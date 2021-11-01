РУС
Завтра Рада может поддержать законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Стефанчук

Спикер ВР Руслан Стефанчук надеется, что во вторник парламент проголосует законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот размах подделок, который происходит в Украине - это не вопрос закона, потому что принять закон - это только первый шаг. Должна быть налажена необратимая ответственность за противоправные общественно-опасные деяния. Но с принятием данного законопроекта по повышению ответственности мы должны взять на парламентский контроль деятельность в том числе Министерства внутренних дел по определению и наказанию лиц, которые пренебрегают данными правилами", - подчеркнул председатель ВР.

По мнению Стефанчука, парламент должен приложить все усилия, чтобы в Украине больше не подделывали сертификаты о вакцинации. 

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, на сколько законным является недопуск граждан в общественные места, в частности, в транспорт, он подчеркнул: "Председатель ВР или любой депутат не наделены правом принимать общеобязательные решения индивидуально, для этого есть судебные органы. В случае принятия закона такое решение может предоставить Конституционный суд, а в случае индивидуального обжалования, это решение может предоставить обычный суд. Но мне кажется, что в балансе между индивидуальным правом и безопасностью всей страны мы все таки можем двигаться в направлении к безопасности нации. Это позиция, которая сегодня существует во всех странах мира".

Спикер признался, что уже вакцинирован и проинформировал, что в ВР для депутатов, Аппарата ВРУ и журналистов работает мобильная бригада, которая проводит вакцинацию. Он призвал всех желающих воспользоваться этой возможностью.

вакцина (3815) ВР (29428) законопроект (3287) карантин (16729) подделка (447) сертификат (227) Стефанчук Руслан (681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
Психоз виходить на новий рівень.
01.11.2021 13:29 Ответить
+5
Прививочный фашизм в действии, хоть бы клинические испытания прошли, подопытные кролики.
01.11.2021 13:49 Ответить
+4
а чем безопасность?
Долговременные последствия РНК вакцин не изучены.
Смертность от оригинального ковида не выше чем от обычного гриппа.

Пропиаренный насморк превратили в "бурбонную чуму".
01.11.2021 13:51 Ответить
Надеюсь примут!
01.11.2021 13:28 Ответить
Психоз виходить на новий рівень.
01.11.2021 13:29 Ответить
Ужесточить ужесточение ужесточений!!!
Мазлтов!
01.11.2021 13:35 Ответить
дайте одному-15 лет и все
01.11.2021 13:41 Ответить
Санитаром в ковидное отделение - черные мешки возить...
01.11.2021 14:03 Ответить
Черные мешки возят из реанимации, без сортировок по причинам смерти.
01.11.2021 14:18 Ответить
И туда тоже...
01.11.2021 14:19 Ответить
списывать все на Ковид - это мечта всей нашей "великой проф медицины" - и парится не нужно ...
01.11.2021 15:00 Ответить
Свобода в обмен на безопасность (может быть)
01.11.2021 13:42 Ответить
а чем безопасность?
Долговременные последствия РНК вакцин не изучены.
Смертность от оригинального ковида не выше чем от обычного гриппа.

Пропиаренный насморк превратили в "бурбонную чуму".
01.11.2021 13:51 Ответить
Прививочный фашизм в действии, хоть бы клинические испытания прошли, подопытные кролики.
01.11.2021 13:49 Ответить
Хе-хе. антиваксеры снова воют на болотах, что им прищемили
01.11.2021 13:55 Ответить
надо сажать.
01.11.2021 14:00 Ответить
"Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности." - Бенджамин Франклин

а так в итоге и будет (и было в истории не раз), но история повторяется.
01.11.2021 14:17 Ответить
Продолжение фразы Франклина это классика:
...не достойны ни свободы ни безопасности и потеряют и то и другое.
01.11.2021 14:19 Ответить
https://emojia.ru/quote/bendzhamin-franklin-te-kto-gotov-pozhertvovat-nasushchnoi-svobodoi-rad/tomas-dzhefferson-tot-kto-otdaiot-svoiu-svobodu-za-bezopasnost-ne-p "Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого."
https://emojia.ru/qauthor/tomas-dzhefferson/ - Томас Джефферсон
01.11.2021 14:30 Ответить
Ваксеры,ну вы поймите,никто их не подделывает,они точно такие как у вас,только здравомыслящего шмурдяком не двигают.
01.11.2021 14:19 Ответить
Чергова маніпуляція! В цьому законопроекті немає ні слова про ковід-сертифікати . Всі профілактичні щеплення прописані в законі про захист населення від інфекційних хвороб і також немає навіть згадки про щеплення від модної хвороби. Знову лохів будуть лякати штрафами за папірець який не погоджений жодним законом крім постанов шмигаля та ляшка, які буквально за 2 місяця перетворилися на головних законотворців, яким навіть Конституція України не указ.
01.11.2021 19:42 Ответить
 
 