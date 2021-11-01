Завтра Рада может поддержать законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Стефанчук

Спикер ВР Руслан Стефанчук надеется, что во вторник парламент проголосует законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тот размах подделок, который происходит в Украине - это не вопрос закона, потому что принять закон - это только первый шаг. Должна быть налажена необратимая ответственность за противоправные общественно-опасные деяния. Но с принятием данного законопроекта по повышению ответственности мы должны взять на парламентский контроль деятельность в том числе Министерства внутренних дел по определению и наказанию лиц, которые пренебрегают данными правилами", - подчеркнул председатель ВР.

По мнению Стефанчука, парламент должен приложить все усилия, чтобы в Украине больше не подделывали сертификаты о вакцинации.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, на сколько законным является недопуск граждан в общественные места, в частности, в транспорт, он подчеркнул: "Председатель ВР или любой депутат не наделены правом принимать общеобязательные решения индивидуально, для этого есть судебные органы. В случае принятия закона такое решение может предоставить Конституционный суд, а в случае индивидуального обжалования, это решение может предоставить обычный суд. Но мне кажется, что в балансе между индивидуальным правом и безопасностью всей страны мы все таки можем двигаться в направлении к безопасности нации. Это позиция, которая сегодня существует во всех странах мира".

Спикер признался, что уже вакцинирован и проинформировал, что в ВР для депутатов, Аппарата ВРУ и журналистов работает мобильная бригада, которая проводит вакцинацию. Он призвал всех желающих воспользоваться этой возможностью.