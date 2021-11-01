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Новости Новый Кабмин
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Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

В среду парламент должен рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявил на Согласительном совете глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нас ждет ряд кадровых вопросов в среду. Я призываю коллег из всех фракций, чтобы мы среду освободили для кадровых вопросов. Их действительно много", - отметил он.

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На брифинге для журналистов глава фракции "СН" детально рассказал, какие именно кадровые перестановки планируются.

"По Резникову все понимают, что в сфере обороны и закупок сейчас существенно поменялись правила благодаря тому, что мы приняли новый закон об оборонных закупках. Он заработал только несколько месяцев назад. Сейчас действительно Министерство обороны нуждается в очень быстрых различных изменениях. По соглашению с Тараном (потому что у него есть вопрос по состоянию здоровья в том числе), а в Министерстве обороны сейчас нужен так называемый турборежим. Поэтому нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить (Минобороны. – Ред.) и внедрять все эти изменения. Фактически Резников доказал свой профессионализм и дипломатию. Он имеет очень хорошую репутацию у международных партнеров, а сейчас как вы знаете мы вместе со странами НАТО проводим реформы, чтобы выполнить свою часть обязательств и быть совместимыми со стандартами НАТО, поэтому и решили. А потом в рамках этой ротации делегировали Верещук (на место Резникова в Минреинтеграции. – Ред.), потому что у нашей фракции есть к ней доверие. Мы точно знаем, что она сможет профессионально выполнять эту работу. Вот такая рокировка", - пояснил глава фракции "СН".

По словам Арахамии глава таможни Павел Рябикин переходит в Минстратегпром, но "без приставки вице-премьер".

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Арахамия подчеркнул, что правительство должно определиться, кто возглавит таможню.

Нардеп напомнил, что министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

"Мы сейчас рассмотрим вопрос первого заместителя Стрельца, но учитывая ограничения во времени, возможно, правительство назначит его временно исполняющим обязанности. А потом, когда мы найдем время, проголосуем за него", - добавил он.

Говоря о возможной отставке первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, Арахамия заявил: "Насколько мне известно он пока что не написал заявление. Мы знаем, что такие разговоры есть. Если они дойдут до логического конца мы будем предлагать Середенко на должность вместо него".

Политик также проинформировал, что сегодня на фракции "Слуги народа" должен рассматриваться вопрос кандидата на пост главы аппарата ВРУ.

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) Арахамия Давид (991) Резников Алексей (1170) Верещук Ирина (506) Таран Андрей (267) Любченко Алексей (80) Абрамовский Роман (51)


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Топ комментарии
+20
Это тот случай, когда кровати в публичном доме передвигать поздно.
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01.11.2021 12:33 Ответить
+16
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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01.11.2021 12:34 Ответить
+9
Янелох гарячково шукає винних в своїй бездарності.
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01.11.2021 12:38 Ответить
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Это тот случай, когда кровати в публичном доме передвигать поздно.
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01.11.2021 12:33 Ответить
Медвечуківську лярву Верещук в прямі перемовники з рашистами - то круто!!!
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01.11.2021 12:42 Ответить
Їй прямий доступ на РНБО забезпечений , а там ще майбутній ПРоросіийський генпрокоурор на підході...
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01.11.2021 12:44 Ответить
А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь
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01.11.2021 12:34 Ответить
Басни русского баснописца знаешь.
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01.11.2021 12:40 Ответить
А на форуме типа все или идиоты или тупые зебобики.

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
==========
Ты в СН кого-то другого видел? Герос, Буймистрова, Рябошапка и некоторые другие превратились в людей, когда их от корыта отлучили.
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01.11.2021 12:46 Ответить
Я ж не про ослов и козлов.
Я про Ивана Андреевича Крылова.
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01.11.2021 12:49 Ответить
, не криви. Вообще-то ты не про Крылова, а про мою образованность начинал.
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01.11.2021 12:53 Ответить
Тебе ж виднее, что я имел в виду.
Это у вас, образованных, принято приписывать другим свои домыслы.
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01.11.2021 12:56 Ответить
Про аллегорию и аллюзию - ни сном ни духом?
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01.11.2021 13:25 Ответить
Про художественное обособление твоей образованности теперь и сном и духом.
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01.11.2021 13:29 Ответить
"Дорогу между семи населенными пунктами"...
Сразу видно, что басни не читали.
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01.11.2021 12:51 Ответить
В общем крутое пике.
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE
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01.11.2021 12:36 Ответить
а жаль - Абрамовский так сладко "спiвав" про 110% уверенность в "биллиард деревьев". а это была прощальная песня...
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01.11.2021 12:38 Ответить
Типа, типа, типа,.... Опа!!!
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01.11.2021 12:42 Ответить
верещук реинтегрируют
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01.11.2021 12:38 Ответить
Янелох гарячково шукає винних в своїй бездарності.
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01.11.2021 12:38 Ответить
Ни че не понял, единственное, а они собственно вообще что хотят сделать? , либертарианцы хреновы. Что было не так?, какие были ошибки?, какие будут действия для исправления? Но думаю причина что плохо танцевали в Трускавце, или где то еще
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01.11.2021 12:40 Ответить
Від перестановки щурів на тонучому кораблі нічого не зміниться...
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01.11.2021 12:40 Ответить
Почти все реформы от Зе-власти сводятся к ограблению украинского народа
1 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82%d1%81.html#comments Комментарии: 3






Мы тут обсуждаем пандемию ковида, недостаток кислорода и мест в больницах, локдаун для невакцинированных, рост тарифов и цен, проблему с отопительным сезоном и транзитом газа.

Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Но это в нашей, рабской реальности.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/deutsche-welle-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0.html Deutsche Welle: полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

А тем временем Зеленский укатил в Британию.

Там надо срочно принять участие в конференции ООН по проблемам климата.

Вот вопрос первоочередной важности для нашей страны в понимании Голобородько.

Хотя, ясное дело, поехал он туда совершенно по иной причине.

Ведь именно в Британии собирается осесть Зеленский, сбежав от наказания за все проделанное со страной после своей президентской каденции…

* * *

Про украинские » реформы»…

Свое мнение на этот счет https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4.html Все хотят свержения Зеленского: что ждет президента в ближайшее время - прогноз

Если внимательно проанализировать все украинские «реформы», то можно легко убедится, что, в конечном итоге, практически все они сводятся либо к ограблению граждан, либо к увеличению бюджетных расходов, либо к тому и другому одновременно.

Других эффектов от » реформ» при том политическом режиме, который сложился в Украине, не может быть в принципе.
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01.11.2021 12:44 Ответить
вообще-то у СН есть более конкретная цель: полный захват власти, уничтожение государственности Украины, возврат в лоно РФ.
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01.11.2021 12:48 Ответить
Це совання ліжок в борделі закінчиться колись?
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01.11.2021 12:44 Ответить
С такою завзятістю пересувають ліжка в свому борделі, що й сам бордель може розсипатись на друзки. Тріщини вже є та штукатурка сиплеться... Чекаємо повної руйнації. От тільки аби ці "узєлєнські" й країну за собою в прірву не потягли!
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01.11.2021 12:44 Ответить
Десь там на підході нова скринька з БАМАЖКАМИ ПАНДОРИ - гроші з великого будівництва йшли в офшори...
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01.11.2021 12:53 Ответить
САМ ПУЧЕГЛАЗЕНЬКИЙ любимчик ахметівсьої розкрутки анонсував новинки з ПАНДОРИ(правда не уточняючипро що але з очікування)
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01.11.2021 12:55 Ответить
Резников и Верещук - люди Ермака
Нарисуем еще этих грозных красных линий да выпьем кофе.
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01.11.2021 12:55 Ответить
Ротація в уряді - як зміна білизни в концтаборі...Коли перший барак міняється з другим,другий з третім,а третій - з першим...У всіх нова білизна...
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01.11.2021 13:20 Ответить


Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1455089395695079430 2 ч



Только пообщался с не последним челом нашей разведки на Донбассе. Споросил:"Как там помощь амеров до вас дошла?" Ответ"Ты что несёшь?Все **** до сих пор за свой счет!Воровство тыловых крыс неимоверное.Времена https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко просто отдыхают".А вы и дальше сцаки за"божу росу"принимайте
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01.11.2021 13:27 Ответить
И доколе???
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01.11.2021 14:34 Ответить
Верещук таки получила омриянэ кресло.

Интересно понимает ли она, что министра привлечь к уголовной ответственности гораздо проще чем депутата?
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01.11.2021 13:34 Ответить
кровати двигали они ,при этом оставались теми же кем были
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01.11.2021 13:49 Ответить
 
 