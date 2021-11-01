Получить COVID-сертификаты в "Дії" теперь можно без подтверждения личности с помощью Photo ID, - Минцифры
Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії" - теперь для этого не нужно электронной подписи, в частности, и "Дія.Підпис", для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Как сообщили в ведомстве, теперь для получения сертификата достаточно будет согласия пользователя. Как на портале, так и в приложении "Дия" достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.
Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения, для чего его необходимо обновить.
Топ комментарии
+8 18c49ed2
показать весь комментарий01.11.2021 12:23 Ответить Ссылка
+2 Vadym Sandino
показать весь комментарий01.11.2021 12:41 Ответить Ссылка
+2 Патриот_ЗП
показать весь комментарий01.11.2021 12:55 Ответить Ссылка
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Усі-бо відомості про вакцинацію вже є у Хелзі...
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МВД, СБУ эякулируют от экстаза.
И через их ВЕБ-портал Дії спокойно генерируется pdf о вакцинации, который можно распечатать или залить на телефон, чтобы не ставить громадную приложуху на телефон.