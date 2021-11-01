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Арахамия устал комментировать, будут ли забирать мандат у Разумкова: Пусть лично ко мне подходит, расскажу

Арахамия устал комментировать, будут ли забирать мандат у Разумкова: Пусть лично ко мне подходит, расскажу

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устал комментировать информацию о том, будут ли забирать мандат у экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в понедельник.

"Это вас Разумков просит спросить?", - поинтересовался Арахамия у журналистов и добавил: "Пусть лично ко мне подходит, я расскажу". После объяснения, что первый вице-спикер Александр Корниенко говорил, что на съезде партии может быть поднят этот вопрос, нардеп заявил: "Давайте так: имеют право. Но пока нет ни съезда, ни дата не определена, ни повестка дня. Но теоретически, конечно, может (быть принято решение о лишении Разумкова мандата. - ред.)".

Читайте также: Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко

Автор: 

мандат (386) Арахамия Давид (991) Разумков Дмитрий (1522) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
Когда они уже все Пойдут Нах?! освободите Украину от этого лайна!
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01.11.2021 12:25 Ответить
+8
Хламидии сами собой не проходят, надо лечить,чтоб зараза здохла
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01.11.2021 12:31 Ответить
+5
Там дальше по опросу разумкова центра у зекрысы уже 18,7%...
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01.11.2021 12:23 Ответить
Комментировать
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Там дальше по опросу разумкова центра у зекрысы уже 18,7%...
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01.11.2021 12:23 Ответить
Ара хам и я устали...
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01.11.2021 12:39 Ответить
"Мон шер, Гамлєт! Підемо в кабінет!.." (с)
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01.11.2021 12:24 Ответить
Когда они уже все Пойдут Нах?! освободите Украину от этого лайна!
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01.11.2021 12:25 Ответить
Хламидии сами собой не проходят, надо лечить,чтоб зараза здохла
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01.11.2021 12:31 Ответить
Разумков ушел остались только клоуны..
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01.11.2021 12:31 Ответить
КС разъяснил что исключать из списка партии после выборов запрещено,
можно только всех одновремено исключить в случае роспуску партии
кого и чего он собрался исключать?
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01.11.2021 12:31 Ответить
Как всегда, плевать они хотели на законы, пойдут по беспределу.
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01.11.2021 12:34 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/a/4/9/3/a4933ca84d59308ccfb30c1169e29c97/original.jpgУ Розумкова заберут мандаты?
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01.11.2021 12:36 Ответить
Опять же , наблюдаю за 24 Украина они врубили горячее антивовинское политшоу даже в воскресенье с парочкой с закрытого 112-го , с обилием экспертов с ЕС с истериками зеленых , шо их оббрихують ...
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...

При этом вспоминаю, как я первая в сети выкопала всю историю этого лидера молодых регионалов , его покойного известного папочки по отношению к рашистам и т.д. во время кампании на выборах вовы.
Сейчас понятно, рейтинги политшоу АХМЕТОВСКИХ КАНАЛОВ ВЕЛИКИ , и ЕС удобно их использовать , но что будет потом , когда рядом не окажется тех партий с кем можно будет стоить национально-патриотическую оппозицию в ВР...
Очень все опасно и непредсказуемо.
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01.11.2021 12:36 Ответить
И вчера опять же АТИВОВИНСКОЕ НО ПРОЗАРАЗУМКОВСКОЕ интервью НАТАШИ ВЛАЩЕНКО с "любимой женщиной " УБИТОГО ПОЛЯКОВА на Украина 24...

Ахметовские политшоу прямо бомбят зрителя даже в воскресные дни , ВОНЫ ПРАЦЮЮТЬ
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01.11.2021 12:39 Ответить
Зеленский впервые после президентских выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.Источник:

АХМЄТОВ ПРАЦЮЄ
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01.11.2021 12:46 Ответить
Арахмудія устало. Може вже уходіть. Разом із усім тим криворигатим цирком! Українці дружно помахають вслєд дебільним бібіззянам сінєнькою скромною хустинкою!

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01.11.2021 12:42 Ответить
Замаявся "рупор" фракції, то ветеринара треба.
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01.11.2021 13:25 Ответить
ВОт мне так, чисто поржать - НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ У РАЗУМНИКОВА ОТЖАТЬ МАНДАТ?? Я ВОТ ЧИТАЮ ВАШИ БРЕДНИ И НЕХЕР АНЕ ПОЙМУ ПРИЧИНУ?? ПРОСТО ВАМ ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ?? НИ ОДНОЙ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫ ТАК И НЕ ПРИДУМАЛИ. (Хотя как по мне ваш шалман разогнать давно уже пора, начинаю с бедуинахамии и дальше по списку, не лично розумников тоже не очень симпатичен, но это лично мое мнение.) Но тут вы как то очень уж топорно работаете - вгоним, а за шо потом решим!!!
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01.11.2021 12:43 Ответить
Что ты можешь рассказать обезьяна, кроме какой-то дичи?
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01.11.2021 12:47 Ответить
Язык лжеца хламидить задолбался...
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01.11.2021 12:47 Ответить
Надеюсь у Разумкова удастся - "Прийдет весна, саджаты Зеленского и шоблу ублюдков , Будемо!"
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01.11.2021 13:00 Ответить
Новая икона?
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01.11.2021 13:21 Ответить
Слуги поздно начали понимать, Разумков приговор Зеленскому....
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01.11.2021 15:40 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, чтобы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
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01.11.2021 16:14 Ответить
 
 