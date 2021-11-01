РУС
За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (12,7%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за П.Порошенко 12,7% опрошенных, за Ю.Бойко — 6,2% респондентов. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных. 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за В. Гройсмана, 3,2% — за И. Смешко, 3,1% — за Е.Мураева, 2,0% — за О. Ляшко, 1,7% — за В. Медведчука, 1,4% - за О.Тягнибока, 0,3% - за К.Рудик", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 50,4% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 40,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос Центра Разумкова

"Если бы проходил второй тур выборов Президента и в него попали В.Зеленский и П.Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за В.Зеленского, а 21,3% — за П.Порошенко. Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В.Зеленского составил бы 55,6%, а П.Порошенко – 44,4%", - отмечают авторы исследования.

За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова 01
За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова 02
За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова 03

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

+39
01.11.2021 13:57 Ответить
+29
сцикун наркєтський разом зі своїм рейтингом ідьот на дно.
01.11.2021 13:56 Ответить
+23
Ну, це Зєлєнского фішка. 😁 Як і зменшення тарифів - брехня, зарплата 4000 баксів - брехня, кортежі - брехня... Суцільна брехня. 😊
01.11.2021 14:18 Ответить
враньё
01.11.2021 13:55 Ответить
вибори покажуть
01.11.2021 14:08 Ответить
Ну, це Зєлєнского фішка. 😁 Як і зменшення тарифів - брехня, зарплата 4000 баксів - брехня, кортежі - брехня... Суцільна брехня. 😊
01.11.2021 14:18 Ответить
за ЗЕ-бенского проголосует все 73% мудрого нарида,

после крещенских морозов, когда рашка перекроет газ, уголь и єлектрику

так и скажут: "Спасай Вова !"
а он им - "Я вам ничего не должен !! "
01.11.2021 14:20 Ответить
тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:,

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
01.11.2021 14:35 Ответить
сцикун наркєтський разом зі своїм рейтингом ідьот на дно.
01.11.2021 13:56 Ответить
Щоб на тому дні зустріти сивочолого Гетьмана.
01.11.2021 14:45 Ответить
Главное что бы до жульки пробил
01.11.2021 15:22 Ответить
Зараз почнеться. Подоляночки, на старт!)))
01.11.2021 13:56 Ответить
"подлянчики" - т.пр.
01.11.2021 14:19 Ответить
01.11.2021 13:57 Ответить
Якесь зелене нєдаразумєніє. Ніт?)))
01.11.2021 13:58 Ответить
столько денег и все в прорву - ну не растет у солнцеликого никак...
01.11.2021 13:58 Ответить
))))а зескот,смотрю,узрев ,что антирейтинг зекрысы теперь выше чем у Пороха,нажрался с горя....
01.11.2021 14:01 Ответить
ти бидло краща антиреклама петі )
01.11.2021 14:06 Ответить
ЗЕбіло, коли починати веселитися від "покращення"?!?
01.11.2021 14:25 Ответить
О как просто зебилы вычисляются! зюзя и пять лайкнувших придурков!
01.11.2021 14:57 Ответить
лучше и не скажешь! снимаю шляпу!
01.11.2021 15:26 Ответить
Ну вот и наступает эпоха -абонезеленский)и это здорово!
01.11.2021 13:59 Ответить
Т.е. не перевелись еще дураки в стране... печально.
01.11.2021 14:00 Ответить
Чому всі чіпляються до Зеленського? Чувак зірвав джекпот - нехай насолоджується ще і другу каденцію. Нарід же не проти.
01.11.2021 14:03 Ответить
Пусть идет на первую посадку а не на вторую каденцию.
01.11.2021 15:37 Ответить
не мешайте вовчику цветы в лондонском поместье поливать)
01.11.2021 14:00 Ответить
Нарід якийсь не вдячний - асфальт катає, дерева саджає, інститути відкриває, майстерно ковід долає, - ідеальний презедент, а головне достойний своїх виборців.
01.11.2021 14:01 Ответить
Этот зеленый бабуин ,себе сразу 5% нарисовал.Да большинство лохтората да же не знает кто это такой.
01.11.2021 14:02 Ответить
18,7% УПОРОТЫХ!
01.11.2021 14:03 Ответить
Упоротих теж можна вилікувати, але тільки голодом.
01.11.2021 14:11 Ответить
... і холодом
01.11.2021 14:22 Ответить
Процесс лечения запущен.
01.11.2021 14:41 Ответить
Це ще нічого, не до плінтуса же. Хоча після 73%, то вже і нижче плінтуса.
01.11.2021 14:04 Ответить
совсем недавно был опрос Центра Разумкова, буквально 10 дней назад

Зеленський Володимир

16,6

22,2

25,7

Порошенко Петро

9,2

12,1

14,0

Бойко Юрій

7,4

10,1

11,7

Тимошенко Юлія

7,1

8,7

10,1

Разумков Дмитро

5,7

7,6

8,8

ИСТОЧНИК - https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-zhovten-2021r

официальный сайт центра разумкова. Все что надо знать про опросы.
01.11.2021 14:05 Ответить
Події розгортаються швидко. До тогож старий Голобородько засмердійвся - нарід хоче свіжого, наприклад Розумкова.)
01.11.2021 14:10 Ответить
Это 100% заказной опрос от пэци сывочолого. Почему? Потому что точно такой же опрос показывал, что ему в затылок дышит Бойко и Юля. А теперь, буквально через 10 дней центр разумкова зачем-то еще раз делает опрос, но еще добавляет вопрос *а за кого проголосуете во втором туре*, чтобы показать что или Пэця или Зеля.

А эта сладкая парочка идет на юх, оба.
01.11.2021 14:10 Ответить
Будемо чекати не заказних опитувань від ОП. Там ніколи не брешуть )))
01.11.2021 14:13 Ответить
Зате ти в спам ідеш.
"Пэця" та "сывочолий" - наративи з кремлівської методики. Причому дуже давній. Ними майже ніхто з кремлеботіа вже не користується
01.11.2021 14:17 Ответить
смени методичку бот соевый
01.11.2021 14:19 Ответить
У фільмі "Вавілон ХХ" режисер і головний виконавець головної ролі Іван Миколайчука сказав:"Ти можеш сміятися над усім, але ніколи не стій насміхатися над старістю"
А ти дивився цей фільм? Чи на расєї він заборонений?
01.11.2021 14:25 Ответить
никогда там не был, тебе лучше знать
01.11.2021 14:29 Ответить
Тебе, зебіл, зовсім про інше спитали? Ти дививвся фільми Миколайчука?
01.11.2021 17:11 Ответить
подожди, так я кремлевский или зебил? У вас столько слишком сложная для меня, бота, система классификации инакомыслящих.
01.11.2021 17:29 Ответить
A какая разница?
01.11.2021 18:07 Ответить
Не знаю, вы же самые умные, знаете явно лучше. А я не знаю, поэтому мне сложно сориентироваться.
01.11.2021 18:32 Ответить
А хіба серед зебілів мало кремлядей? Ти зебіл. Це загальне. А серед окремого що складають загальне і ригня і комуняки і відверті сепари і вата і совки і "какая разніца" і відверті дебіли і навіть патріоти типу сволоти чи нацкорпусу , всі хто голосував за зе через тваринну ненависть до Порошенка чи бажання шари чи просто "поржать". Можна то все розбити на дві групи. 1. Ідіоти. Бо не бачили очевидних речей до чого ця квартальна шобла може привести Україну і 2. Покидьки. Які все бачили, все розуміли але все одно діяли на шкоду державі. Який ти зебіл, то можна сказати маючи трохи розлогіші товї коменти.
01.11.2021 21:05 Ответить
а что должен делать зебил?
01.11.2021 22:52 Ответить
всі хто голосував за зе через тваринну ненависть до Порошенка чи бажання шари чи просто "поржать".

Но я не голосовал за зелю ни разу ни на ВР, ни на местных, ни на президентских. Что ж мне делать? Куда податься =(
01.11.2021 22:54 Ответить
Зебилы в печали,что голобородько импотент? Не печальтесь,на вас ему потенции всегда хватит
01.11.2021 14:34 Ответить
Да! СтОит разъяснить разницу. Разумеется не порохоботам, а вменяемым гражданам, у которых возможно возникли вопросы.))
-Первый опрос проводился с 14 по 20 октября.
-Тот который сейчас печатает Цензор с 23 по 27 октября.
-Первый опрос 2018 респондентов. Опрос лицом к лицу. В рамках исследовательских проектов, при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
-Второй опрос 1200 респондентов. Опрос телефонный. По заказу интернет-издания «Обозреватель» Бродского М.Ю.
-Первый опрос касался исключительно электоральных настроений конкретных политиков и партий.
-Второй опрос помимо электоральных настроений включал ряд резонансных вопросов, чувствительных для действующей власти. Очерёдность постановки вопросов не оговаривается.
-Первый опрос демонстрирует все три показателя, пприменяемые в социологии: «среди всех», «среди тех, кто намерен голосовать», «среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором». Общеизвестным фактом является то, что наиболее точным является последний показатель.
-Второй опрос демонстрирует только данные «среди всех опрошенных», который учитывает мнение тех, кто не намерен голосовать.
Вывод: … делайте сами.))
01.11.2021 14:35 Ответить
ты сказал слово порохобот и начал приводить факты. Сейчас тебя загрызет секта.
01.11.2021 14:39 Ответить
Многие порохоботы не стесняются этого «титула» и сами его используют.
А вот грызуны-сектанты это что-то новое.))
01.11.2021 14:49 Ответить
Новый "рейтинг"?
Значит у Бубочки опять какой-то ЗАШКВАР!
01.11.2021 14:05 Ответить
Постоянный и непроходящий. Серуносец
01.11.2021 14:36 Ответить
Все этот клоун испортился, несите следующего.
01.11.2021 14:06 Ответить
01.11.2021 14:07 Ответить
Це опитування було проведене серед вакцинованих... Висновок: Вакцинація, вакцинація і ще раз вакцинація, лишень вона може врятувати адекватний люд від волевиявлення таких потенційних виборців.
01.11.2021 14:09 Ответить
Прикольно. Представляю как сейчас зеля с беней кирпичами срут)
01.11.2021 14:13 Ответить
нужно подождать до декабря, когда прийдут полноценные платежки (первые с минимальной суммой за всю зиму)
01.11.2021 14:15 Ответить
Схоже, що зЁ домалювали відсотків 5 від ТЮ...
01.11.2021 14:17 Ответить
Радует:
Низкие (падающие) рейтинги Зеленского, Порошенко, Бойко
Не радует:
Появление в рейтинге хитрожопой нэрпы Разумкова
Ужасает:
Отсутствие даже намека на государственника-реформатора, в котором так нуждается Украина.
01.11.2021 14:22 Ответить
типовому 73/43%зебілу засліпило. Що, не помітив державників? І навіть не помітив, що вони були при владі?
01.11.2021 14:33 Ответить
на конхфетку, ток заткнись
01.11.2021 14:37 Ответить
Упоротые сектанты - очень одиноки по жизни, т.к. не один нормальный человек не может выдержать бред, который они несут. Поэтому единственная возможность транслировать свою шизофрению в мир - это наш форум. Пусть развлекается. И нам веселее.
01.11.2021 14:47 Ответить
Тая Юля ж!!
01.11.2021 14:38 Ответить
Тимошенко - государственник и реформатор.
01.11.2021 14:40 Ответить
Для того чтобы понять что такое "государственник-реформатор", посмотри с чего начался взлет Саакашвили в правительстве Шеварнадзе. Он тогда был министром юстиции.
Юля была премьер-министром. Должность на порядок выше.
Сравни ...
01.11.2021 14:55 Ответить
ну взлет ЮВТ начался не с премьера, а с министра по вопросам энергетики и т.п.
01.11.2021 15:02 Ответить
Только не "министром", а вице-премьером по вопросам энергетики. Тогда она отменила бартерные операции. Что было очевидным, правильным и о чем говорили все эксперты и западные специалисты.
Это "революционные реформы"?
Ну это как на СТО приезжает машина и хозяин жалуется, что плохо едет. Мастер осмотрел машину и увидел, что ручной тормоз отжат. Опустил ручной тормоз и предлагает проехаться. Хозяин проехался и счастливый: "Ты - гениальный мастер! Всем друзьям расскажу что ты самый лучший специалист в мире!"
01.11.2021 15:26 Ответить
Тонко и красиво: "Она всё украла!"

.

- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....

=
01.11.2021 16:04 Ответить
Смешно
01.11.2021 15:21 Ответить
Хроника пикирующего рейтинга стендапера.
01.11.2021 14:29 Ответить
"Интересно", как нужно относиться к Украине, чтобы назвать моряков ВМСУ - "морячками"?
01.11.2021 14:52 Ответить
,,Позабористее понюхать,,тебе от голобородька музыкальный палец.
01.11.2021 15:39 Ответить
не фотошоп. реальное фото
просто совпадение
01.11.2021 14:43 Ответить
Это не совпадение, это закономерность
01.11.2021 14:52 Ответить
73 уже не те...
01.11.2021 14:45 Ответить
и это ещё платежки не пришли, и зима не настала )
01.11.2021 14:48 Ответить
чьего чьего центра (ОПЫТУВАНННЯ?) А... ЦЕНТРУ ИМЕНИ ПАПИКА ЭКС СПИКЕРА... ТОГДА ЯСНО....НЕТ ВОПРОСОВ К ОПЫТУВАННЮ..
01.11.2021 15:39 Ответить
Когда у мужиков измеряют, то средний 14 см. Но когда опытують, то 25 см. . Почему так? ....Сам не пойму.
01.11.2021 17:24 Ответить
ну во-первых это опрос Центра Разумкова, значит реальная ситуация для Бубочки еще плачевней)))))
во-вторых, помните какой был разрыв на выборах 72-25 то есть 47% сейчас 6%))))
Антирейтинг зеленского впервые превысил антирейтинг Пороха и вообще самый высокий!!!)))
а ведь впереди еще платежки, большой фильм про вагнергейт, новые расследования Панамы Пейперс...... и еще очень много зашкваров ЗЕлентреста))))))))))
01.11.2021 15:52 Ответить
Потрошку, потрошку, так і скотиться
01.11.2021 15:57 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 1

І це тільки початок. Бо Вову, побачивши першу кров, починають добивати всі, кому не ліньки - від ЗМІ до соціологів. А ми добре знаємо, як ті та інші вміють "впарювати" нам потрібних кандидатів.

Так що особливо не радійте - скоро ми побачимо шалену розкрутку того (чи тих), хто, за задумкою ляльководів, повинен прийти на зміну Голобородька. Який загрався та не виправдав їх сподівання.
01.11.2021 16:00 Ответить
ну я так и подумал, что они поняли, что вова сбитый летчик, начинают ставку делать на другого!!! я так думаю это Разумков... не верю я в их , якобы" разногласия с зелей!!! это фикция делается для отбеливания рейтинга Разумкова и выводят из под удара при будущих зашкварах Зе.......
01.11.2021 16:06 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1

О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в офисе президента, так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
01.11.2021 16:07 Ответить
Как говорится - ни одна действительно народная власть, не может прийти к власти путем демократических выборов, а только плечом к плечу с народом, который её поддерживает
01.11.2021 16:30 Ответить
Сколько ещё Зедебилов у нас в Украине! Значит мало зеленский гнобит вас ******!!! Давай зеленский!! души их газом и налогами и малыми пенсиями!! Может , за три года ,поумнеют базарные дебилы!!!
01.11.2021 16:57 Ответить
Найбільш об"єктивна картина це картина другого туру виборів. А до нього як не крути потрапляють Зе і Порох. Тому співвідношення 55 на 45 це обнадійливо. Це вже не 73 - 25. Головне динаміка скорочення відставання Пороха від Зе.
01.11.2021 17:16 Ответить
Что бы видеть объективную картину, наоборот, не нужно крутить и перекручивать. Как раз сейчас потенциальный состав второго тура не очевиден, как никогда с 2019года. В игру включился третий игрок со старта взявший по разным данным от 7% до почти 9%. При серьёзной поддержке медиа и больших денег Ахметова, за два года до выборов эти проценты можно существенно нарастить. Для этого есть электоральный ресурс.
Следующие перекрученные выводы по поводу динамики сокращения отставания Пороха от Зе. Рейтинг первого намертво застыл на одной и той же цифре с 19-го года. Это говорит о том, что всё, что теряет Зеленский, не перетекает к Порошенко, а уходит к другим кандидатам. Что же здесь обнадёживающего? 55% на 45% это следствие потери электората Зеленским, а не приобретение его Петром. А если соперником Петра окажется не Зеленский? Ничуть не увеличив свой электорат с 2019 года, Порошенко будет иметь все шансы снова проиграть 75 на 25.
Такова реальность, если ею никак не крутить.)
01.11.2021 19:25 Ответить
А что? Кто-то видит между ними большую разницу?))))
01.11.2021 17:21 Ответить
Брехня все эти рейтинги и не натягиваются ни на какую голову! Эти истеричные рейтинги называются "лишьбынеюлька"!
01.11.2021 19:27 Ответить
Это скорее,,лишбыжулькукудавсунуть,,
01.11.2021 20:12 Ответить
https://www.5.ua/polityka/aktsiia-na-pidtrymku-sternenka-sud-zoboviazav-herashchenka-ta-mvs-poiasnyty-zatsikavlenist-poroshenka-u-provokatsiiakh-259318.html Суд зобов'язав А.Геращенка та МВС пояснити фейк про "зацікавленість" Порошенка у провокаціях
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
02.11.2021 01:34 Ответить
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
02.11.2021 17:35 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
02.11.2021 17:45 Ответить
 
 