Школы Николаева перешли на дистанционное обучение, ученикам первых классов продлили каникулы, - мэр Сенкевич
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Николаеве школы с 1 по 5 ноября переходят на дистанционное обучение. Ученикам первых классов и некоторым специализированным учебным заведениям продлили каникулы.
Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в совем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже третий день подряд наблюдаем в Николаеве рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки имеем 448 новых случаев (в целом в области – 939)", - отметил Сенкевич.
Он добавил, что в связи с этим сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла следующие решения:
- С 1 по 5 ноября учащиеся 2-11 классов будут учиться дистанционно. Для учащихся 1 класса и учащихся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения продолжатся каникулы.
- Дистанционно будут работать и заведения внешкольного образования, музыкальные и спортивные школы.
"Друзья, берегите себя! Соблюдайте простые правила эпидемической безопасности и вакцинируйтесь!", - резюмировал Сенкевич.
