Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько
Гражданская жена Михеила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов", - заявила в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.
"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", - сказала она.
По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.
"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", - сказала Ясько.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот позорище.
Всегда поражаюсь людям, которые рассказывают о бедных "зелёных".
Забыли. Зе 2,5 года у власти, бедных там нет
З Руфус він так і не розлучився.
Чаще всего сухофрукты окуривают сернистым Газом. Так производители убивают бактерии и делают продукт несъедобным для насекомых-вредителей
узавзолей.
Сухариков насушили?
Передачу подготовили?
Это очень хорошо, что Украина избавилась от "реформатора" хренова.
будучи президентом Грузии он нанял за государтсвенные бюджетные деньги потратив их 100000 уе на диетологов и нихрена ему это не помогло, наоборот разжирнел... а тут бесплатно и эффективно
А, взагалі, так п @ х у й,- аж соромно!
тут мучаешься и даже пару кило трудно скинуть
а этот ****** скинул двадцать и не делится диетологом
падло