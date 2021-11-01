РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8349 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 021 21

Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций

Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций

В нынешнюю волну COVID-19 в Украине значительно возросло потребление кислорода больными коронавирусом. Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций.

Соответствующее решение было принято сегодня по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", - следует из сообщения.

В Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводивших регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. По данным профильного министерства, в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Министерство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

Читайте также: "Голос" инициирует внеочередное заседание ВР для поддержки "зависшего в воздухе" законопроекта о кислородных станциях

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) кислород (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Зелені ковидоморці шмигалі закуплять їх в Індії, якій дарували кисневе обладнання навесні?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:36 Ответить
+2
обережно! двері зачиняються! наступна станція - киснева, остання на маршруті
показать весь комментарий
01.11.2021 14:32 Ответить
+2
чудненько.. 2 месяца на тендер или купите у крадуцкого по-быстрому?)
показать весь комментарий
01.11.2021 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пиндец подкрался незаметно, хоть виден был издалека....
показать весь комментарий
01.11.2021 14:32 Ответить
обережно! двері зачиняються! наступна станція - киснева, остання на маршруті
показать весь комментарий
01.11.2021 14:32 Ответить
как вовремя !!!!

а ведь кто мог подумать летом, когда деньги катали в асфальт, что осенью будет очередная вспышка короны ?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:33 Ответить
та у них денег дохрена, кредит за кредитом
показать весь комментарий
01.11.2021 15:15 Ответить
яблоки на асфальте -
миллиард деревов на асфальтобетонных дорогах...

красиво !
показать весь комментарий
01.11.2021 15:19 Ответить
если такими темпами будут хэкать - кислород закончится быстрее, чем деревья посадит величайший лидер , практически историческая личность!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:33 Ответить
станции построят как раз к тому времени, когда вырастет миллиард деревов для продукции кислорода

а зачем тогда станции?
мудрый нарид будет дышать в Украине чистейшим кислородом
показать весь комментарий
01.11.2021 14:45 Ответить
Зелені ковидоморці шмигалі закуплять їх в Індії, якій дарували кисневе обладнання навесні?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:36 Ответить
хорошо будет через пол-года, когда построят станции,
да и то, если опять не закатают деньги в асфальт

а пока несчастным в реанимации очень плохо...
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
уже щяс неплохо, кислород есть, просто его может понадобиться больше.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:18 Ответить
а вы в Одессе были ?
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?

тогда поедьте в Одессу и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных тягать на плечах из больнички в больничку
в поисках кислорода !
показать весь комментарий
01.11.2021 15:22 Ответить
вы в Киеве были ?
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?

тогда поедьте в Киев и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных никуда не тягать. Кислород есть. А в Одессе, то трузанову, корешу конфетника скажите спасибо.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:31 Ответить
закон о кислородных станцияз был подан оппозицией еще весной, в первый раз проголосован еще в начале лета, но до сегодня воровитые ЗЕ-льоные ручонки были заняты асфальтом и только когда жареный петух клюнул зашевелились в сторону кислорода.

как т.н. закон об олигархах протащить или Разумкова снять это у ЗЕ-бенских за один день решается, а кислород для доходяг подождет

"Я вам ничого не винен !"
показать весь комментарий
01.11.2021 15:26 Ответить
чудненько.. 2 месяца на тендер или купите у крадуцкого по-быстрому?)
показать весь комментарий
01.11.2021 14:45 Ответить
ждать уже некогда!
все лето прочухались !
покупаем в три дорого у Крадуцкого !
показать весь комментарий
01.11.2021 15:29 Ответить
Сумма вроде и не маленькая... В штуках это сколько???
показать весь комментарий
01.11.2021 15:22 Ответить
ЗЕ-Ломойскому все равно маловато будет...

Коломойский вывел из Украины 450 миллиардов долларов
по данным США
показать весь комментарий
01.11.2021 15:28 Ответить
значит теперь беня богаче Илона Маска!
показать весь комментарий
01.11.2021 15:37 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 15:47 Ответить
 
 