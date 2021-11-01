За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (12,7%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за П.Порошенко 12,7% опрошенных, за Ю.Бойко — 6,2% респондентов. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных. 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за В. Гройсмана, 3,2% — за И. Смешко, 3,1% — за Е.Мураева, 2,0% — за О. Ляшко, 1,7% — за В. Медведчука, 1,4% - за О.Тягнибока, 0,3% - за К.Рудик", - говорится в исследовании.
"Если бы проходил второй тур выборов Президента и в него попали В.Зеленский и П.Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за В.Зеленского, а 21,3% — за П.Порошенко. Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В.Зеленского составил бы 55,6%, а П.Порошенко – 44,4%", - отмечают авторы исследования.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
после крещенских морозов, когда рашка перекроет газ, уголь и єлектрику
так и скажут: "Спасай Вова !"
а он им - "Я вам ничего не должен !! "
Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:
депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова
https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
Зеленський Володимир
16,6
22,2
25,7
Порошенко Петро
9,2
12,1
14,0
Бойко Юрій
7,4
10,1
11,7
Тимошенко Юлія
7,1
8,7
10,1
Разумков Дмитро
5,7
7,6
8,8
ИСТОЧНИК - https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-zhovten-2021r
официальный сайт центра разумкова. Все что надо знать про опросы.
А эта сладкая парочка идет на юх, оба.
"Пэця" та "сывочолий" - наративи з кремлівської методики. Причому дуже давній. Ними майже ніхто з кремлеботіа вже не користується
А ти дивився цей фільм? Чи на расєї він заборонений?
Но я не голосовал за зелю ни разу ни на ВР, ни на местных, ни на президентских. Что ж мне делать? Куда податься =(
-Первый опрос проводился с 14 по 20 октября.
-Тот который сейчас печатает Цензор с 23 по 27 октября.
-Первый опрос 2018 респондентов. Опрос лицом к лицу. В рамках исследовательских проектов, при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
-Второй опрос 1200 респондентов. Опрос телефонный. По заказу интернет-издания «Обозреватель» Бродского М.Ю.
-Первый опрос касался исключительно электоральных настроений конкретных политиков и партий.
-Второй опрос помимо электоральных настроений включал ряд резонансных вопросов, чувствительных для действующей власти. Очерёдность постановки вопросов не оговаривается.
-Первый опрос демонстрирует все три показателя, пприменяемые в социологии: «среди всех», «среди тех, кто намерен голосовать», «среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором». Общеизвестным фактом является то, что наиболее точным является последний показатель.
-Второй опрос демонстрирует только данные «среди всех опрошенных», который учитывает мнение тех, кто не намерен голосовать.
Вывод: … делайте сами.))
А вот грызуны-сектанты это что-то новое.))
Значит у Бубочки опять какой-то ЗАШКВАР!
Низкие (падающие) рейтинги Зеленского, Порошенко, Бойко
Не радует:
Появление в рейтинге хитрожопой нэрпы Разумкова
Ужасает:
Отсутствие даже намека на государственника-реформатора, в котором так нуждается Украина.
Юля была премьер-министром. Должность на порядок выше.
Сравни ...
Это "революционные реформы"?
Ну это как на СТО приезжает машина и хозяин жалуется, что плохо едет. Мастер осмотрел машину и увидел, что ручной тормоз отжат. Опустил ручной тормоз и предлагает проехаться. Хозяин проехался и счастливый: "Ты - гениальный мастер! Всем друзьям расскажу что ты самый лучший специалист в мире!"
.
- Она всё украла!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи украли!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- А как на счет Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт".
- Что ж она украла?
- Всю электрику!
- Может, она Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович.
- Может, Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла - 9 000 га?
- Это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- Ну может это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ!.....
=
просто совпадение
во-вторых, помните какой был разрыв на выборах 72-25 то есть 47% сейчас 6%))))
Антирейтинг зеленского впервые превысил антирейтинг Пороха и вообще самый высокий!!!)))
а ведь впереди еще платежки, большой фильм про вагнергейт, новые расследования Панамы Пейперс...... и еще очень много зашкваров ЗЕлентреста))))))))))
І це тільки початок. Бо Вову, побачивши першу кров, починають добивати всі, кому не ліньки - від ЗМІ до соціологів. А ми добре знаємо, як ті та інші вміють "впарювати" нам потрібних кандидатів.
Так що особливо не радійте - скоро ми побачимо шалену розкрутку того (чи тих), хто, за задумкою ляльководів, повинен прийти на зміну Голобородька. Який загрався та не виправдав їх сподівання.
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в офисе президента, так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
Следующие перекрученные выводы по поводу динамики сокращения отставания Пороха от Зе. Рейтинг первого намертво застыл на одной и той же цифре с 19-го года. Это говорит о том, что всё, что теряет Зеленский, не перетекает к Порошенко, а уходит к другим кандидатам. Что же здесь обнадёживающего? 55% на 45% это следствие потери электората Зеленским, а не приобретение его Петром. А если соперником Петра окажется не Зеленский? Ничуть не увеличив свой электорат с 2019 года, Порошенко будет иметь все шансы снова проиграть 75 на 25.
Такова реальность, если ею никак не крутить.)
Міністерство внутрішніх справ та персонально тодішній заступник міністра Антон Геращенко мають надати чіткі відповіді та пояснити свої слова про події 20 березня на Банковій. Зробити це зобов'язав Печерський райсуд Києва і таким чином задовольнив клопотання представників п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подали через слова Геращенка, сказані ним в ефірі "Радіо Свобода".
Той заявив, що у провокації під Офісом президента, яка завершилася вандалізмом, нібито зацікавлений Петро Порошенко. П'ятий президент вимагає спростування. Наступне засідання призначили на 15 лютого.
"Вони вважають, що якщо сховатися ось за це слово - я так думаю, то можна уникнути будь якої відповідальності. І за свої слова треба відповідати. І саме тому, як це передбачено ЦПК, поставили чіткі запитання, щоб вони пояснили відверто і письмово, чи вважав пан Геращенко, коли говорив, що замовники хочуть спровокувати пролиття крові, чи мав він на увазі під замовником конкретну особу, а саме п'ятого президента. Обидва відповідачі - і МВС, і представник пана Геращенка намагалися уникнути (відповіді)", - заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю