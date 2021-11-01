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Получить COVID-сертификаты в "Дії" теперь можно без подтверждения личности с помощью Photo ID, - Минцифры

Получить COVID-сертификаты в

Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії" - теперь для этого не нужно электронной подписи, в частности, и "Дія.Підпис", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщили в ведомстве, теперь для получения сертификата достаточно будет согласия пользователя. Как на портале, так и в приложении "Дия" достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, для чего его необходимо обновить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат в "Дії" смогут получить только те, кто вакцинировался в Украине, - Минздрав

сертификат (227) Дія (427)


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Топ комментарии
+8
Дебилы строелесовые. Сначала накосячат, потом типа улучшают.
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01.11.2021 12:23 Ответить
+2
Пи#доболы! Имею пенсию в Приватбанке, приват 24, монобанк, сделал две Модерны, а ковид серт через Дию не грузится... и я за все это плачу!!!
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01.11.2021 12:41 Ответить
+2
Через сайт diia.go.ua можно заказать и получить сертификат международного образца. Без приложения на смартфоне. Авторизоваться можно через БанкID (если ваш банк в списке есть, но там их много). Я так себе и вытащил, хотя уже собирался к своему семейному на прием...
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01.11.2021 12:55 Ответить
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Дебилы строелесовые. Сначала накосячат, потом типа улучшают.
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01.11.2021 12:23 Ответить
А можна поцікавитися, нафіг?
Усі-бо відомості про вакцинацію вже є у Хелзі...
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01.11.2021 13:55 Ответить
мого нема в хелсі, а дія через сайт видала
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01.11.2021 16:37 Ответить
Работает.
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01.11.2021 12:27 Ответить
Не работает. Опять недоумки наврали.
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01.11.2021 21:02 Ответить
Нарешті отримав сертифікат в дії, а то вже хотів іти в поліцлініку за паперовим.
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01.11.2021 12:29 Ответить
Получить COVID-сертификаты в "Дії" теперь можно без подтверждения личности с помощью Photo ID, - Минцифры Источник:

============
МВД, СБУ эякулируют от экстаза.
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01.11.2021 12:37 Ответить
Если ты пользуешься электронной почтой и интернетом - твои данные уже давно у них есть. Или будут при первом же желании.
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01.11.2021 12:41 Ответить
Пи#доболы! Имею пенсию в Приватбанке, приват 24, монобанк, сделал две Модерны, а ковид серт через Дию не грузится... и я за все это плачу!!!
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01.11.2021 12:41 Ответить
через сайт пробуй, через додаток не йде без наявності біометричного паспорта
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01.11.2021 16:39 Ответить
ну и, говно как всегда, Дию обновил, и ..уй где что, ничего не добавляется
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01.11.2021 12:41 Ответить
Нах.. эту Дию ставить? Что порталом нельзя воспользоваться?
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01.11.2021 12:56 Ответить
Идиоты! Если у тебя нет загранпаспорта с чипом или пластика паспорта то ты не мог подписать!!! Из за этого жена сутки простояла , что бы заказать бумажный сертификат!!!!! ЗАКАЗАТЬ!!! А потом сутки стоять, что бы получить его!!! Надеюсь обновим и теперь не надо будет этого дебелизма!
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01.11.2021 12:46 Ответить
Достаточно бумажного паспорта и уточнения данных о месте регистрации. Нужна только ЭЦП (приват-банка, например), чтобы авторизоваться.

И через их ВЕБ-портал Дії спокойно генерируется pdf о вакцинации, который можно распечатать или залить на телефон, чтобы не ставить громадную приложуху на телефон.
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01.11.2021 12:55 Ответить
Через сайт diia.go.ua можно заказать и получить сертификат международного образца. Без приложения на смартфоне. Авторизоваться можно через БанкID (если ваш банк в списке есть, но там их много). Я так себе и вытащил, хотя уже собирался к своему семейному на прием...
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01.11.2021 12:55 Ответить
да, так работает.
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01.11.2021 12:58 Ответить
Объясни для тупого....приват мне все время выдает ошибку авторизации,хотя все ввожу верно
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01.11.2021 14:27 Ответить
Мабуть лише я принципово користуюсь кнопочним телефоном і "щось" клав на "дію" та інші заморочки.
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01.11.2021 12:51 Ответить
Да ніхрена не працює, п...даболи х...нові!
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01.11.2021 12:56 Ответить
если нет в приложении паспорта (внутреннего или загран) с мордой лица - это все до лампочки. Сертификат не подтянется.
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01.11.2021 13:11 Ответить
Ну так распечатай себе через портал, там МОРДЫ ЛИЦА НЕ НАДО!!!!
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01.11.2021 13:15 Ответить
Че, тупой? Ты сам чуть выше мне отвечал о портале. Я там написал, что именно так и сделал.
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01.11.2021 13:22 Ответить
Это если еще тебя приложение узнает, 50% пользователей не распознает по фото)
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01.11.2021 13:26 Ответить
ага, мои знакомые с этим столкнулись не раз
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01.11.2021 13:32 Ответить
Кстати, международный сертификат и внутренний для применения внутри страны одинаково подходят? А то на портале Дия генерят только международный, а ставить приложение неохота.
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01.11.2021 13:16 Ответить
В приложении по прежнему не работает. На портале (сайте) все ок, загрузил, распечатал.
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01.11.2021 13:43 Ответить
эта ДIЯ -Шляпа вонючая после обновления уже несколько дней верифицируют дебилы а поддержка вообще дебилы редкие пшн
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01.11.2021 14:32 Ответить
Типа у нас половина населения понимает что это вообще такое. ( Дия, Прозорро и т.д)
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01.11.2021 14:34 Ответить
От дьявола вся эта электронщина. Всемирный контроль за населением тайного правительства. Хай Бог милує.
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01.11.2021 14:38 Ответить
Сертификатики? Людей сертифицировать по здоровью, как животных? Это унижение чести и достоинства человека. Хотя о чем это я
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01.11.2021 15:19 Ответить
Пишет, что у меня нет паспорта (мой старого образца, книжка). Поэтому я не могу с генерировать сертификаты. Карточку платника податки могу, тех паспорт могу, а это не могу. Супер!!!!
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01.11.2021 15:50 Ответить
 
 