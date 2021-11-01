Рада должна сделать все, чтобы фракция "Голос" сохранилась, подливать масло в огонь не нужно, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что парламент должен сделать все, чтобы фракция "Голос" сохранилась, "как мощная конструктивная единица".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в понедельник.

"В вопросы фракций и их деятельности не может влезать ни председатель ВР, ни первый заместитель, ни заместитель. Я не хотел бы обострять этот вопрос. Мне кажется, они нашли ситуацию, по которой может состояться примирение. Когда у твоих соседей есть проблема в отношениях, то умные соседи делают все, чтобы они помирились и вместе существовали. Неумные соседи начинают "подливать масло в огонь", - подчеркнул спикер.

По словам Стефанчука, "Голос" - это "украинская фракция в украинском парламенте".

"Но в жизни бывают разные ситуации - разводы, непонимания. Но мы не должны вмешиваться", - отметил спикер и выразил надежду, что на этой неделе во фракции определяться, кто будет руководителем.

