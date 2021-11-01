РУС
В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, - Ляшко

Министерство здравоохранения заявляет о стабилизации COVID-показателей в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Эти регионы первыми попали в "красную" зону.

Об этом сегодня на селекторном совещании заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых вошли в "красную" зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тысячи новых случаев COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.

При этом, по словам Ляшко, стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.

Топ комментарии
+3
Дебіліна на ймення Ляшко просто не розуміє, що пройшов сезонний пік захворюваності на ГРВІ.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:31 Ответить
+2
Усі померли - це також "стабілізація показників"...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
+2
Ну вот както так - переболели и выходят.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
Стан стабільний, хоча і термінальний...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:57 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
Не сві виходять, деяких вивозять.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:18 Ответить
Це плато, тобто стабільно висока смерність. З ковідом знайдено компроміс - він забирає стільки, скільки йому треба.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
Невже "Свята вакцинація" нарешті діє...?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:25 Ответить
Так суббота и воскресенье были.30% лабораторий работало.В понедельник -вторник будет вам очередное плато с рекордами.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:29 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:31 Ответить
я з вами не згоден....дуже важкі ускладнення залишає ковід...це вам не соплі.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:49 Ответить
Це вам по телевізору розповіли, чи самі хворіли?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:52 Ответить
Пучеглазый посмотрим на цифры среда/ четверг.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:45 Ответить
в каком именно месте покращення?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:47 Ответить
В сфере ритуальных услуг.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
Ситуация стабильно хреновая!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:06 Ответить
Ще рано говорити гоп", бо ще не перескочили, після вихідних завжди менше число захворівших, але смертей ще забагато.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:43 Ответить
 
 