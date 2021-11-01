На зашедший в Черное море корабль США можем посмотреть через прицел систем обороны, - Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны.
Соответствующее заявление Путин сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.
Топ комментарии
+76 Rouhh Elohim
показать весь комментарий01.11.2021 15:02 Ответить Ссылка
+40 Mganga Zambezi
показать весь комментарий01.11.2021 15:07 Ответить Ссылка
+34 молодой рабочий
показать весь комментарий01.11.2021 15:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
иногда лучше промолчать, чем квакать
Ти зразу морду свою вимий, моль, ...лять, задрочена !!!
И о хорошем... В США считают возможным полное уничтожение Балтийского флота РФ и превращение ее Черноморского флота в решето. Об этом говорится в статье журналиста Д. Экса, опубликованной на сайте Forbes.
«Два B-1 могут выпустить 48 LRASM. Этого может оказаться достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», - говорится в статье.
Как отмечает издание, LRASM B-1 благодаря большой дальности смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Что интересно... 19 октября был зафиксирован боевой вылет этих бомбардировщиков в воздушном пространстве над Черным морем и имитация уничтожения балалайских корыт.
Для справки: Rockwell B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, в частности осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
скоро гопник кацапия будет отгребать по рылу от всех соседей.
все, що ви можете - це подивитись!
С другой стороны, безответность порождает системность угроз и переход к действиям (Грузия, Крым, Донбас).
Как ты считаешь, чья армия сейчас сильнее: ВСУ или орков в ОРДЛО?
Ответ: Они на 100% уверены, что не прилетит 10-и кратная ответочка. "Б" - безнаказанность.
Возвращаемся к кораблю США. Сильнее ли США, чем россия? Безусловно! Почему же тогда ***** позволяет себе такие наглые и угрожающие заявления?
Может по той же самой причине?
https://www.kommersant.ru/doc/944175 Корабли ВМС США приплыли во Владивосток - Коммерсант
https://www.youtube.com/watch?v=c1ytS4tssZA Японские военные корабли во Владивостоке - YouTube
В чём проблема? Что здесь обсуждают 2 страницы?
сам прицел.
Пупкин выступает для своих избирателей, типа а мы пиндосов на кую вертели!
Лучше расскажи как там твоя борьба с канадским клёном - признаёшь поражение или битва будет продолжена? София писала, что возможно дело в том, что семена не были выдержаны при морозе.
зимы )войны угрозы"....