Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,4% и 54,6% протоколов лидируют кандидаты "СН" Козырь и Войцеховский. ИНФОГРАФИКА
На довыборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты "Слуги народа".
Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 99,46% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,58%, 21 261 голос), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,29% (4 705 голосов).
В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 54,6% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,21%). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 25,06%.
Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.
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Криворожские депутаты отдали коммунальную землю под строительство церкви УПЦ Московского патриархата
"за" выделение земли УПЦ Московского патриархата проголосовали:
депутаты от "Блока Вилкула "Украинская перспектива": Дронова, Куликовская, Павлиш, Пискун, Салтановская, Третяк, Удод, Харькин, Цепкова, Вилкул, Коростелев, Малыхина, Павлюк, Потапова, Свистухин, Тюрина, Фищенко, Царикова.
депутаты от "Слуги народа": Векленко, Лузан, Сова, Фастовец, Фартушный
депутаты от "ОПЗЖ": Белехова, Гусина, Палий, Смелый, Юрис, Гусин, Мороз, Плиев, Туркова
https://www.0564.ua/news/3243738/krivorozskie-deputaty-otdali-kommunalnuu-zemlu-pod-stroitelstvo-cerkvi-upc-moskovskogo-patriarhata-video
чиї небіжчики, той й будує.
У тебя в мозгах один большой "факт".
При Порошенко был РОСТ экономики в 5-7%
При Зеленском есть СПАД экономики в 5-7%
При Порошенко госпредприятия давали ПРИБЫЛЬ
При Зеленском госпредприятия дают УБЫТОК
При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ
При Зеленском олигархи получают ПРИБЫЛЬ
Вот это - ФАКТЫ!
А кто кого развел в 14-м - это тебе надо меньше кокаина нюхать.
"При Порошенко олигархи несли УБЫТКИ"-это вообще 5 баллов)))Такие убытки,что аж трубу Медведчуку отдали в виде компенсации)Да и сам Питро только обогатился.Или он не олигарх?А развел-да.АТО закончил,как обещал?Нет.Бизнес продал?Нет.Убийц Майдана наказал?Нет.Т.е.,те обещания из-за которых его и выбрали,ни одного не выполнил.Ото и осталось-ныть и сопли пускать на свалке,из которой ему уже не выбраться
ВВП 2016: 93,36 млрд
ВВП 2017: 112,2 млрд
ВВП 2018: 130,9 млрд
ВВП 2019: 153,9 млрд
Где 5-7 %,?
В 2013-ом ВВП включал ВВП Крыма и Донбасса!
Или ты про войну "забыл", совсем как Зеленский?
Мариуполь когда защищали?
Активные БОИ в 2014-2015 годах.
А когда торговлю с Рашкой запрещали?
Или ты думаешь, что в 2015-ом никакой войны уже не было?
То есть, ты категорически не хочешь признавать факта ВОЙНЫ!
Так с таким не спорить надо, а надо расстреливать нах, как коллаборанта!
Крупнокалиберная артиллерия, системы залпового огня, Грады и Буки - это совсем НЕ "пьяные шахтеры".
Но, даже в этом случае, Порох вернул половину захваченных территорий. С "армией", которую разворовывали предыдущие 20 лет.
И "провала" у Пороха никакого НЕ БЫЛО!
НЕТ провала:
Территории возвращались, экономика росла, поддержка запада была, реформы худо-бедно шли.
Где, ну ГДЕ ты тут увидел "провал"?
Меньше Г+Г смотри - не будут видеться "провалы".
І "Нє трєба скігліті"(с).
Лопати в руки і шнель арбайтен на зеленських-каломоїв.
дурнів в країні більше ніж чорнозему, може на експорт їх?
+фальсификации. все как при яныке
- Бєєєєєєєєєєє !
Це щось невиліковне.
Так не бывает!