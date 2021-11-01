РУС
РУС
Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько

Гражданская жена Михеила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов", - заявила в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.

"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.

"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", - сказала Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой коммуникации с украинской стороной по экстрадиции Саакашвили не было, - глава МИД Грузии Залкалиани

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

+21
первое, он уже давно не президент, второе- к нему куча вопросов на Родине, третье- он уже не гражданин Грузии и уже был лишен граждантства Украины. И, наконец, тупая курица - займись своими прямыми обящанностями народного депутата а не сожительницы обдолбленного карлсона.
01.11.2021 14:10 Ответить
+20
Су..ч...к..а, прогуливающая роботу, верни зарплату в бюджет!
01.11.2021 14:06 Ответить
+13
Чому не виходите на вулиці підтримати свого рехворматора?
01.11.2021 14:16 Ответить
аяяяяяй!
01.11.2021 14:04 Ответить
Боится, что отсохнет?..
01.11.2021 14:12 Ответить
це ясько баїться
01.11.2021 14:20 Ответить
нам плевать.
01.11.2021 14:35 Ответить
01.11.2021 14:06 Ответить
Похудел на 20, но всё одно весит 120
01.11.2021 14:06 Ответить
ой, яка сумна новина!
01.11.2021 14:06 Ответить
Это ж сколько в нем говна ....
01.11.2021 14:08 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность.
01.11.2021 14:08 Ответить
Ему пора в инсте марафон по похудению запустить -озолотится)
01.11.2021 14:09 Ответить
01.11.2021 14:10 Ответить
такой себе президент - отказался от гражданства страны, в которой был президентом.
Вот позорище.
01.11.2021 14:41 Ответить
Фигня, Мосийчук скинул 100 кг, только на пользу.))
01.11.2021 14:10 Ответить
Фото в студию .Карлсон без хачапури. Думал легко быть савченко?У той вон от голода задница в 5 раз увеличилась.
01.11.2021 14:11 Ответить
01.11.2021 14:12 Ответить
Держись Михо! Украина с тобой!
01.11.2021 14:12 Ответить
01.11.2021 14:16 Ответить
якщо можна - спочатку доходи від впроваджених реформ, потім перелік реформ "офісу простих рішень", потім бюджет цього офісу за останній рік..
01.11.2021 14:43 Ответить
ты зачем его в вентиляционном отсеке фуры из Украины выпроводил? чтобы сейчас ёрничать?
01.11.2021 14:23 Ответить
То что диетолог прописал! Вот интересно, а вообще кто то в Украине ему сочувствует?
01.11.2021 14:14 Ответить
А как же, сочувствуют, чуть выше вашего поста Олег Петрович сочувствует. Пока санитар Сундуков из ординаторской вышел и комп без присмотра оставил.
01.11.2021 14:28 Ответить
В СІЗО всі ржуть з цього голодування. Міхо тільки лимонаду випиває 3 літри в день.
01.11.2021 14:15 Ответить
Молодец Михуил! Тоже нада както с пивасиком завязать и сбросить хотяб двадцаточку.
01.11.2021 14:16 Ответить
ясько иди на работу
01.11.2021 14:16 Ответить
Недоумок ты когда буквы и знаки изучишь?
01.11.2021 14:24 Ответить
А ти, недоробло, вивчило?
01.11.2021 15:08 Ответить
Ну судя по его комплекции там еще 15-20 запаса все же осталось. Понятно что и они не бесконечны, но до объемов Навального ему еще далеко и в прямом и переносном смысле.
01.11.2021 14:18 Ответить
яка сумна новина... грузинський мачо в українській політиці сидить в грузинській тюрмі. і яке діло українцям, окрім п.п.ж. ясько, до саакашвілі? звичайний зек в грузинскій тюрмі. і абсолютно недолуга і марна людина. а таких яськів у нього багато як у матроса в кожному порту. жаль, що наша дівчинка цього не розуміє. мабуть не безплатно. сумно.
01.11.2021 14:21 Ответить
Знаете, хотела вас поддержать, но после слов о нашей бедной девочке ясько, стало противно.
Всегда поражаюсь людям, которые рассказывают о бедных "зелёных".
Забыли. Зе 2,5 года у власти, бедных там нет
01.11.2021 15:19 Ответить
Ты не учитель,недоумка ? А то то же точки не ставишь.
01.11.2021 15:54 Ответить
Умник, а шо значит "то то же" в твоем коменте?
01.11.2021 16:17 Ответить
Угу,девочка,мля.В левом ухе?Там пробы на этой шалаве негде ставить.
01.11.2021 16:44 Ответить
Коханка Саакашвілі.
З Руфус він так і не розлучився.
01.11.2021 14:23 Ответить
При его росте и том весе что у него был, ему надо ещё 15 скинуть. Так что только на пользу.
01.11.2021 14:24 Ответить
ясько нравился пупсик ... а не засохший урюк)))) ? то бишь сухофрукт (тот еще фрукт))))
01.11.2021 14:28 Ответить
кацапня ликует.
01.11.2021 14:28 Ответить
Это ты хорошо о себе сказало
01.11.2021 15:11 Ответить
Окуривают едким газом…
Чаще всего сухофрукты окуривают сернистым Газом. Так производители убивают бактерии и делают продукт несъедобным для насекомых-вредителей

01.11.2021 14:39 Ответить
Михуила мумифицируют, чтобы положить в грузинский Музавзолей.
01.11.2021 14:53 Ответить
Яке ж велике горе для Ясько. Та краще, як народний депутат, за наших бійців піклуйся, їх стан набагато гірший, що в тюрмах, що в шпиталях.
01.11.2021 14:45 Ответить
Свободу Саакашвілі!
01.11.2021 15:03 Ответить
Посидит и выйдет. Не беспокойтесь.
Сухариков насушили?
Передачу подготовили?
01.11.2021 15:12 Ответить
Не ваше діло.
01.11.2021 15:15 Ответить
Значит насушили)))
01.11.2021 15:20 Ответить
Да пусть сидит. Нех.й шастать, нарушая все законы о границе.
Это очень хорошо, что Украина избавилась от "реформатора" хренова.
01.11.2021 15:28 Ответить
Ему полезно !
01.11.2021 15:24 Ответить
Похоже, Ясько прийдется искать другого папика-реформатора.
01.11.2021 15:35 Ответить
ну вот.. он же давно мечтал похудеть!
будучи президентом Грузии он нанял за государтсвенные бюджетные деньги потратив их 100000 уе на диетологов и нихрена ему это не помогло, наоборот разжирнел... а тут бесплатно и эффективно
01.11.2021 15:58 Ответить
Раніше сяде - раніше вийде.
А, взагалі, так п @ х у й,- аж соромно!
01.11.2021 16:44 Ответить
вот **** еще и дражнится
тут мучаешься и даже пару кило трудно скинуть
а этот ****** скинул двадцать и не делится диетологом
падло
01.11.2021 17:02 Ответить
 
 