Украина имеет право требовать компенсации от Запада, если РФ прекратит транзит газа, - евродепутат Кубилюс

Украина имеет законное право требовать компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, если РФ прекратит транзит газа через ее территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела не идут в этом направлении. Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", - сказал евродепутат.

Читайте: Российский газ - угроза единству Европы, - The Guardian

По его словам, в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом. Гарантии безопасности приходят с гораздо более быстрой интеграцией в ЕС и НАТО. Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток - 2" подвергается очень негативному воздействию", - подчеркнул Кубилюс.

Кроме того, европарламентарий добавил, что ЕС беспокоит ситуация на газовом рынке, в частности, по Украине и "Северному потоку - 2".

"По крайней мере, если вы прочитаете заявление Путина, Пескова, вы увидите, что они открыто используют эту ситуацию на газовом рынке как инструмент шантажа в отношении "Северного потока - 2", требуя, чтобы "Северный поток - 2" был запущен без выполнения требований директив ЕС, что на самом деле является не очень осмотрительным языком Кремля, потому что эта зима может быть сложной, и мы посмотрим, что можно сделать со стороны ЕС, мы обсудим некоторые из этих вопросов", - добавил Кубилюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россия за последние несколько месяцев провели ряд секретных переговоров, - NYT

+5
Да ,триллионы евро и долларов компенсации ,плюс восстановление ядерного статуса и вхождение Украины в НАТО и совбез ООН на основе постоянного члена ...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:03 Ответить
+5
А ещё шоколадку и воздушный шарик!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
+4
Требовать, конечно, может - тут Кубилюс прав. Основную часть компенсации, видимо, должна будет выплатить Литва.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
я вас умоляю... мы уже получили гарантии в будапещском меморандуа.. так там на бумаге было подписано, а тут на словах.. не смешите мои тапочки... туту документ на бумаге не имеет никакой силы, а здесь хотят за слова спросить.. да германия могла и курицу пообещать которая несет золотые яйца, в омен на то что бы стать главным хавбом в ЕС.... многоходовочка была разыграна прекрасно! ставьте крест на ГТС, можете пилить на металл!..
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
Приемлема одна "компенсация" членство в ЕС и НАТО, стеклянных бус не надо
показать весь комментарий
01.11.2021 14:26 Ответить
Украине по сути нужна не компенсация.. Украине нужен газ.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:27 Ответить
очень жаль, что евродепутат Кубілюс не является депутатом ВР Украины, тогда можно было сказать, что хоть кого-то беспокоит в ВР этот вопрос...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:33 Ответить
Транзит уже упал, и что? Тишина... Тут разок с беспилотника бахнули по кацапью, так сразу завыли в Германии и Франции, низяяяя!!!! Вы не имеете права защищаться без нашего разрешения!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:53 Ответить
А компенсацию за Будапешт?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:19 Ответить
меня так таксисты материли, я очень долго ездил на работу на такси а потом машину купил, так мне звонили угрожали обещали тачку сжечь.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:01 Ответить
 
 