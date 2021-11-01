Завтра Рада может поддержать законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Стефанчук
Спикер ВР Руслан Стефанчук надеется, что во вторник парламент проголосует законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации.
Об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Тот размах подделок, который происходит в Украине - это не вопрос закона, потому что принять закон - это только первый шаг. Должна быть налажена необратимая ответственность за противоправные общественно-опасные деяния. Но с принятием данного законопроекта по повышению ответственности мы должны взять на парламентский контроль деятельность в том числе Министерства внутренних дел по определению и наказанию лиц, которые пренебрегают данными правилами", - подчеркнул председатель ВР.
По мнению Стефанчука, парламент должен приложить все усилия, чтобы в Украине больше не подделывали сертификаты о вакцинации.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, на сколько законным является недопуск граждан в общественные места, в частности, в транспорт, он подчеркнул: "Председатель ВР или любой депутат не наделены правом принимать общеобязательные решения индивидуально, для этого есть судебные органы. В случае принятия закона такое решение может предоставить Конституционный суд, а в случае индивидуального обжалования, это решение может предоставить обычный суд. Но мне кажется, что в балансе между индивидуальным правом и безопасностью всей страны мы все таки можем двигаться в направлении к безопасности нации. Это позиция, которая сегодня существует во всех странах мира".
Спикер признался, что уже вакцинирован и проинформировал, что в ВР для депутатов, Аппарата ВРУ и журналистов работает мобильная бригада, которая проводит вакцинацию. Он призвал всех желающих воспользоваться этой возможностью.
Мазлтов!
Долговременные последствия РНК вакцин не изучены.
Смертность от оригинального ковида не выше чем от обычного гриппа.
Пропиаренный насморк превратили в "бурбонную чуму".
а так в итоге и будет (и было в истории не раз), но история повторяется.
...не достойны ни свободы ни безопасности и потеряют и то и другое.
https://emojia.ru/qauthor/tomas-dzhefferson/ - Томас Джефферсон