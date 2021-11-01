Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько

Гражданская жена Михеила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов", - заявила в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.

"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.

"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", - сказала Ясько.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.