на инвестициях и поднял.
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01.11.2021 13:54 Ответить
та ладно)) ты не путай глаз с пальцем.. и изучи за счет чего полнялась экономика! И еще ты хочешь жить так как в Китае живут? изучи эту тему по подробней! и да.. с китаем ты можешь сравнить, когда в Украине будет такое количество населения, и когда население будет готово рабоать за гроши... вот тогда и поговорим! и да учти еще саму политику наказания чиновника за любой проступок, не сравнить с нашим.. да много факторов которые несопоставимы в данном сравнении... одним из самых главных при начале экономичского чуда ДЕШЕВЕЙШАЯ РАБ СИЛА!! готов быть самой дешевой рабсилой в мире!?
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01.11.2021 14:08 Ответить
На кой чёрт он это чешет?
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01.11.2021 12:14 Ответить
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01.11.2021 12:14 Ответить
з мільярдами дерев поруч тож варто з садовим йому об*єднатися
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01.11.2021 12:16 Ответить
Спасите, спасите, спасите разбитое сердце моё! Рада рассмотрит отставку Абрамовского.
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01.11.2021 12:16 Ответить
В наступній серії, ми розкажемо вам про ідеї зєлєнского у сфері освоєння дальніх галактик.
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01.11.2021 12:17 Ответить
Сумно і боляче за краіну , так як котимося в прірву в турборежимі ., так
залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) на початок листопада 2020 року склав 18,97 млрд грн, що в 2 рази менше у порівнянні з показником на початок жовтня.

Зазначимо, що на 1 листопада 2020 року на ЄКР було 15,15 млрд грн, 1 листопада 2019 року - 53,09 млрд грн, 1 листопада 2018 року - 14,65 млрд грн, 1 листопада 2017 року - 48,56 млрд грн.
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01.11.2021 12:17 Ответить
У 2018 році теж зрада була , виявляється ... Всього лиш 14 ,65 млрд грн ... Як же ми це пережили ?
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01.11.2021 12:55 Ответить
а что мешает сделать эту идею БЫЛЬЮ,как и навести наконец порядок в ЗЕЛЕННОЙ ЕНЕРГЕТИКЕ и начать елетрообогрев всех держустанов и начать добычу газа-ПРСТО НАДО ,,,приказать радикально !!! НАЧАТЬ РАБОТУ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИЕ и любой саботаж-а он есть основным припятствием-прсекать не только увольнением
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01.11.2021 12:17 Ответить
"Лосаде Мудрому! УРА! УРА! Довольно! Дурачить народ обещаниями! Пора взяться за дело! Предстоит большая работа! Мы воздвигнем институт высшей математики! В стране откроются бесплатные душевые! Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон! Но, сегодня, на рассвете из столицы бежал бывший президент республики, негодяй, марионетка и авантюрист, Мирафлорес. Он бежал с саквояжем, в котором находится всё состояние республики! Он увёз саквояж и танцовщицу Изабеллу! Я призываю всех патриотов поймать это чудовище в образе гориллы и вернуть народу всё состояние республики! Сто тысяч! Он может бежать только через Коралио! Этой ночью. " - Бессмертный О Генри.
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01.11.2021 12:18 Ответить
У Зеленськаго було -"і де я?" ,після вживання коксу.
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01.11.2021 12:21 Ответить
может, лучше сразу начать строить космодромы?
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01.11.2021 12:23 Ответить
Нью Васюки.
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01.11.2021 12:33 Ответить
Как это конец?
Я ещё столько идей не высказал.
(с) ЗЕ
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01.11.2021 12:35 Ответить
А-а-а! Я понял! Мусороперерабатывающие заводы - это рехформа полиции!
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01.11.2021 12:37 Ответить
Тоді і ватопереробні не лишні були б.
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01.11.2021 13:11 Ответить
Из той же серии ... и с таким же результатом.
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01.11.2021 14:07 Ответить
ватета идея! ватета умище! как ему до сих пор не пришла идея посадить миллиард деревьев за три года в Украине?
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01.11.2021 12:37 Ответить
Идея была...
Но, умные люди сказали, что на фоне горы мусора красивого пиар видосика не снять и идею отменили!
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01.11.2021 12:52 Ответить
Яка ідея, він тільки по сценарію! Хіба що, "втемяшится мужику в башку любая блажь, колом оттуда не вышибешь".
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01.11.2021 13:09 Ответить
- Ватсон, ... 25 мусороперерабатывающих заводов, миллиард деревьев, ледоколы, ледяные дворцы, страна в смартфоне ... откуда средства в этих джентльменов?
- Сам не пойму, Холмс, е.анутые какие-то...
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01.11.2021 13:16 Ответить
факт в том, что необходимость строить м\п линии давным-давно не только созрела, но и сгнила. однако ясен перец, что зеленые воры ни строить не будут, ни инвесторов не привлекут, отпугнув всех запредельным процентом отката. кроме китайцев, канеш
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01.11.2021 13:25 Ответить
И орбитальную зенитную батарею для защиты от НЛО.

Еще была идея колонизировать Марс и устроить там Олимпиаду, но решили подождать до следующих выборов.
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01.11.2021 13:41 Ответить
Подождите, может всё-таки космодром сначала пусть построит?
Тогда весь мусор можно бцудет на Марс переправить недорого.
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01.11.2021 13:50 Ответить
Идея хорошая и нужная. Жаль, что так и осталась одной из идей.
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01.11.2021 13:55 Ответить
была идея :
прийдет весна, сажать будем...
1 000 000 000 деревьев ...
народовластие....
....
мусороперерабатывающие заводы..

кто что ещё помнит? и где воплощение?
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01.11.2021 15:48 Ответить
 
 