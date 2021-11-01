Разумков рассказал о дальнейших планах в политике: Будет партия... Мне близок разумный консерватизм
экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.О своей будущей политической силе рассказал
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе" на телеканале "Украина 24".
"Будет партия... Я думаю, если ее поддержат люди, это будет партия, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены, много на что сделали вид, что выполнили, но на самом деле это, мягко говоря, не отвечает тому, что закладывалось в те месседжи, которые вписывались в программу партии. Я хорошо это помню, я точно имеют право об этом говорить, потому что я внес большой свой личный вклад в программу, и именно я ее отстаивал чаще всего на эфирах. Поэтому я точно знаю, о чем я говорю и что на самом деле закладывалось в те принципы. К сожалению, многое осталось не выполнено. Я думаю, что я и те коллеги, которые поддерживают в стенах парламента меня и людей, которые отдавали за нас голоса в 2019 году, будем стараться еще успеть в этом созыве. Если нет — то в следующем", — сказал он.
Разумков ответил на вопрос, какой политической направленности будет эта партия.
"Мне ближе всего разумный консерватизм. Почему — потому что мы должны менять Украину к лучшему, но реформы, изменения должны происходить понятно для людей, для бизнеса, для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план: что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести. Нельзя "шарахаться" в одну или другую сторону. Нужно иметь четкий курс, куда ты хочешь прийти, по каждому направлению: здоровье, образование, промышленность, экономика, судебная реформа, другие вопросы", — сказал он.
Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом именно монобольшинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.
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В общем, кто пойдет под его знамена, кому продастся... все под вопросом.
Особенно улыбнула его фразочка, что его партия будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. Знать бы те принципы в 2019 году, а не выбирать кота в мешке!
Короче еще 30 лет хождения по кругу.
а Гетьман только один
спасибо мудрому нариду !
Водка Гетьман еще есть.
У каждого свой царь в голове.
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И "заявление собственному желанию".
И ... продолжение следует.
https://www.youtube.com/watch?v=XnbnYusXHHo
у Ахметки -Ламборджини ....
За бабло гудка тебе и твоей "партии" ближе всего будет 50/50 совковый консерватизм и феодальный капитализм.
Другими словами- «некогда объяснять, все голосуйте за меня… и синие, и зелёные… потом разберётесь».))
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
Зеро = зеленский + розумков