В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, - Ляшко

Министерство здравоохранения заявляет о стабилизации COVID-показателей в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Эти регионы первыми попали в "красную" зону.

Об этом сегодня на селекторном совещании заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых вошли в "красную" зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тысячи новых случаев COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.

При этом, по словам Ляшко, стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.

