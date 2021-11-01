Получить COVID-сертификаты в "Дії" теперь можно без подтверждения личности с помощью Photo ID, - Минцифры

Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії" - теперь для этого не нужно электронной подписи, в частности, и "Дія.Підпис", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщили в ведомстве, теперь для получения сертификата достаточно будет согласия пользователя. Как на портале, так и в приложении "Дия" достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, для чего его необходимо обновить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав