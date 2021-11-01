У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский

Президент Владимир Зеленский заявил что в каждой области нужно построить мусороперерабатывающий завод.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью Цензор.НЕТ.

"Прозвучал такой тезис, что нужно было построить, точнее начать строить мусороперерабатывающие заводы. У президента есть идея построить 25 таких заводов. В каждой области по заводу перерабатывающему или сжигательному. Там больше, исходя из стоимости звучало, что это мусоросжигательные заводы", - рассказал Абрамовский.

Однако, министр отметил, что у него другое мнение на этот счет.

"Мы должны, как государство создать условия для инвесторов. Не строить за счет государственных или местных средств, а создать соответствующие условия и привлечь инвестиции. Международные инвесторы очень ждут таких условий. Это соответствующая регуляция (закон и вторичное законодательство), тарифная политика, гарантия поступления отходов на предприятие. У государства денег на все не хватит, их и не нужно. Функция государства в другом", - объяснил он.

Подробнее читайте в интервью Абрамовского для Цензор.НЕТ здесь.

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