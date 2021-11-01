У Зеленского была идея построить 25 мусороперерабатывающих заводов, по одному в каждой области, - Абрамовский
Президент Владимир Зеленский заявил что в каждой области нужно построить мусороперерабатывающий завод.
Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью Цензор.НЕТ.
"Прозвучал такой тезис, что нужно было построить, точнее начать строить мусороперерабатывающие заводы. У президента есть идея построить 25 таких заводов. В каждой области по заводу перерабатывающему или сжигательному. Там больше, исходя из стоимости звучало, что это мусоросжигательные заводы", - рассказал Абрамовский.
Однако, министр отметил, что у него другое мнение на этот счет.
"Мы должны, как государство создать условия для инвесторов. Не строить за счет государственных или местных средств, а создать соответствующие условия и привлечь инвестиции. Международные инвесторы очень ждут таких условий. Это соответствующая регуляция (закон и вторичное законодательство), тарифная политика, гарантия поступления отходов на предприятие. У государства денег на все не хватит, их и не нужно. Функция государства в другом", - объяснил он.
Подробнее читайте в интервью Абрамовского для Цензор.НЕТ здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
выбрали нарика, а жрать не хотят((
==========
И куда он её дел? прокурил? или пробухал?
а у попа була собака
я когда услышал его "идеи" на тему флота в Одессе чуть не поперхнулся.
- В Киевской!
Этисм миллиардом деревьев и бкдкт топить эти 25 заводов!
залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) на початок листопада 2020 року склав 18,97 млрд грн, що в 2 рази менше у порівнянні з показником на початок жовтня.
Зазначимо, що на 1 листопада 2020 року на ЄКР було 15,15 млрд грн, 1 листопада 2019 року - 53,09 млрд грн, 1 листопада 2018 року - 14,65 млрд грн, 1 листопада 2017 року - 48,56 млрд грн.
Я ещё столько идей не высказал.
(с) ЗЕ
Но, умные люди сказали, что на фоне горы мусора красивого пиар видосика не снять и идею отменили!
- Сам не пойму, Холмс, е.анутые какие-то...
Еще была идея колонизировать Марс и устроить там Олимпиаду, но решили подождать до следующих выборов.
Тогда весь мусор можно бцудет на Марс переправить недорого.
прийдет весна, сажать будем...
1 000 000 000 деревьев ...
народовластие....
....
мусороперерабатывающие заводы..
кто что ещё помнит? и где воплощение?