Власть должна обеспечить все COVID-отделения генераторами из-за угрозы веерных отключений электроэнергии, - Порошенко

Власть "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" превратила Украину в "Титаник", который несется к катастрофе.

Власть "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" превратила Украину в "Титаник", который несется к катастрофе.

Об этом во время Согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами, поскольку энергетический кризис обостряется. Порошенко считает, что Верховная Рада должна обратиться к гражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса.

"Слуги" чувствуют, что их капитан уверенно держит курс на айсберг. Только за прошлую неделю в Украине умерло вдвое больше украинцев, чем затонуло людей на "Титанике". А наш "мастер спорта" по борьбе с короновирусом никак не угомонится и бьет рекорд за рекордом. Рекорды, точнее антирекорды, по количеству больных, по количеству погибших, рекорды по очередям к моргам и антирекорд по вакцинированию. 18%. Второй самый низкий уровень в Европе", – констатирует Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

"Я предлагаю продемонстрировать политическую волю парламента. Для того чтобы все политические парламентские силы во вторник приняли постановление в форме заявления, призвав украинцев вакцинироваться. На сегодняшний день Украина снабжена качественными вакцинами", – отметил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также призвал безотлагательно, не дожидаясь пятницы, принять закон 5460 по закупке кислородных станций, который затягивает монобольшинство.

"Чтобы мы не ждали пятницы, где сейчас стоит наш законопроект 5460 о закупке кислородных станций, подписать и рассмотреть его еще одним внеочередным заседанием именно во вторник. Тем более что все политические силы это поддерживают и мы давно должны это сделать. Законопроект 5460 мы предложили вместе с партией "Голос", за что я хотел их поблагодарить", – говорит Порошенко.

"Еще одно наше требование – обеспечить все COVID-отделения генераторами для того, чтобы избежать массового мора в связи с возможными веерными отключениями электроэнергии, к которым ведет действующее правительство и президент. Власти провалили подготовку к отопительному сезону, и очень хорошо, что Зеленский едет на саммит в Глазго по изменению климата. Но в этом сезоне нас спасет только глобальное потепление, иначе зима выставит ледяной счет профессиональной недееспособности власти", – резюмирует Порошенко.

+18
я тобі поясню, в Порошенка так і не вийшло з бидла зробити націю. нацією виявилось 25% жителів України.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:37 Ответить
+15
Да власти покуй генераторы, у неё в приоритете распил Украины
показать весь комментарий
01.11.2021 13:20 Ответить
+13
Гетьман смотрит вперед,
ЗЕ-беня - разгребает попелища
показать весь комментарий
01.11.2021 13:21 Ответить
Чтобы веерных отключений не было, нужно практически полностью убрать роль государства в энергетической отрасли. Вот тогда всё будет в порядке. А там где государство контролирует процесс, всегда будет и веерные отключения, и что хочешь.... В руках бизнеса никогда бы не было никаких веерных отключений.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:48 Ответить
Это из разряда "вредных советов"?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:52 Ответить
Это из разряда "успехов" от государства. 30лет управляет- 30лет народ пугаю веерными отключениями. У Бизнеса таких проблем нет- никто же не пугает нехваткой трусов например. А вот если бы поставками трусов занималось гос-во, то проблемы бы были и здесь- 100%.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:57 Ответить
"Бизнес" Ахметова УЖЕ в отопительный сезон без запасов угля зашел.
"Бизнес" Ахметова все деньги вкладывает в "зеленку" - солнечные панели и ветряки, где можно бабло выбивать из бюджета на "компенсации"
Бизнес Ахметова не вкладывает деньги в модернизацию электростанций и развитие угольных шахт.
Его задача выбить как можно больше денег из государства и потребителей, пользуясь МОНОПОЛЬНЫМ положением в теплогенерации и распределении энергии.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:03 Ответить
Правильно, в угольной отрасли тоже нужно убрать роль государства. Там где государство везде бардак и проблемы. Ахметов должен получить конкуренцию. Без конкуренции любой бизнес деградирует, стопориться и наглеет.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:10 Ответить
В свете всемирного помешательства на "зеленой энергетике", все угольные предприятия в течении 5-10 лет будут ЛИКВИДИРОВАНЫ, я просто привел пример "саморегулирующегося бизнеса".
А его в Украине нет, поттому что есть Ахметов и Коломойский, которые все поделили между собой.
Всю свою неэффективность и вороватость они закладывают в "экономически обоснованные тарифы". Потребители (лохи) за все заплатят, а куда им деваться то.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
Естественно больницы должны быть оснащены генераторами. Тут не только веерные отключения, тут любая авария может случится и прочие... А разве они не оснащены? Странно что Порошенко предъявляет такие требования, когда нужно было оснастить больницы ещё в свою каденцию.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:52 Ответить
В свою каденцию Порошенко нас избавил от веерных отключений)
показать весь комментарий
01.11.2021 13:57 Ответить
Пугалки тоже ходили всякие. Да они все 30 лет были.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:59 Ответить
А что до Порошенко они были?!! 🤔
Странно, вроде нет....
показать весь комментарий
01.11.2021 14:05 Ответить
А должны были быть! Он видимо что то знает, раз их нигде нет!
Верни генераторы, ворюга!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
То у них отмазка, по поводу торговли углем при Пете с Дырляндией
показать весь комментарий
01.11.2021 14:09 Ответить
Странно,что свинособаки так тупо палятся)хотя нет,не странно...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:11 Ответить
Ты убогая откуда крапаешь, окстись, последние "веярные" отключения были в 90-е при Кучме и Лазаренко. Твоему шоколадному боХу нечего было "избавлять"
показать весь комментарий
01.11.2021 14:19 Ответить
а чому я пригадую зиму 2014/15рр.??? То були не віялові, а планові, виходить, вимкнення?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:32 Ответить
Дебіл ти, це не Президента завдання. Принаймі, не Президента паламентсько-президентської держави Україна (була, принаймі, з-за Порошенка). Це - задачі для Уряду, і парламентської коаліції. Якраз минула коаліція цим і займалась, конкретніше - т.зв. "медичною реформою". Чому нинішня влада цю реформу похерила (ще точніше: припинила впровадження другого етапу, того самого, що стосується стаціонарних медзакладів; і зупинила майже на фініші її перший етап) - то окрема розмова. І не на твою зебільно-ботову подлякову користь.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:01 Ответить
От хамло. Дай угадаю- порохобот?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:13 Ответить
Будь последовательным, Петро.
Обеспечил Киев ПВО, обеспечь за свой счет и генераторами медзаведения!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:05 Ответить
Порох тоже может.... устать

пусть теперь мудрий нарід парится
показать весь комментарий
01.11.2021 14:31 Ответить
Да ладно. Аль он не государственный муж. 2 года наотдыхался уже!
Зачем же он на престол лезет, уставший то? Карманы прохудились, аль по привычке многолетней?
Ведь 2 года не у власти. Такого даже при Яныке не было.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:50 Ответить
Будь последователен Серожа, в следующий раз, голосуй за Яныка.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:37 Ответить
Петрику, схаменись! Ніхто тобі нічого не винен. Годі роздавати вказівки, твій час вже пройшов.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:54 Ответить
Правильно. Но если на работу не выйдет невакцинированный электрик Коля...
показать весь комментарий
01.11.2021 16:04 Ответить
https://www.5.ua/polityka/aktsiia-na-pidtrymku-sternenka-sud-zoboviazav-herashchenka-ta-mvs-poiasnyty-zatsikavlenist-poroshenka-u-provokatsiiakh-259318.html Суд зобов'язав А.Геращенка та МВС пояснити фейк про "зацікавленість" Порошенка у провокаціях
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 