Арахамия устал комментировать, будут ли забирать мандат у Разумкова: Пусть лично ко мне подходит, расскажу
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устал комментировать информацию о том, будут ли забирать мандат у экс-спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в понедельник.
"Это вас Разумков просит спросить?", - поинтересовался Арахамия у журналистов и добавил: "Пусть лично ко мне подходит, я расскажу". После объяснения, что первый вице-спикер Александр Корниенко говорил, что на съезде партии может быть поднят этот вопрос, нардеп заявил: "Давайте так: имеют право. Но пока нет ни съезда, ни дата не определена, ни повестка дня. Но теоретически, конечно, может (быть принято решение о лишении Разумкова мандата. - ред.)".
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можно только всех одновремено исключить в случае роспуску партии
кого и чего он собрался исключать?
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...
При этом вспоминаю, как я первая в сети выкопала всю историю этого лидера молодых регионалов , его покойного известного папочки по отношению к рашистам и т.д. во время кампании на выборах вовы.
Сейчас понятно, рейтинги политшоу АХМЕТОВСКИХ КАНАЛОВ ВЕЛИКИ , и ЕС удобно их использовать , но что будет потом , когда рядом не окажется тех партий с кем можно будет стоить национально-патриотическую оппозицию в ВР...
Очень все опасно и непредсказуемо.
Ахметовские политшоу прямо бомбят зрителя даже в воскресные дни , ВОНЫ ПРАЦЮЮТЬ
АХМЄТОВ ПРАЦЮЄ
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, чтобы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.