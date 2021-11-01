Разумков рассказал о дальнейших планах в политике: Будет партия... Мне близок разумный консерватизм

экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.О своей будущей политической силе рассказал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе" на телеканале "Украина 24".

"Будет партия... Я думаю, если ее поддержат люди, это будет партия, которая будет базироваться на тех принципах, с которыми мы шли в 2019 году. К сожалению, многие из них не выполнены, много на что сделали вид, что выполнили, но на самом деле это, мягко говоря, не отвечает тому, что закладывалось в те месседжи, которые вписывались в программу партии. Я хорошо это помню, я точно имеют право об этом говорить, потому что я внес большой свой личный вклад в программу, и именно я ее отстаивал чаще всего на эфирах. Поэтому я точно знаю, о чем я говорю и что на самом деле закладывалось в те принципы. К сожалению, многое осталось не выполнено. Я думаю, что я и те коллеги, которые поддерживают в стенах парламента меня и людей, которые отдавали за нас голоса в 2019 году, будем стараться еще успеть в этом созыве. Если нет — то в следующем", — сказал он.

Разумков ответил на вопрос, какой политической направленности будет эта партия.

"Мне ближе всего разумный консерватизм. Почему — потому что мы должны менять Украину к лучшему, но реформы, изменения должны происходить понятно для людей, для бизнеса, для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план: что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести. Нельзя "шарахаться" в одну или другую сторону. Нужно иметь четкий курс, куда ты хочешь прийти, по каждому направлению: здоровье, образование, промышленность, экономика, судебная реформа, другие вопросы", — сказал он.

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Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Разумков покинул сессионный зал под аплодисменты народных депутатов. При этом именно монобольшинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.