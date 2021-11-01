РУС
Школы Николаева перешли на дистанционное обучение, ученикам первых классов продлили каникулы, - мэр Сенкевич

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Николаеве школы с 1 по 5 ноября переходят на дистанционное обучение. Ученикам первых классов и некоторым специализированным учебным заведениям продлили каникулы.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в совем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третий день подряд наблюдаем в Николаеве рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки имеем 448 новых случаев (в целом в области – 939)", - отметил Сенкевич.

Он добавил, что в связи с этим сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла следующие решения:

- С 1 по 5 ноября учащиеся 2-11 классов будут учиться дистанционно. Для учащихся 1 класса и учащихся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения продолжатся каникулы.

- Дистанционно будут работать и заведения внешкольного образования, музыкальные и спортивные школы.

"Друзья, берегите себя! Соблюдайте простые правила эпидемической безопасности и вакцинируйтесь!", - резюмировал Сенкевич.

Но отопления пока нет ,хотя оно и не надо ,у меня в квартире сейчас плюс 21 .
01.11.2021 13:33 Ответить
Хорош рогами звенеть. В квартирах Николаева 15-17 градусов.
01.11.2021 15:49 Ответить
Какого Николаева ? На Амуре ? Ты ватан людей хоть не смеши ...
01.11.2021 16:46 Ответить
На Буге. Плюс 16 вечером и ночью. Что существенно ниже норм санитарии.
02.11.2021 01:20 Ответить
В молодости, будучи в стройотряде и работая на строительстве коровника, задал вопрос зав.фермой крупного рогатого скота: "А как обогревать будете коровник?"
На что получил ответ: "Как-как? ПЕРДЯЧИМ ПАРОМ! А чем же ещё?"
01.11.2021 13:57 Ответить
 
 