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Разумков рассказал о дальнейших планах в политике: Будет партия... Мне близок разумный консерватизм

Разумков рассказал о дальнейших планах в политике: Будет партия... Мне близок разумный консерватизм

экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.О своей будущей политической силе рассказал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе" на телеканале "Украина 24".

"Будет партия... Я думаю, если ее поддержат люди, это будет партия, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены, много на что сделали вид, что выполнили, но на самом деле это, мягко говоря, не отвечает тому, что закладывалось в те месседжи, которые вписывались в программу партии. Я хорошо это помню, я точно имеют право об этом говорить, потому что я внес большой свой личный вклад в программу, и именно я ее отстаивал чаще всего на эфирах. Поэтому я точно знаю, о чем я говорю и что на самом деле закладывалось в те принципы. К сожалению, многое осталось не выполнено. Я думаю, что я и те коллеги, которые поддерживают в стенах парламента меня и людей, которые отдавали за нас голоса в 2019 году, будем стараться еще успеть в этом созыве. Если нет — то в следующем", — сказал он.

Разумков ответил на вопрос, какой политической направленности будет эта партия.

"Мне ближе всего разумный консерватизм. Почему — потому что мы должны менять Украину к лучшему, но реформы, изменения должны происходить понятно для людей, для бизнеса, для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план: что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести. Нельзя "шарахаться" в одну или другую сторону. Нужно иметь четкий курс, куда ты хочешь прийти, по каждому направлению: здоровье, образование, промышленность, экономика, судебная реформа, другие вопросы", — сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков об участии в выборах президента: "Я не говорил "нет"". ВИДЕО

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом именно монобольшинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.

партия (566) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+17
На кого из олигархов партия работать будет конкретно что то не озвучил.
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01.11.2021 14:39 Ответить
+13
"Мне ближе всего разумный консерватизм. Источник:

Короче еще 30 лет хождения по кругу.
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01.11.2021 14:40 Ответить
+9
ну вот.. очередная партия родилась н светююю боже мой сколько же этих партий было то... за 30 лет не счесть.. а результат деятельности один и тот же - хрен вам всем..... пока чиновник не будет отвечать своей башкой за свои обещания, не будет толку.. лучше всего у политиков выходит брехать без последствий...
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01.11.2021 14:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну вот.. очередная партия родилась н светююю боже мой сколько же этих партий было то... за 30 лет не счесть.. а результат деятельности один и тот же - хрен вам всем..... пока чиновник не будет отвечать своей башкой за свои обещания, не будет толку.. лучше всего у политиков выходит брехать без последствий...
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01.11.2021 14:37 Ответить
издержки дЭрьмократии и безответственного большинства...
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01.11.2021 15:38 Ответить
На кого из олигархов партия работать будет конкретно что то не озвучил.
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01.11.2021 14:39 Ответить
Главный акционер Ахметов, ну там может еще деньжат подбросят Метверчина, Коломойский, Пинчук и Фирташ.
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01.11.2021 14:41 Ответить
Радикалы Ляшка, Свобода, Сила і Честь, а теперь еще и эти... Азметов умеет разложить яйца по разным корзинам...
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01.11.2021 14:44 Ответить
Ого прям на расхват чел. Интересно а рейтинги у него заказные или действительно будут идиоты чтоб за него голосовать?
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01.11.2021 14:47 Ответить
Партия, это как дом строить. Перед строительством думаешь обо одном, начинаешь строить, получается что то другое, а на выходе имеем и так сойдет.
В общем, кто пойдет под его знамена, кому продастся... все под вопросом.
Особенно улыбнула его фразочка, что его партия будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. Знать бы те принципы в 2019 году, а не выбирать кота в мешке!
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01.11.2021 15:05 Ответить
"Мне ближе всего разумный консерватизм. Источник:

Короче еще 30 лет хождения по кругу.
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01.11.2021 14:40 Ответить
еще один ватник с партией

а Гетьман только один

спасибо мудрому нариду !
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01.11.2021 14:42 Ответить
Якого олігарха ти називаєш "гетьманом"?
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01.11.2021 14:44 Ответить
Вадима Гетьмана наверное, тестя Ющенко.
Водка Гетьман еще есть.
У каждого свой царь в голове.
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01.11.2021 15:09 Ответить
ломбарды- это консерватизм
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01.11.2021 14:42 Ответить
Партия темно зеленого бабуина. Малороса прокацапского,который так и не ответил с кем воюет Украина
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01.11.2021 14:44 Ответить
партия ломбардщиков
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01.11.2021 14:46 Ответить
Олигархи нового президента выращивают. Был типа клоун глупый, а этот умный и мудрёный. Глупый пипл схавает.
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01.11.2021 14:48 Ответить
они и на этом еще 7, 5 лет проедутся....- зачем напрягаться и снова делить корыто ...
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01.11.2021 15:41 Ответить
"экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.О своей будущей политической силе рассказал" Сегодня особенно много перлов.
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01.11.2021 14:49 Ответить
и всьо?
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01.11.2021 15:04 Ответить
Нет. Ещё - "дорога между семи населёнными пунктами".
И "заявление собственному желанию".
И ... продолжение следует.
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01.11.2021 15:42 Ответить
"..будет партия...мне близок разумный консерватизм Рината Ахметова." - так было бы точнее.
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01.11.2021 14:52 Ответить
Разумков по молодости, с подачи своего папеньки прислуживал регионалам, был близок с ними по взлядам, по ценностям, по целям и аппетитам.... Когда сдохла партия регионов, Разумков раскрутил и протолкнул в большую политику клоунско-кремлёвский проект "слуг путена"....Когда от слуг стало попахивать мертвечиной и они стали покрываться трупными пятнами, Разумков распрощался с ними и опять он в поиске .....
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01.11.2021 14:53 Ответить
ещё один умеренный консерватор!
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01.11.2021 14:53 Ответить
Это очень Разумный умеренный Консерв Ватор.
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01.11.2021 15:56 Ответить
вместо мертвячука теперь будет украинофобский вакуум заполнять димасик разумный.
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01.11.2021 15:00 Ответить
Если бы Разумкову, авантюризм Саакашвили или Зеленского, несомненно, был бы следующим Президентом Украины.
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01.11.2021 15:10 Ответить
Народ вже звик вибирати якихось придурків.
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01.11.2021 15:31 Ответить
Виявлено спічрайтерів Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=XnbnYusXHHo
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01.11.2021 15:11 Ответить
Пропоную нове поганяло для ломбардника Разумкова - "Разумная консєрва імені Ахмєтки".
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01.11.2021 15:17 Ответить
ламбарджини ахметки
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01.11.2021 15:58 Ответить
у Бени - Майбах,
у Ахметки -Ламборджини ....
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01.11.2021 16:19 Ответить
чейный ты будешь? ахметкин? или будешь ездить по ушам что ломбарды продал и бабло собрал? так все равно олигархи не пустят надо конкретно к какому-то очку пристроится и работать языком
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01.11.2021 15:21 Ответить
Посмотрите на последний опрос. Зразупнятно, к какому.
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01.11.2021 15:44 Ответить
"Разумков ответил на вопрос, какой политической направленности будет эта партия: - "Мне ближе всего разумный консерватизм".
За бабло гудка тебе и твоей "партии" ближе всего будет 50/50 совковый консерватизм и феодальный капитализм.
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01.11.2021 15:54 Ответить
О чём он? Две революции. Шесть президентов за 30 лет и только один переизбравшийся. О каком консерватизме в таком юном государстве может идти речь? Это Дима про «эпоху» Кучмы что ли? Прилагательное «умеренный» видимо означает, что слишком консервативно резать головы журналистам не будет.
Другими словами- «некогда объяснять, все голосуйте за меня… и синие, и зелёные… потом разберётесь».))
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01.11.2021 15:56 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
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01.11.2021 16:10 Ответить
"Ідіть у сраку..." (с) Вигляд у цього діяча якийсь вампірський. Причому, якогось сумного вампіра - йому ніхто грошей не дасть, як казав хєрнєс
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01.11.2021 16:15 Ответить
Татарин наверное и название им уже придумал...
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01.11.2021 16:22 Ответить
Уже и консервировать нечего после турбоп.дара.

Зеро = зеленский + розумков
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01.11.2021 16:53 Ответить
Унылый Додон украинская версия.Разумков слейся нах и не отсвечивай
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01.11.2021 17:24 Ответить
С "болотной идеологией" ( и нашим, и вашим) - ничего , кроме болота не построишь. Надо строить национальное государство украинского народа, с учетом всех европейских стандартов отношений с другими национальностями и народами. Другого пути быстрого развития и вступления в ЕС и НАТО нет. Все остальное блеф и фейк, потому что исходит из лжи и хотелок.
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01.11.2021 17:51 Ответить
Новый бубочка из прастова нариду для черни и плебеев.
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01.11.2021 17:53 Ответить
 
 