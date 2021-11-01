Арахамия устал комментировать, будут ли забирать мандат у Разумкова: Пусть лично ко мне подходит, расскажу

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устал комментировать информацию о том, будут ли забирать мандат у экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в понедельник.

"Это вас Разумков просит спросить?", - поинтересовался Арахамия у журналистов и добавил: "Пусть лично ко мне подходит, я расскажу". После объяснения, что первый вице-спикер Александр Корниенко говорил, что на съезде партии может быть поднят этот вопрос, нардеп заявил: "Давайте так: имеют право. Но пока нет ни съезда, ни дата не определена, ни повестка дня. Но теоретически, конечно, может (быть принято решение о лишении Разумкова мандата. - ред.)".

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