Школы Николаева перешли на дистанционное обучение, ученикам первых классов продлили каникулы, - мэр Сенкевич

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Николаеве школы с 1 по 5 ноября переходят на дистанционное обучение. Ученикам первых классов и некоторым специализированным учебным заведениям продлили каникулы.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в совем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже третий день подряд наблюдаем в Николаеве рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки имеем 448 новых случаев (в целом в области – 939)", - отметил Сенкевич.

Он добавил, что в связи с этим сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла следующие решения:

- С 1 по 5 ноября учащиеся 2-11 классов будут учиться дистанционно. Для учащихся 1 класса и учащихся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения продолжатся каникулы.

- Дистанционно будут работать и заведения внешкольного образования, музыкальные и спортивные школы.

"Друзья, берегите себя! Соблюдайте простые правила эпидемической безопасности и вакцинируйтесь!", - резюмировал Сенкевич.