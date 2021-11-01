РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8137 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 872 6

На этой неделе будем наблюдать, а дальше решим, - Рубан рассказал, когда дети в Киеве вернутся в школы

На этой неделе будем наблюдать, а дальше решим, - Рубан рассказал, когда дети в Киеве вернутся в школы

Школы Киева могут перейти на очное обучение в том случае, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% – более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) – позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – сказал Рубан.

Решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.

"Теоретически можно это предложить, когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", – добавил Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Украине: школы Черкасс продлили каникулы до 7 ноября

Список новых ограничений в столице:

- Кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д., ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

- С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

дети (6734) карантин (16729) школа (3051) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) дистанционное обучение (117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может ну её на фиг ту школу ,уличное воспитание оно покруче будет ,да и детишки будут здоровей ...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:55 Ответить
яке вуличне? носом в смарт чи планшет - от і все виховання...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:49 Ответить
Да ,то-ли были времена ,помню за день по десять раз в день дрался ,в футбол гоняли на проезжей части ,летом на речке купались ,зимой хоккей ,стёкла били ,бомбочки взрывали ,вечерами слушали байки блатных и приблатнённых ,но не было подлости такой как сейчас на каждом шагу а в школу я и тогда старался ходить поменьше ,вместо школы или по кино или на рыбалку ,при этом в аттестате ни одной тройки ,правда НЕУД по поведению .
показать весь комментарий
01.11.2021 14:10 Ответить
Отож. Карбід, магній, марганцовка... а головне - тоді за слова треба було відповідати. Зараз росте покоління, яке жодного разу не отримувало по обличчю за базар. І по сраці за брехню. І це велика проблема, насправді.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
Ну и на кой было заставлять педагогов тотально прививаться, если ввели дистанционку?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:57 Ответить
Будем наблюдать,а потім рєшим знову наблюдать...Наблюдать - наша работа...бл...ть...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:23 Ответить
 
 