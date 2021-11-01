Российские власти всячески ограничивают права украинцев в РФ, препятствуя любым попыткам их самоорганизации, - МИД Украины

МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжающимся наступлением российских властей на права украинского меньшинства в РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках российской государственной политики насильственной ассимиляции на протяжении 2011-2020 годов в РФ были, в частности, ликвидированы Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, Объединение украинцев России, Омская региональная ОО "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин", Всемирный конгресс украинцев признан "нежелательной организацией", уничтожена Библиотека украинской литературы в Москве", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в МИД, очередным проявлением попыток российских властей стереть национально-этническую идентичность украинцев в России стало решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации автономной некоммерческой организации "Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр "Просвита".

"Решения о принудительном прекращении деятельности центра "Просвита" и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное "российское гостеприимство" для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя получение российского гражданства", - сказано в сообщении.

В МИД также отметили, что власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, касающимся их, препятствуя любым попыткам их самоорганизации.

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"Российская Федерация должна выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, согласно Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенции по правам человека и Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств, Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.