ЕС и США должны присутствовать в переговорах по Донбассу, - евродепутат Кубилюс

Нормандский формат не приносит реального результата в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому необходимо, чтобы в форматах урегулирования присутствовали ЕС и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс.

"Я не так сильно вовлечен в эти переговоры. Но я всегда говорил, что в первую очередь важно, чтобы ЕС присутствовал в этих форматах, а также США. Хорошо, что Германия и Франция проявили инициативу по созданию Нормандского формата, но мы видим, что это не приносит реального результата. Итак, если говорить о том, как изменить этот формат, я бы сказал, что давайте поищем возможность присутствия ЕС и США", - отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что не верит в то, что при помощи существующих форматов можно добиться реального прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

"К сожалению, я не вижу, что с теми форматами, которые созданы сейчас, можно добиться реального прогресса. Может быть, для поддержания какого-то холодного мира это может помочь, но для решения всего вопроса я не вижу, чтобы это могло произойти, потому что это зависит исключительно от Кремля. Какие инструменты у нас есть на Западе, чтобы убедить Кремль изменить свое поведение, я пока не очень ясно вижу", - объяснил евродепутат.

По словам Кубилюса, отношение Кремля к войне на Донбассе может изменить демократия в РФ.

"Некоторые говорят, что демократия в России далеко и, может быть, это слишком романтично полагаться на это. Но на собственном опыте я вижу, что иногда демократические процессы в этой части Европы начинают происходить очень неожиданным образом. И Украина действительно хороший пример того, как в нашем регионе можно установить демократию. После Майдана Украина - хороший пример зрелости демократии", - добавил евродепутат.

