Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются
В среду парламент должен рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявил на Согласительном совете глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Нас ждет ряд кадровых вопросов в среду. Я призываю коллег из всех фракций, чтобы мы среду освободили для кадровых вопросов. Их действительно много", - отметил он.
На брифинге для журналистов глава фракции "СН" детально рассказал, какие именно кадровые перестановки планируются.
"По Резникову все понимают, что в сфере обороны и закупок сейчас существенно поменялись правила благодаря тому, что мы приняли новый закон об оборонных закупках. Он заработал только несколько месяцев назад. Сейчас действительно Министерство обороны нуждается в очень быстрых различных изменениях. По соглашению с Тараном (потому что у него есть вопрос по состоянию здоровья в том числе), а в Министерстве обороны сейчас нужен так называемый турборежим. Поэтому нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить (Минобороны. – Ред.) и внедрять все эти изменения. Фактически Резников доказал свой профессионализм и дипломатию. Он имеет очень хорошую репутацию у международных партнеров, а сейчас как вы знаете мы вместе со странами НАТО проводим реформы, чтобы выполнить свою часть обязательств и быть совместимыми со стандартами НАТО, поэтому и решили. А потом в рамках этой ротации делегировали Верещук (на место Резникова в Минреинтеграции. – Ред.), потому что у нашей фракции есть к ней доверие. Мы точно знаем, что она сможет профессионально выполнять эту работу. Вот такая рокировка", - пояснил глава фракции "СН".
По словам Арахамии глава таможни Павел Рябикин переходит в Минстратегпром, но "без приставки вице-премьер".
Арахамия подчеркнул, что правительство должно определиться, кто возглавит таможню.
Нардеп напомнил, что министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
"Мы сейчас рассмотрим вопрос первого заместителя Стрельца, но учитывая ограничения во времени, возможно, правительство назначит его временно исполняющим обязанности. А потом, когда мы найдем время, проголосуем за него", - добавил он.
Говоря о возможной отставке первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, Арахамия заявил: "Насколько мне известно он пока что не написал заявление. Мы знаем, что такие разговоры есть. Если они дойдут до логического конца мы будем предлагать Середенко на должность вместо него".
Политик также проинформировал, что сегодня на фракции "Слуги народа" должен рассматриваться вопрос кандидата на пост главы аппарата ВРУ.
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Проказница-Мартышка,
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Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
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Ты в СН кого-то другого видел? Герос, Буймистрова, Рябошапка и некоторые другие превратились в людей, когда их от корыта отлучили.
Я про Ивана Андреевича Крылова.
Это у вас, образованных, принято приписывать другим свои домыслы.
Сразу видно, что басни не читали.
https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE
1 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82%d1%81.html#comments Комментарии: 3
Мы тут обсуждаем пандемию ковида, недостаток кислорода и мест в больницах, локдаун для невакцинированных, рост тарифов и цен, проблему с отопительным сезоном и транзитом газа.
Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Но это в нашей, рабской реальности.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/deutsche-welle-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0.html Deutsche Welle: полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти
А тем временем Зеленский укатил в Британию.
Там надо срочно принять участие в конференции ООН по проблемам климата.
Вот вопрос первоочередной важности для нашей страны в понимании Голобородько.
Хотя, ясное дело, поехал он туда совершенно по иной причине.
Ведь именно в Британии собирается осесть Зеленский, сбежав от наказания за все проделанное со страной после своей президентской каденции…
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Про украинские » реформы»…
Свое мнение на этот счет https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4.html Все хотят свержения Зеленского: что ждет президента в ближайшее время - прогноз
Если внимательно проанализировать все украинские «реформы», то можно легко убедится, что, в конечном итоге, практически все они сводятся либо к ограблению граждан, либо к увеличению бюджетных расходов, либо к тому и другому одновременно.
Других эффектов от » реформ» при том политическом режиме, который сложился в Украине, не может быть в принципе.
Нарисуем еще этих грозных красных линий да выпьем кофе.
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1455089395695079430 2 ч
Только пообщался с не последним челом нашей разведки на Донбассе. Споросил:"Как там помощь амеров до вас дошла?" Ответ"Ты что несёшь?Все **** до сих пор за свой счет!Воровство тыловых крыс неимоверное.Времена https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #Порошенко просто отдыхают".А вы и дальше сцаки за"божу росу"принимайте
Интересно понимает ли она, что министра привлечь к уголовной ответственности гораздо проще чем депутата?