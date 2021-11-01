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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к борьбе по армянскому сценарию: "У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово"

Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к борьбе по армянскому сценарию:

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников к борьбе против действующих грузинских властей по армянскому сценарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти выборы мы выиграли, но (...) грузинские власти вырвали у нас из рук эту победу. Что мы должны делать? Заставить заплатить ту цену, которую должны заплатить власти за фальсификацию выборов. Так поступили в соседней Армении. Там Пашинян (нынешний премьер Армении Никол Пашинян. - Ред.) боролся в четыре раза с большим олигархом, чем Иванишвили (грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. - Ред.), но армянский народ все-таки победил", - заявил Саакашвили в обращении, которое в понедельник зачитал его адвокат Ника Гварамия.

Экс-президент пишет, что события в Грузии после "сфальсифицированных" выборов должны пойти по армянскому сценарию, где народ вынудил тогдашние армянские власти уйти и назначить новые выборы.

"У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово. Конечно, параллельно мы должны опротестовывать итоги выборов в избирательных комиссиях и ЦИК. Сейчас у нас полная легитимность проведения уличных акций и сопротивления насилию", - заявил Саакашвили.

Он призвал оппозиционных депутатов выйти из парламента, так как этот орган "потерял функцию платформы государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники планировали не дать вывезти Саакашвили в больницу, - власти Грузии

Как заявил адвокат Ника Гварамия, по имеющимся у него данным, власти намерены перевезти Саакашвили в военный госпиталь города Гори.

"Есть информация, что Михаила Саакашвили власти хотят перевезти в военный госпиталь города Гори, откуда планируется якобы его похищение осетинским спецназом", - сказал Гварамия.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.

Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+21
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст.
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01.11.2021 14:56 Ответить
+19
Дайте Ясько парабеллум.
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01.11.2021 14:56 Ответить
+15
мы тоже так думали пока он к нам не приехал.
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01.11.2021 15:02 Ответить
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У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст.
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01.11.2021 14:56 Ответить
Дайте Ясько парабеллум.
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01.11.2021 14:56 Ответить
шизанутым нет покоя.
Осеннее межсезонное обострение.
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01.11.2021 15:02 Ответить
"По вірменському сценарію"... Зовсім не палиться, батоно. По вірменському сценарію ГБня провела там до влади свого Пашиняна. І де зараз Вірменія з Нагірним Карабахом?
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01.11.2021 14:57 Ответить
ясько - на барикады к деду михо!!!
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01.11.2021 14:57 Ответить
а говорил больной и худой. а вон он - на броневичке вещает "евалюция товаищи! впеёд!"
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01.11.2021 14:57 Ответить
Саакакшвили великий человек, как и наша Тихановская.
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01.11.2021 14:58 Ответить
мы тоже так думали пока он к нам не приехал.
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01.11.2021 15:02 Ответить
И что такого великого в Тихановской??
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01.11.2021 15:05 Ответить
Если кратко: "литвин" - клоун /репетирует/
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01.11.2021 15:12 Ответить
Вот она также вернется и вам задаст.
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01.11.2021 15:18 Ответить
Литвин, продолжайте моноспектакль, как обычно /антреприза не получится/
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01.11.2021 15:28 Ответить
чего-то давно о ней не слышно ничего... не заболела?или ВНЖ дали?
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01.11.2021 15:06 Ответить
Ну, на сегодня всеобщую забастовку объявляла.
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01.11.2021 15:13 Ответить
Ага, вот только похоже никто этого не услышал.)))
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01.11.2021 15:21 Ответить
Главное объявить. Как прокукарекать
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01.11.2021 17:35 Ответить
А этот все к корыту рвется, да и Пашинян не самый лучший пример чтоб зазывать людей.))
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01.11.2021 15:00 Ответить
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01.11.2021 15:38 Ответить
щас ему ещё статью за призывы навесят...
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01.11.2021 15:06 Ответить
С т а т т я 62. Заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу

Публічні заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу, закріпленого
Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, а також
розповсюдження з цією метою матеріалів такого змісту -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно або організованою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк до семи років або
штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені за
завданням іноземних організацій чи їхніх представників, -

караються позбавленням волі на строк до десяти років
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01.11.2021 15:29 Ответить
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01.11.2021 15:19 Ответить
Зеленский не понимал какую змею он пригрел на груди. Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран, - Саакашвили/ Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". / Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский. Но Гарибашвили Зеленскому открыл глаза: Саакашвили и его команда планировали убийство, - Гарибашвили .
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01.11.2021 15:30 Ответить
При длительном общении с Зеленским у Михо произошли необратимые изменения в восприятии реальности.
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01.11.2021 15:37 Ответить
з голодухи таку фігню несе )))))
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01.11.2021 15:38 Ответить
Миша, ну как Ермак тебя развел! Теперь будешь сидеть, это полный попадос.
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01.11.2021 15:41 Ответить
Карлсоношвили - иностранный гражданин, нелегально проникший в страну, призывающий к беспорядкам. В Украине такие тоже было в 2014. И то, шо оно Украинский гос.чиновник нехилого калибра, ситуацию для зеленых делает еще кислее.
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01.11.2021 15:42 Ответить
баба юля №2
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01.11.2021 15:49 Ответить
наивный какой
после того, как сабакошвили продался зеленскому и начал поливать го*ном Порошенко, украинцы поняли кто он такой, поэтому жопу рвать за него не будут. Пусть сидит, вспоминает ЗЕ офшорного
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01.11.2021 15:52 Ответить
галабаротька пора кентов с кичи вызволять !
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01.11.2021 16:04 Ответить
Це сигнал для Ясько, Дівулі, Вані Садовому, Тоді Непрохідному і ще "зеленим", яким він служив. Вперед, вас кличе Мішка Карлсорн, а то йому одному скучно і стрьомно сидіти в грузинській буценарні.
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01.11.2021 16:06 Ответить
И как, многие отозвались???
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01.11.2021 16:06 Ответить
Таємниці грузинської дієти. - 20 кілограмів за 30 днів. А просто треба тільки було припинити жрати шашлик та сулугуні

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01.11.2021 16:08 Ответить
Зауважте,БЕЗПЛАТНО !
"...Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры Грузии, содержание личного испанского повара президента Саакашвили ежемесячно обходилось казне в 15 тыс. долларов на протяжении полутора лет. Всего было потрачено более 300 тыс. долларов.
Более того, в ведомстве рассказали, что на процедуры похудания на одном из курортов Австрии президент Саакашвили потратил вместе с мэром Тбилиси Гиви Угулавой 70 тыс. долларов бюджетных средств...."
https://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130531_saakashvili_botox_allegation Саакашвили подозревают в трате госсредств на ботокс
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01.11.2021 16:53 Ответить
Не зрозумів,про якого такого вірменського олігарха торочить цей нарік ? Можливо,про Царукяна,який допоміг прийти до влади Пашиняну в 2018-му,допомагав і підтримував ... Олігарха,заарештованого після протестів,(після підписання урядом капітуляціїї перед Азербайджаном).
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01.11.2021 16:15 Ответить
Це по-аваківськи- БЕ-БЕ-БЕ???
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01.11.2021 16:31 Ответить
Настало время о...тельных историй!
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01.11.2021 16:50 Ответить
Професіональний баламут...
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01.11.2021 17:24 Ответить
Если Саака попадет в Россиию, России не поздоровится, а нам это как раз и надо. Но с другой стороны Саака ради денег и власти способен на все и вполне может пойти на сотрудничество с Россией против Украины.
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01.11.2021 18:18 Ответить
Сейчас срок добавят. За подстрекательство к бунту против законной власти
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01.11.2021 19:04 Ответить
"Дайте собакам мяса
Пусть они подеруться
Дайте похмельным кваса
Авось они перебьются…
Дайте Михую галстук
Может кацо подавится"
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01.11.2021 19:59 Ответить
 
 