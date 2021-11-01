За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (12,7%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за П.Порошенко 12,7% опрошенных, за Ю.Бойко — 6,2% респондентов. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных. 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за В. Гройсмана, 3,2% — за И. Смешко, 3,1% — за Е.Мураева, 2,0% — за О. Ляшко, 1,7% — за В. Медведчука, 1,4% - за О.Тягнибока, 0,3% - за К.Рудик", - говорится в исследовании.

"Если бы проходил второй тур выборов Президента и в него попали В.Зеленский и П.Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за В.Зеленского, а 21,3% — за П.Порошенко. Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В.Зеленского составил бы 55,6%, а П.Порошенко – 44,4%", - отмечают авторы исследования.







Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".