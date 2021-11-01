Украина имеет право требовать компенсации от Запада, если РФ прекратит транзит газа, - евродепутат Кубилюс

Украина имеет законное право требовать компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, если РФ прекратит транзит газа через ее территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела не идут в этом направлении. Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", - сказал евродепутат.

По его словам, в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом. Гарантии безопасности приходят с гораздо более быстрой интеграцией в ЕС и НАТО. Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток - 2" подвергается очень негативному воздействию", - подчеркнул Кубилюс.

Кроме того, европарламентарий добавил, что ЕС беспокоит ситуация на газовом рынке, в частности, по Украине и "Северному потоку - 2".

"По крайней мере, если вы прочитаете заявление Путина, Пескова, вы увидите, что они открыто используют эту ситуацию на газовом рынке как инструмент шантажа в отношении "Северного потока - 2", требуя, чтобы "Северный поток - 2" был запущен без выполнения требований директив ЕС, что на самом деле является не очень осмотрительным языком Кремля, потому что эта зима может быть сложной, и мы посмотрим, что можно сделать со стороны ЕС, мы обсудим некоторые из этих вопросов", - добавил Кубилюс.

