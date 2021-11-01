До 30 "слуг народа" отказываются предоставлять информацию о своей COVID-вакцинации, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые не просто отказываются вакцинироваться, но и предоставить информацию о своих персональных данных.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге совете глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Большинство людей, которые вакцинировались, говорят об этом… Но есть ряд людей, а их не мало, которые вообще не хотят раскрывать персональную информацию. Что с этим делать, мы пока не определились", - отметил он и уточнил, что речь идет о двух-трех десятках народных депутатов "СН".

Депутат напомнил, что завтра парламент должен рассмотреть постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пускать либо по сертификату о COVID-вакцинации, либо с негативным ПЦР-тестом.

По словам Арахамии, скорее всего, на входе в парламент можно будет пройти тест на антиген, чтобы иметь доступ в здание.



