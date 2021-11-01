Власть должна обеспечить все COVID-отделения генераторами из-за угрозы веерных отключений электроэнергии, - Порошенко

Власть "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" превратила Украину в "Титаник", который несется к катастрофе.

Об этом во время Согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами, поскольку энергетический кризис обостряется. Порошенко считает, что Верховная Рада должна обратиться к гражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса.

"Слуги" чувствуют, что их капитан уверенно держит курс на айсберг. Только за прошлую неделю в Украине умерло вдвое больше украинцев, чем затонуло людей на "Титанике". А наш "мастер спорта" по борьбе с короновирусом никак не угомонится и бьет рекорд за рекордом. Рекорды, точнее антирекорды, по количеству больных, по количеству погибших, рекорды по очередям к моргам и антирекорд по вакцинированию. 18%. Второй самый низкий уровень в Европе", – констатирует Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

"Я предлагаю продемонстрировать политическую волю парламента. Для того чтобы все политические парламентские силы во вторник приняли постановление в форме заявления, призвав украинцев вакцинироваться. На сегодняшний день Украина снабжена качественными вакцинами", – отметил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также призвал безотлагательно, не дожидаясь пятницы, принять закон 5460 по закупке кислородных станций, который затягивает монобольшинство.

"Чтобы мы не ждали пятницы, где сейчас стоит наш законопроект 5460 о закупке кислородных станций, подписать и рассмотреть его еще одним внеочередным заседанием именно во вторник. Тем более что все политические силы это поддерживают и мы давно должны это сделать. Законопроект 5460 мы предложили вместе с партией "Голос", за что я хотел их поблагодарить", – говорит Порошенко.

"Еще одно наше требование – обеспечить все COVID-отделения генераторами для того, чтобы избежать массового мора в связи с возможными веерными отключениями электроэнергии, к которым ведет действующее правительство и президент. Власти провалили подготовку к отопительному сезону, и очень хорошо, что Зеленский едет на саммит в Глазго по изменению климата. Но в этом сезоне нас спасет только глобальное потепление, иначе зима выставит ледяной счет профессиональной недееспособности власти", – резюмирует Порошенко.