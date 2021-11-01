РУС
Рада должна сделать все, чтобы фракция "Голос" сохранилась, подливать масло в огонь не нужно, - Стефанчук

Рада должна сделать все, чтобы фракция "Голос" сохранилась, подливать масло в огонь не нужно, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что парламент должен сделать все, чтобы фракция "Голос" сохранилась, "как мощная конструктивная единица".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в понедельник.

"В вопросы фракций и их деятельности не может влезать ни председатель ВР, ни первый заместитель, ни заместитель. Я не хотел бы обострять этот вопрос. Мне кажется, они нашли ситуацию, по которой может состояться примирение. Когда у твоих соседей есть проблема в отношениях, то умные соседи делают все, чтобы они помирились и вместе существовали. Неумные соседи начинают "подливать масло в огонь", - подчеркнул спикер.

По словам Стефанчука, "Голос" - это "украинская фракция в украинском парламенте".

"Но в жизни бывают разные ситуации - разводы, непонимания. Но мы не должны вмешиваться", - отметил спикер и выразил надежду, что на этой неделе во фракции определяться, кто будет руководителем.

Занести в Красную книгу этих редких жив....х.
И создать благоприятные условия для размножения.
Только так.
Другие методы эту популяцию уже не спасут.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:07 Ответить
Та Голос уже всё ,Робертино Лоретти ,отпели своё и тю-тю ...😎
показать весь комментарий
01.11.2021 13:08 Ответить
давайте вернём обежеслава в зад!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:10 Ответить
По-моему он из него уже никогда не выберется.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:12 Ответить
не надо! пусть остается там где он сейчас)
показать весь комментарий
01.11.2021 13:14 Ответить
В оригіналі Стефанчук сказав "не треба поливати вогонь"...Тут він зрадив старій туристичній звичці,яка говорить - ідете - станьте круг вогню і полийте,щоб не було клопоту...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:16 Ответить
может он имел ввиду,что бы "служивых" сохранить?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:45 Ответить
Пусть переходят к зедебилам,они все равно почти всегда с ними голосуют,за исключением двух трех человек. Хотя они и так у них на балансе.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:52 Ответить
 
 