На саммите G20 США обсудили с партнерами тему Украины, - советник Байдена Салливан

США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас была возможность обсудить с основными союзниками и партнерами тему Украины", - сказал он.

По словам Салливана, они выразили поддержку суверенитета Украины.

Дожились...как какую то Уганду или Долебостан!
01.11.2021 12:56 Ответить
Чого варті, те і маємо.
01.11.2021 12:57 Ответить
Та шо там обсуждать ,бабки и оружие давайте поболее и всего делов а на моцковию новые санкции ...
01.11.2021 12:57 Ответить
Той Салліван сильно ******** **********...
01.11.2021 12:59 Ответить
Ну якщо серед тих партнерів по обговорювання ситуації в Україні був і )(уйло, то та "підтримка" звучить як насмішка.
01.11.2021 13:31 Ответить
США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме. - злорадное эхо мировых аферистов будапештского ********* Украины и ее народа.Для прекращения издевательства и насмешек над Украиной и ее народом,необходимо поставить десяток единиц МБР и нацелить их на подписантов будапештской лжи
01.11.2021 13:42 Ответить
в туалете, время обсуждения- пока будут сцать
01.11.2021 13:43 Ответить
 
 