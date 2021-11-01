ЕС и США должны присутствовать в переговорах по Донбассу, - евродепутат Кубилюс

РУС
Нормандский формат не приносит реального результата в урегулировании конфликта на Донбассе, поэтому необходимо, чтобы в форматах урегулирования присутствовали ЕС и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс.

"Я не так сильно вовлечен в эти переговоры. Но я всегда говорил, что в первую очередь важно, чтобы ЕС присутствовал в этих форматах, а также США. Хорошо, что Германия и Франция проявили инициативу по созданию Нормандского формата, но мы видим, что это не приносит реального результата. Итак, если говорить о том, как изменить этот формат, я бы сказал, что давайте поищем возможность присутствия ЕС и США", - отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что не верит в то, что при помощи существующих форматов можно добиться реального прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

"К сожалению, я не вижу, что с теми форматами, которые созданы сейчас, можно добиться реального прогресса. Может быть, для поддержания какого-то холодного мира это может помочь, но для решения всего вопроса я не вижу, чтобы это могло произойти, потому что это зависит исключительно от Кремля. Какие инструменты у нас есть на Западе, чтобы убедить Кремль изменить свое поведение, я пока не очень ясно вижу", - объяснил евродепутат.

По словам Кубилюса, отношение Кремля к войне на Донбассе может изменить демократия в РФ.

"Некоторые говорят, что демократия в России далеко и, может быть, это слишком романтично полагаться на это. Но на собственном опыте я вижу, что иногда демократические процессы в этой части Европы начинают происходить очень неожиданным образом. И Украина действительно хороший пример того, как в нашем регионе можно установить демократию. После Майдана Украина - хороший пример зрелости демократии", - добавил евродепутат.

я так не вважаю. Нормандський формат приносить результат але не в нашу користь.
01.11.2021 14:29 Ответить
О каких переговорах? С кем вы собрались договариваться? Война будет до тех пор пока ***** видит как что вы хотите с ним договориться. Кстати про крым уже забыли? Или ***** вам не поставил крым на повестку дня?
01.11.2021 14:30 Ответить
В Кремле реально боятся саммита в Нормандском формате , где Путину придется отвечать Меркель и Макрону , почему он не вьіполнил обязательства по обмену пленньіми , по прекращению огня и отводу тяжельіх вооружений , а также по открьітию новьіх пунктов пропуска. К Украине вопросов нет.
01.11.2021 14:48 Ответить
Отвечать коллегам по сауне и акционерам Газпрома? Наивный. Они уже все вопросы и все бумаги согласовали и денюжку получили. И уже спят и видят как за хорошую сделку ***** им даст скидку на газ чтобы перед своим лохторатом оправдять продажу Украины
01.11.2021 15:12 Ответить
 
 