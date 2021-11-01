РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8349 посетителей онлайн
Новости
3 494 25

ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором просит привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса за то, что он направил депутатский запрос президенту Владимиру Зеленскому относительно кампании по его дискредитации.

Об этом на своей странциев Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос (внефракционный), передает Цензор.НЕТ.

"Вау, это просто невероятно. ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту! То есть, по вашему, я коррупционер, потому что пытаюсь обратиться к президенту по поводу грязных действий его секретарши Ермака? Из деятельности ГБР за последние недели выходит так, что нардеп Клочко, за год оформивший квартир на миллион долларов, не считается коррупционером, Арахамия, летающий чартером Фирташа в Вену – тоже, Зеленский, который имеет незадекларированные десятки миллионов долларов и имущество в офшорах – вообще святой, а меня будут судить за вопросы к президенту?!!! Владимир Зеленский, ты президент Украины, а не Беларуси, ты стал на ложный путь с очень плохим для тебя концом!" - заявил Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту, - нардеп Лерос 01
ГБР по указанию Зеленского обратилось в НАПК, чтобы мне дали протокол о коррупции и внесли в список коррупционеров за запрос к президенту, - нардеп Лерос 02

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) коррупция (8636) Арахамия Давид (995) НАПК (1229) ГБР (3213) Ермак Андрей (1314) Клочко Андрей (38) Лерос Гео (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну вот и главного коррупционера поймали, надо ещё поискать - может он ещё и олигарх Власть в Украине захватили тупые, примитивные, убогие клоуны.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:22 Ответить
+11
Шмарклеботам Лерос не нравится? Потому что он за правду, а не за деньги в конвертах, и раскрывает истинное лицо Гундосика-брехосика?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:26 Ответить
+8
Если бы не такие как лерус то нелох от голобородько никогда бы не стал ,даже должность стыдно писать.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Риторика подозрительно полностью совпадает с кремлевской.Это не я сказал..
показать весь комментарий
01.11.2021 14:19 Ответить
А мовою вам важко спілкуватися? Чи чисто москальська ім'я помножене на русифіковане прізвище повинно вам забезпечити "свого серед чужих"
показать весь комментарий
01.11.2021 14:43 Ответить
Для сгущения краски Леросу нужно еще одну машину себе спалить.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:21 Ответить
Абиженка Лерос
показать весь комментарий
01.11.2021 14:22 Ответить
Шмарклеботам Лерос не нравится? Потому что он за правду, а не за деньги в конвертах, и раскрывает истинное лицо Гундосика-брехосика?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:26 Ответить
С определением как шмарклебота согласен. Настолько примитивно всегда за зелень топит.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:35 Ответить
якась користь від цих паскуд є у тому, що демонструють все кубло гадів на зміні у "вподобайках"...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:59 Ответить
Ну вот и главного коррупционера поймали, надо ещё поискать - может он ещё и олигарх Власть в Украине захватили тупые, примитивные, убогие клоуны.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:22 Ответить
Если бы не Президент Зеленский то Лерос никогда бы не стал депутатом.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:24 Ответить
Если бы не такие как лерус то нелох от голобородько никогда бы не стал ,даже должность стыдно писать.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:27 Ответить
И даже не родился бы
показать весь комментарий
01.11.2021 14:28 Ответить
то, що зеленський використав свій службовий стан в корисливих цілях? ну так за це стаття ККУ світить йому.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:28 Ответить
Слабое замечание. Вы уж сразу предложите объявить Зеленского святым. Царем по Конституции не положено.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:32 Ответить
Т.е. получить 40 лямов на офшор без уплаты налогов - это нормально, а направить депутатский запрос по этому поводу - это выполнение заказа, а значит использование прав депутата не по назначению и коррупция. Текст обращения ГБР поражает своей примитивностью и юридической безграмотностью. Боже, сохрани Украину!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:30 Ответить
а само ЗЕ-95 не желает отчитаться по своим махинациям c Приватом, "вєлiкому крадiвництву", ну и по "вагнеровцам"? на первый случай...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:35 Ответить
450 депутатов ...
Ну, допустим 250 из них, овцы и против пастуха не выступят. Но оставшихся 200 депутатов вообще и никак не интересует правовой беспредел в ГБР? Ведь дело не в Леросе, а в том во что превратилось ГБР и НАПК.

Впрочем, я погорячился со словом "превратились". Они изначально такими были.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:38 Ответить
А собственно, что он хотел и чем теперь не доволен?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:51 Ответить
деньги любят тишину..., а очень большие - могильную тишину..., при наличии такого количества ручных органов, кому-то заткнуть рот или прикопать, как Полякова, вообще раз плюнуть...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:52 Ответить
Странно, а в протоколе написано что предоставляют информацию для проверки, а не то что Гео в своем посте написал. Гео не смог прочесть документ что публикует?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:52 Ответить
Антоніна Павлівна, соска знатна... Через шланг діаметром 10см та довжиною 12м- відсмоктує Зе!гуано ще й дезінфікує...
показать весь комментарий
01.11.2021 15:55 Ответить
ВОТ И ТЕМНИК ОТ ДВУЛИЧНОГО АНУСА ермака-Козыря - ПОДОЛЯКИ ПОДОСПЕЛ.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:58 Ответить
Зе думает что он за законом и что ему дали гарантии не доторканости его и семьи то ему на все начхать но так нагло не получится сопромат сила сопротивления равна силе приложения а он очень много приложил негативных сил
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
Лероса быстрее всего СНБО зачислят в олигархи.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:40 Ответить
******
показать весь комментарий
01.11.2021 15:54 Ответить


Кость Галицький


@DunlopDueler

·
https://twitter.com/DunlopDueler/status/1454952919346946050 15 ч



Мабуть залишки прихильників зеленого про це і не знають. Дізнаються ще коли вивернуть порожні кишені…
показать весь комментарий
01.11.2021 16:27 Ответить
 
 