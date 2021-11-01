Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к борьбе по армянскому сценарию: "У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников к борьбе против действующих грузинских властей по армянскому сценарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти выборы мы выиграли, но (...) грузинские власти вырвали у нас из рук эту победу. Что мы должны делать? Заставить заплатить ту цену, которую должны заплатить власти за фальсификацию выборов. Так поступили в соседней Армении. Там Пашинян (нынешний премьер Армении Никол Пашинян. - Ред.) боролся в четыре раза с большим олигархом, чем Иванишвили (грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. - Ред.), но армянский народ все-таки победил", - заявил Саакашвили в обращении, которое в понедельник зачитал его адвокат Ника Гварамия.

Экс-президент пишет, что события в Грузии после "сфальсифицированных" выборов должны пойти по армянскому сценарию, где народ вынудил тогдашние армянские власти уйти и назначить новые выборы.

"У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово. Конечно, параллельно мы должны опротестовывать итоги выборов в избирательных комиссиях и ЦИК. Сейчас у нас полная легитимность проведения уличных акций и сопротивления насилию", - заявил Саакашвили.

Он призвал оппозиционных депутатов выйти из парламента, так как этот орган "потерял функцию платформы государства".

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Как заявил адвокат Ника Гварамия, по имеющимся у него данным, власти намерены перевезти Саакашвили в военный госпиталь города Гори.

"Есть информация, что Михаила Саакашвили власти хотят перевезти в военный госпиталь города Гори, откуда планируется якобы его похищение осетинским спецназом", - сказал Гварамия.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.