Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций
В нынешнюю волну COVID-19 в Украине значительно возросло потребление кислорода больными коронавирусом. Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций.
Соответствующее решение было принято сегодня по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", - следует из сообщения.
В Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводивших регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. По данным профильного министерства, в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Министерство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.
а ведь кто мог подумать летом, когда деньги катали в асфальт, что осенью будет очередная вспышка короны ?
миллиард деревов на асфальтобетонных дорогах...
красиво !
а зачем тогда станции?
мудрый нарид будет дышать в Украине чистейшим кислородом
да и то, если опять не закатают деньги в асфальт
а пока несчастным в реанимации очень плохо...
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?
тогда поедьте в Одессу и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных тягать на плечах из больнички в больничку
в поисках кислорода !
спрашивали ?
что, не были и не спрашивали ?
тогда поедьте в Киев и спросите... как девушкам и женщинам отходняков реанимационных никуда не тягать. Кислород есть. А в Одессе, то трузанову, корешу конфетника скажите спасибо.
как т.н. закон об олигархах протащить или Разумкова снять это у ЗЕ-бенских за один день решается, а кислород для доходяг подождет
"Я вам ничого не винен !"
все лето прочухались !
покупаем в три дорого у Крадуцкого !
