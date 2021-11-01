РУС
В Кремле начинают опасаться успехов Украины. Интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина, - депутат Европарламента Кубилюс

В Кремле начинают опасаться успехов Украины. Интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина, - депутат Европарламента Кубилюс

Существуют опасения, что интеграция Украины с ЕС может еще больше разозлить президента РФ Владимира Путина, однако это означает, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины.

Об этом сообщил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью агентству Интерфакс-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Также есть опасения, что интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева (зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев - ред.). Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять", - сказал Кубилюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о перспективе членства Украины в ЕС: Нужен четкий сигнал, что наши амбиции и стремления приветствуются

Он признал, что "Россия является фактором" того, что ЕС недостаточно готов принять Украину в качестве члена организации.

"Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России с очень четкой целью - как помочь не Путину, а как помочь российскому обществу в преобразовании этой страны обратно к демократии - тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины - один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России", - пояснил Кубилюс.

Также читайте: Стефанчук о евроинтеграции: Украине будет сложно сделать это одной. Нас нужно рассматривать вместе с Грузией и Молдовой

Он добавил, что успех Украины можно обеспечить только через евроинтеграцию Украины. "Это то, что мы включили в недавно принятый нами отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России. Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства, и особенно Украины, в ЕС. Это то, что мы считаем очень важным", - заверил депутат Европарламента.

+16
путин ***** ,в Украине ВСЕМ насрать разозлится оно или нет ...
01.11.2021 14:05 Ответить
+8
боюсь спросить, о каких таких успехах евроинтеграции говорит сей почтенный прибалт?
01.11.2021 14:12 Ответить
+8
Успехов море, например мы на воздушном шарике запускали прапор в сторону Крыма, еще вышиванку гигантскую вышили, спiвали гiмн хором. Нас поддерживают не только лишь простыми обеспокоенностями, но даже глубокими, а иногда и крайними. Нам обещали Европу, и в плане тарифов и цен мы ее получили, даже обогнали. Это ли не успехи, это ли не пэрэмога. Все вокруг завидуют.
01.11.2021 14:53 Ответить
01.11.2021 14:05 Ответить
МЗС має відповісти так

01.11.2021 14:08 Ответить
иллюстрация к выражению ...наконец то клизма нашла свое теплое местечко
01.11.2021 14:11 Ответить
01.11.2021 14:11 Ответить
тем временем на родине зеЛоха офшорного:
Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
01.11.2021 14:32 Ответить
На что намекает этот дед не злить Х#йла жить по указке педираци и в навозе ...
01.11.2021 14:09 Ответить
Ты хоть статью почитай)
01.11.2021 14:16 Ответить
вникай в текст...
01.11.2021 14:18 Ответить
"Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства, и особенно Украины, в ЕС. "Что тут "вникать"?Что не понятно?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:21 Ответить
01.11.2021 14:10 Ответить
Быть беднейшей страной Европы это успех?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:11 Ответить
А в каком месте успех?
01.11.2021 14:14 Ответить
Україна не бідна, її просто розтягують посіпаки ***** та бандоси з 90-х які себе називають бізЬнЄсмЄнамі
01.11.2021 14:35 Ответить
Ты это,нетрадиционный друх скабеихи иди отсюда.
показать весь комментарий
Когда мне говорят, показывая на тот ужас (нищета, деиндустриализация, жуткие тарифы, толпы заробитчан), что это несомненный успех, я воспринимаю это как оскорбление. Он нас за идиотов считает?
показать весь комментарий
Кого это вас? Потрудитесь объяснить
показать весь комментарий
Всех нас. Всех украинцев. Вас тоже
показать весь комментарий
А понять причинно-следственные связи слабо?
показать весь комментарий
і що? начхати на куйло та його бєздомную націанальность, яка посаджена на пляшки
показать весь комментарий
показать весь комментарий
01.11.2021 14:12 Ответить
А ты у ***** своего поинтересуйся
показать весь комментарий
чучело, я эти твои зеленые успехи раз в неделю в Ашане по сумме в чеке вижу, и когда машину зарпавляю... так что исчезни, зомбированное чмо
показать весь комментарий
Дальше чека смотреть не пробовал?
показать весь комментарий
а дальше что? бегство очередных рагуль с бюджетом страны?
показать весь комментарий
ой ой ой... а можете подсказать в чем успех то? чет я не замечаю))))) сори если кого то разолил))))
показать весь комментарий
01.11.2021 14:53 Ответить
про трезуб из сала забыли))))... цены уже выше чем в европе... а вот з/п намного нижн чем в той же европе..... а если честно, то и я не вижу улучшений, УСПЕХОВ, в упор не вижу...и о чем он бредит, хотя вернее бредят те кто писал этому чиновнику его речь...
показать весь комментарий
За такие успехи,судить надо!
показать весь комментарий
Умный, этот Кубилюс.
Увидел, таки, успехи Украины.
01.11.2021 14:13 Ответить
У вас то на свинособакии 50 % страны на дырку ходит, и газа не видели никогда
показать весь комментарий
Я - украинец и живу в Украине.
А ты видел газ?
показать весь комментарий
Понятно, на свинособакии школ никогда не было, зауралец, газ иногда бывает видимым, всё зависит от агрегатного состояния вещества. Тупое лаптеногое
показать весь комментарий
Иногда, когда ты гороха много сожрёшь, твой газ становится видимым. И слышимым.
Про агрегатное состояние - самое время и место.
01.11.2021 15:39 Ответить
Шо петушок мордовский, бАмбит?)
показать весь комментарий
Ты вошёл в агрегатное состояние.
показать весь комментарий
А ты в набутылочное, вернее и не слезал. Подскажи, а почему вы дебилы столько смайликов вставляете в свои высеры, недостаток мозгов? Вопрос риторический
показать весь комментарий
Кого "бАмбит"?
показать весь комментарий
быстренько расскажите, какие такие страшные успехи? а то народ не ведает
показать весь комментарий
Какой народ? Тамбовский али рязанский?
показать весь комментарий
Ну почему?
евро7 - ведает.
показать весь комментарий
Волков бояться - в лес не ходить.Кувалду нужно готовить,чтобы звериный оскал кремлевской промокашки подрихтовать. Свои трупы он спрятать не сможет...
показать весь комментарий
Украина не бедная. Ее нагло обворовывывают мерзавцы.
показать весь комментарий
Какой еще успех. С такими политиками успеха не будет никогда.
показать весь комментарий
То нехай собі як знають,
божеволіють, конають,
нам своє робить:
всіх Ху..лів до одній ями,
і Ху..лят туди так само,
будем, будем бить!
01.11.2021 14:21 Ответить
Главное для кремлевских - опасаться самих себя, дров уж наломали столько во главе с плешивым своим паханом, что в Украине до конца отопительного сезона фатит.
показать весь комментарий
ЕС це ломбард де видають кредити взамін на незалежність. ЕС Україну також не врятує, мабуть це вже кожному зрозуміло? Тому акцент в Україні має бути на вирішення своїх проблем самостійно, а не скидувати їх на ЕС, цього б в РФ ще більше боялися.
показать весь комментарий
Ты то петушара в глубоком вакууме, полковая причём
показать весь комментарий
Ты успехи видишь ? - Нет. Я тоже не вижу, а они есть.
показать весь комментарий
И сегодня я не удивляюсь, почему в свое время Гитлер захватил всю Европу!
показать весь комментарий
Потому что духа мало в гейропе,сыкливые,малодушные,и обосраные все время,от измены!
показать весь комментарий
Евродепутатам лучше вообще воздержаться от коментариев, чтобы член путина не выпадал изо рта. Нужно всегда помнить, какие моральные уроды пытаются учить украинцев жить.
показать весь комментарий
Это литовец, тут другая история. Это не французы или немцы. Он правильно сказал.
показать весь комментарий
Всё правильно говорит. Успехи сейчас действительно ощутимые и они конечно пугающие для кремля. Все их заявления говорят об этом. Видно, что они в растерянности.
показать весь комментарий
В растерянности сейчас украинцы,а особенно пенсионеры - ещё несколько таких успешных шагов,и пенсионеры исчезнут как класс(просто вымрут с голоду).
показать весь комментарий
это точно, но всегда так было с пенсиями. Они нищенские и жалкие у большинства.
показать весь комментарий
А исправить с пенсиями слабо?Или лучше чиновникам зарплаты в сотни тысяч платить?
показать весь комментарий
чиновники должны хорошо зарабатывать. Просто их нужно сократить, как и большинство разных министерств где они обитают. В общем нужны радикальные реформы чтобы бюджет был большим. Только хороший бюджет позволит платить украинцам достойную пенсию. С таким подходом управления гос-вом, как все эти 30 лет независимости, пенсионеры будут нищими.
показать весь комментарий
Согласен с Вами,но и сейчас не должно быть таких разрывов,когда чиновник средней руки ложит в карман месячную зарплату,которая превышает мою пенсию за 2 ГОДА !!!
показать весь комментарий
Разгонять и нужно. Пусть получают хорошие деньги, но большинство их ведомств занимается бюрократией и выбиванием налогов. Т.е. они занимаются отпугиванием инвесторов и бизнеса в целом. А как раз деньги на достойную пенсию только бизнес и способен обеспечить. Налоги нужно урезать, ведомства кошмарющие бизнес упразднять. А иначе толку не будет в масштабном плане при любой фамилии у руля. Сами они вывозят деньги в безналоговые гос-ва, а в Украине не хотят делать подобное. Нелогично даже. Сделай у себя, и вывозить ничего ненужно. А наоборот принимай бабки у бизнесменов со всего света. Да, процент небольшой, но за счет количества- огромный. Но нет, лучше вывозить(( Сволочи на самом деле, если по-хорошему.
показать весь комментарий
Боятся обидеть вовку?
показать весь комментарий
