До 30 "слуг народа" отказываются предоставлять информацию о своей COVID-вакцинации, - Арахамия
Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые не просто отказываются вакцинироваться, но и предоставить информацию о своих персональных данных.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал на брифинге совете глава фракции "СН" Давид Арахамия.
"Большинство людей, которые вакцинировались, говорят об этом… Но есть ряд людей, а их не мало, которые вообще не хотят раскрывать персональную информацию. Что с этим делать, мы пока не определились", - отметил он и уточнил, что речь идет о двух-трех десятках народных депутатов "СН".
Депутат напомнил, что завтра парламент должен рассмотреть постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пускать либо по сертификату о COVID-вакцинации, либо с негативным ПЦР-тестом.
По словам Арахамии, скорее всего, на входе в парламент можно будет пройти тест на антиген, чтобы иметь доступ в здание.
Абрашка, служек-антивакцеров - в отпуск за свой счет !
---
чего бояться..колитесь
статья 39 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении"
Так і живемо, роблячи вигляд, що все Ок.
Ярлики вішай на своїх друзів, яких знаєш. А ми з тобою не знайомі.
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
Та статтю 286 Цивільного кодексу України. Ці статті захищають Ваше право на таємницю про стан здоров'я. Поліція НЕ УПОВНОВАЖЕНА перевіряти ковідні сертифікати в людини!
Только идиоты раскидываются своими персональными данными на вокзалах и ТЦ