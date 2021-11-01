РУС
До 30 "слуг народа" отказываются предоставлять информацию о своей COVID-вакцинации, - Арахамия

До 30 "слуг народа" отказываются предоставлять информацию о своей COVID-вакцинации, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые не просто отказываются вакцинироваться, но и предоставить информацию о своих персональных данных.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге совете глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Большинство людей, которые вакцинировались, говорят об этом… Но есть ряд людей, а их не мало, которые вообще не хотят раскрывать персональную информацию. Что с этим делать, мы пока не определились", - отметил он и уточнил, что речь идет о двух-трех десятках народных депутатов "СН".

Депутат напомнил, что завтра парламент должен рассмотреть постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пускать либо по сертификату о COVID-вакцинации, либо с негативным ПЦР-тестом.

По словам Арахамии, скорее всего, на входе в парламент можно будет пройти тест на антиген, чтобы иметь доступ в здание.

Топ комментарии
+6
Странная очень история с этим Ковидом ,крайне странная ,медицина находится на очень хорошем уровне ,не у нас конечно а в Мире и при этом не найдено лекарства от этой заразы несмотря на огромные бабки и возможности ,что-то нечистое в этой истории а вот что именно покажет только время .
показать весь комментарий
01.11.2021 13:06 Ответить
+5
Не трогайте их! Не вакцинируйте. Не лишайте шанса Украину на избавление от паразитов.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:02 Ответить
+5
Какие такие персональные данные?? На них в Украине уже давно болт положили...😀 раскрывая их проводникам...продавцам...водилам и охранникам в магазинах...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Имеют право .
показать весь комментарий
01.11.2021 13:01 Ответить
Не. В конверт надо больше положить.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:09 Ответить
не имеют они права против других невакцинированных, которых отправляют в отпуск за свой счет и увольняют через год

Абрашка, служек-антивакцеров - в отпуск за свой счет !
показать весь комментарий
01.11.2021 13:37 Ответить
а має бути 73%
показать весь комментарий
01.11.2021 13:02 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 13:02 Ответить
Так виключіть їх нахрен із фракції! Що ж це таке, "лінію партії" не підтримують!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:02 Ответить
выгоннать..а потом будут проблемы с секретностью
показать весь комментарий
01.11.2021 13:05 Ответить
Пока там есть ермак...ни каких проблем с секретностью у паРаши и ***** нет...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:07 Ответить
Та ви що! Ті проблеми вже третій рік не проблеми!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:34 Ответить
клоуны
---
чего бояться..колитесь
показать весь комментарий
01.11.2021 13:04 Ответить
Тайные агенты кремля.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:04 Ответить
От вирусца лекарства нет.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:10 Ответить
Пищи ще! Кожен рік на ГРВІ хворіють сотні мільйонів людей, і уяви собі, вони одужують. І не в останню чергу завдяки противірусним пігулкам також.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:51 Ответить
От гриппа тоже не найдено. Только переболеть или вакцинация.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:13 Ответить
Відсторонити від роботи
показать весь комментарий
01.11.2021 13:09 Ответить
Для них страшнее лишиться коррупционных зарплат в конвертах.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:13 Ответить
От 17 до 34 тысяч....с утра...и вечером!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:09 Ответить
Не раскрывать данные о своем состоянии здоровья имеют право все граждане Украины, а не только слуги.
статья 39 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении"
показать весь комментарий
01.11.2021 13:12 Ответить
Их никто не просит раскрывать данные о своем состоянии здоровья. Просят только справку о вакцинации.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:23 Ответить
нiкого нe цiкавить навiть вид вакцини якою уколотий. трeба лишe уколотий чи нi. ти ж лист нeпрацeздатнстi оформлюєш а там навiть дiагоз стоiть. вiн шляється нe лишe по лiкарям а i по бухгалтeрам.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:54 Ответить
"трeба лишe уколотий чи нi" Ось тут і проблема, що нікого не цікавить реальна ситуація з людиною, "треба її уколоти і все". Будь-який імунолог вам скаже, що щеплення не є гарантією того, що людина отримала імунітет. Близько 15-20% щеплених можуть не виробляти антитіла для захисту, але ж є папірець. А той, хто перехворів і має антитіла, але не має папірця - "обов'язково" небезпечний.
Так і живемо, роблячи вигляд, що все Ок.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:18 Ответить
ти сплигнув з тeми! ознака совковостi мозку.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:31 Ответить
Ти за своїм мозком дивись, звичайно, якщо є такий в наявності.
Ярлики вішай на своїх друзів, яких знаєш. А ми з тобою не знайомі.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:45 Ответить
Все они защищают, уколотый или нет - это стан здоровья.
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Та статтю 286 Цивільного кодексу України. Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я. Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини!

Только идиоты раскидываются своими персональными данными на вокзалах и ТЦ
показать весь комментарий
01.11.2021 15:09 Ответить
яка каша у головi! вжe пeрсональнi даннi присобачило!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:30 Ответить
Ваше только имя - это уже персональные данные)
показать весь комментарий
01.11.2021 16:13 Ответить
далi?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:04 Ответить
Наверное либо юристы ,либо есть друзья юристы. К концу недели выяснется , что требовать любые данные о состоянии здоровья можно только по решению суда или добровольно
показать весь комментарий
01.11.2021 13:14 Ответить
чогось на лист нeпрцeздатностi нiхто так нe рeагує. а там навiть дiагноз стоiть i шляється вiн нe лишe мiж лiкарями а по бухгалтeрам.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:56 Ответить
сделайте им конверт в 2 раза тоньше и предоставят инфо даже на тещу)
показать весь комментарий
01.11.2021 13:18 Ответить
наверно и тесты конечно бесплатные будут
показать весь комментарий
01.11.2021 13:19 Ответить
Что делать? Да просто открыть "Цивільний кодекс, Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я", внимательно изучить и закрыть проблему, которой нет!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:20 Ответить
чогось на лист нeпрцeздатностi нiхто так нe рeагує. а там навiть дiагноз стоiть i шляється вiн нe лишe мiж лiкарями а i по бухгалтeрам.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:57 Ответить
Да потому так, что работник добровольно, по своему желанию сдает больничный лист - не захочет, не сдаст!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:50 Ответить
а тобто жирно украiнцi живуть - лiкарнянi iзза лiкарняноi таємницi можуть послати на три вeсeлi лiтeри? прогул як поясниш? вeликий прогул - пiдстава для звiльнeння.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:12 Ответить
Що? Слуги не хочуть вакцинуватись? Відкрити ********** справу проти Порошенка!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:21 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 13:56 Ответить
как мило, это замечательный пример всем остальным - если им можно, то почему мне нельзя... а ведь решение лежало на поверхности - если у нас пандемия, а не что-нибудь где..., надо объявлять чрезвычайное положение и далее по тексту...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:30 Ответить
Они тайком привились " Спутником" и стесняются...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:31 Ответить
Какой дебильный поп . такой и приход!"!
показать весь комментарий
01.11.2021 16:59 Ответить
 
 