На этой неделе будем наблюдать, а дальше решим, - Рубан рассказал, когда дети в Киеве вернутся в школы
Школы Киева могут перейти на очное обучение в том случае, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".
"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% – более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) – позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – сказал Рубан.
Решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.
"Теоретически можно это предложить, когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", – добавил Рубан.
Список новых ограничений в столице:
- Кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д., ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль