ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором просит привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса за то, что он направил депутатский запрос президенту Владимиру Зеленскому относительно кампании по его дискредитации.

Об этом на своей странциев Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос (внефракционный), передает Цензор.НЕТ.

"Вау, это просто невероятно. ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту! То есть, по вашему, я коррупционер, потому что пытаюсь обратиться к президенту по поводу грязных действий его секретарши Ермака? Из деятельности ГБР за последние недели выходит так, что нардеп Клочко, за год оформивший квартир на миллион долларов, не считается коррупционером, Арахамия, летающий чартером Фирташа в Вену – тоже, Зеленский, который имеет незадекларированные десятки миллионов долларов и имущество в офшорах – вообще святой, а меня будут судить за вопросы к президенту?!!! Владимир Зеленский, ты президент Украины, а не Беларуси, ты стал на ложный путь с очень плохим для тебя концом!" - заявил Лерос.

