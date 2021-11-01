На зашедший в Черное море корабль США можем посмотреть через прицел систем обороны, - Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны.

Соответствующее заявление Путин сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

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