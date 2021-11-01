Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к борьбе по армянскому сценарию: "У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово"
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников к борьбе против действующих грузинских властей по армянскому сценарию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти выборы мы выиграли, но (...) грузинские власти вырвали у нас из рук эту победу. Что мы должны делать? Заставить заплатить ту цену, которую должны заплатить власти за фальсификацию выборов. Так поступили в соседней Армении. Там Пашинян (нынешний премьер Армении Никол Пашинян. - Ред.) боролся в четыре раза с большим олигархом, чем Иванишвили (грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. - Ред.), но армянский народ все-таки победил", - заявил Саакашвили в обращении, которое в понедельник зачитал его адвокат Ника Гварамия.
Экс-президент пишет, что события в Грузии после "сфальсифицированных" выборов должны пойти по армянскому сценарию, где народ вынудил тогдашние армянские власти уйти и назначить новые выборы.
"У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово. Конечно, параллельно мы должны опротестовывать итоги выборов в избирательных комиссиях и ЦИК. Сейчас у нас полная легитимность проведения уличных акций и сопротивления насилию", - заявил Саакашвили.
Он призвал оппозиционных депутатов выйти из парламента, так как этот орган "потерял функцию платформы государства".
Как заявил адвокат Ника Гварамия, по имеющимся у него данным, власти намерены перевезти Саакашвили в военный госпиталь города Гори.
"Есть информация, что Михаила Саакашвили власти хотят перевезти в военный госпиталь города Гори, откуда планируется якобы его похищение осетинским спецназом", - сказал Гварамия.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.
30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.
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после того, как сабакошвили продался зеленскому и начал поливать го*ном Порошенко, украинцы поняли кто он такой, поэтому жопу рвать за него не будут. Пусть сидит, вспоминает ЗЕ офшорного
"...Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры Грузии, содержание личного испанского повара президента Саакашвили ежемесячно обходилось казне в 15 тыс. долларов на протяжении полутора лет. Всего было потрачено более 300 тыс. долларов.
Более того, в ведомстве рассказали, что на процедуры похудания на одном из курортов Австрии президент Саакашвили потратил вместе с мэром Тбилиси Гиви Угулавой 70 тыс. долларов бюджетных средств...."
https://www.bbc.com/russian/society/2013/05/130531_saakashvili_botox_allegation Саакашвили подозревают в трате госсредств на ботокс
Пусть они подеруться
Дайте похмельным кваса
Авось они перебьются…
Дайте Михую галстук
Может кацо подавится"