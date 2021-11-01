Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций

В нынешнюю волну COVID-19 в Украине значительно возросло потребление кислорода больными коронавирусом. Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций.

Соответствующее решение было принято сегодня по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", - следует из сообщения.

В Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводивших регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. По данным профильного министерства, в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Министерство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

