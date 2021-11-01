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Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,4% и 54,6% протоколов лидируют кандидаты "СН" Козырь и Войцеховский. ИНФОГРАФИКА

Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,4% и 54,6% протоколов лидируют кандидаты

На довыборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты "Слуги народа".

Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 99,46% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,58%, 21 261 голос), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,29% (4 705 голосов).

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В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 54,6% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,21%). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя –  25,06%.

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,4% и 54,6% протоколов лидируют кандидаты СН Козырь и Войцеховский 01

Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,4% и 54,6% протоколов лидируют кандидаты СН Козырь и Войцеховский 02

Автор: 

ВР (29302) выборы (24763) Козырь Сергей (12) Войцеховский Виталий (7)


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Топ комментарии
+16
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01.11.2021 15:03 Ответить
+7
тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
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01.11.2021 14:38 Ответить
+7
там за 500 гривен быдло подкупали.
+фальсификации. все как при яныке
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01.11.2021 15:21 Ответить
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тем временем на родине зеЛоха офшорного - слуги урода вместе с вилкуловцами и жопоблоком деребанят землю:

Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:

депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова

https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
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01.11.2021 14:38 Ответить
біля цвинтаря повинна бути церква.
чиї небіжчики, той й будує.
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01.11.2021 15:17 Ответить
Люди знают за кого голосовать.
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01.11.2021 14:42 Ответить
да уж.... хорошо живется....
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01.11.2021 14:45 Ответить
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01.11.2021 15:02 Ответить
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01.11.2021 15:03 Ответить
А це, типу, тролінг?
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01.11.2021 14:46 Ответить
И поэтому массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, сказки для люмпена не получилось.
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01.11.2021 14:59 Ответить
Факт?!!!
У тебя в мозгах один большой "факт".
При Порошенко был РОСТ экономики в 5-7%
При Зеленском есть СПАД экономики в 5-7%
При Порошенко госпредприятия давали ПРИБЫЛЬ
При Зеленском госпредприятия дают УБЫТОК
При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ
При Зеленском олигархи получают ПРИБЫЛЬ
Вот это - ФАКТЫ!
А кто кого развел в 14-м - это тебе надо меньше кокаина нюхать.
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01.11.2021 20:17 Ответить
Ты о чем,упоротое? С 14-го по 19-й год спад ВВП 3%.Ты хоть не мели такой бред))
"При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ"-это вообще 5 баллов)))Такие убытки,что аж трубу Медведчуку отдали в виде компенсации)Да и сам Питро только обогатился.Или он не олигарх?А развел-да.АТО закончил,как обещал?Нет.Бизнес продал?Нет.Убийц Майдана наказал?Нет.Т.е.,те обещания из-за которых его и выбрали,ни одного не выполнил.Ото и осталось-ныть и сопли пускать на свалке,из которой ему уже не выбраться
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01.11.2021 21:29 Ответить
ВВП 2015: 91,03 млрд
ВВП 2016: 93,36 млрд
ВВП 2017: 112,2 млрд
ВВП 2018: 130,9 млрд
ВВП 2019: 153,9 млрд
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01.11.2021 21:50 Ответить
17-ый год-109.А где же 14-ый год,чучело?132.В самый тяжелый год.А потом Пэтя с Гонтаревой дали копоти.И вот с 179 в 13-ом до 153 в 19-ом.Так ГДЕ рост?Вы все там падлы брехливые
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01.11.2021 22:18 Ответить
Вот цифры роста:В 19-м на 3,2%, в 18-м - на 3,4%, в 17-м - на 2,5%, а в 16-м - на 2,4%.
Где 5-7 %,?
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01.11.2021 22:23 Ответить
добре.. порахуємо.. в 2013 році Номі­нальний ВВП України становить 183.310 млрд $. По самим скромним Вашим ствердженням за 5 років Номі­нальний ВВП України мав стати більшим на 25% тобто 229 млрд $. А реально він становив 153.781 млрд $ що становить спад на 16%. Ось такі діла малята.
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01.11.2021 21:40 Ответить
Ты действительно НАСТОЛЬКО ТУПОЙ?
В 2013-ом ВВП включал ВВП Крыма и Донбасса!
Или ты про войну "забыл", совсем как Зеленский?
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01.11.2021 21:47 Ответить
Згоден. 2013 рік, не справедливо брати за відлік.. Як раз дивлячись на війну. Але ж чому ж тоді ти пропустив 2014 рік ? Та чому твої цифри не співпадають з цифрами мінфіну?
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01.11.2021 22:14 Ответить
А война в каком году началась?
Мариуполь когда защищали?
Активные БОИ в 2014-2015 годах.
А когда торговлю с Рашкой запрещали?
Или ты думаешь, что в 2015-ом никакой войны уже не было?
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01.11.2021 22:31 Ответить
Ну тогда, вообще нехрен считать .. Так по твоему получается. Но факт есть факт.. Петя принял страну такую как принял, окончил АТО не за дни а за часы. Принял - было столько, отдал было столько. Остальное факторы которые повлияли на результат. Поэтому забираю свои слова про 2013 год. Принял было 183.310 млрд $ сдал 153.781 млрд $. И это его заслуга. Нехрен ему поблажки делать.
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01.11.2021 23:15 Ответить
Опять "183 миллиарда"?
То есть, ты категорически не хочешь признавать факта ВОЙНЫ!
Так с таким не спорить надо, а надо расстреливать нах, как коллаборанта!
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01.11.2021 23:25 Ответить
Вот кого кого, так это таких как ты нужно первыми на минные поля выводить. За то что ты соотечетсвенников расстреливать собрался. Петя сказал что АТО он проведёт за часы. От теперь пускай и рассказывает как он это сделал. А тебе придурок обьясняю. Факта войны никто не отменял, только ты мудило приписываешь это как оправдание провала Порошенко.
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01.11.2021 23:35 Ответить
Баран, АТО он бы и провел за МЕСЯЦЫ, как говорил, если бы не АРМИЯ Рашки!
Крупнокалиберная артиллерия, системы залпового огня, Грады и Буки - это совсем НЕ "пьяные шахтеры".
Но, даже в этом случае, Порох вернул половину захваченных территорий. С "армией", которую разворовывали предыдущие 20 лет.
И "провала" у Пороха никакого НЕ БЫЛО!
НЕТ провала:
Территории возвращались, экономика росла, поддержка запада была, реформы худо-бедно шли.
Где, ну ГДЕ ты тут увидел "провал"?
Меньше Г+Г смотри - не будут видеться "провалы".
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01.11.2021 23:49 Ответить
Да там вообще нужно отменять все из-за аномально низкой явки.
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01.11.2021 14:46 Ответить
А ви кажете вакцинація, вакцинація... От тому наріду вже стільки разів від зебілізму вкололи, а ніхрена ж не діє, не помагає...
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01.11.2021 14:47 Ответить
Малороси живуть і будуть жити так, як голосують.
І "Нє трєба скігліті"(с).
Лопати в руки і шнель арбайтен на зеленських-каломоїв.
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01.11.2021 14:53 Ответить
Козырь будет в ЗЕкоМАНДЕ с МАНДАтом
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01.11.2021 14:57 Ответить
А Козирь це прізвище, чи агентурна кличка?
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01.11.2021 15:15 Ответить
Хто там казав,що за зелених не будуть голосувати?
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01.11.2021 15:01 Ответить
Людям подобаються зелені,бо в більшості таке саме мислення.
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01.11.2021 15:03 Ответить
дупоголові все не вгамуються.
дурнів в країні більше ніж чорнозему, може на експорт їх?
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01.11.2021 15:14 Ответить
Идиотизм не излечим.
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01.11.2021 15:16 Ответить
Та це смердить фальсифікацією.....
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01.11.2021 15:21 Ответить
там за 500 гривен быдло подкупали.
+фальсификации. все как при яныке
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01.11.2021 15:21 Ответить
Ця країна безнадійна, без майбутнього.
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01.11.2021 15:30 Ответить
- Зебіли є ??
- Бєєєєєєєєєєє !
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01.11.2021 15:37 Ответить
Дивно... тільки сьогодні на Цензорі писали, що у Зе найбільший антирейтинг.. десь брешуть..
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01.11.2021 15:39 Ответить
это жесть... Этот Войцеховский при Яныке кинул на квартиру кучу людей (Элита центр), а теперь при Яныке-2 (Зеленском) дорвался до власти вместо тюрьмы
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01.11.2021 15:54 Ответить
Необучаемы. Безнадежны. Даже COVID не смог поднять средний IQ населенцев.
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01.11.2021 16:06 Ответить
Хоть в глаза ссы. Повезло жуликам с народом.
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01.11.2021 17:57 Ответить
Це вже діагноз - ЗєБілізм.
Це щось невиліковне.
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01.11.2021 18:56 Ответить
Зє-COVID бродить по Україні.
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01.11.2021 19:00 Ответить
Я вижу многим чоколад не одно место собирает а разъедает мозг человеку
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01.11.2021 20:06 Ответить
Т.е. нас хотят убедить, что честный человек и узник кремля Сущенко проиграл аферисту, вору и мошеннику из Элита-центра?
Так не бывает!
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01.11.2021 23:15 Ответить
 
 