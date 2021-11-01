На саммите G20 США обсудили с партнерами тему Украины, - советник Байдена Салливан
США обсудили тему Украины со своими партнерами в ходе саммита лидеров стран "большой двадцатки", состоявшегося на минувших выходных в Риме.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"У нас была возможность обсудить с основными союзниками и партнерами тему Украины", - сказал он.
По словам Салливана, они выразили поддержку суверенитета Украины.
