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В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров

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За последние четыре дня украинцы сгенерировали в "Дії" 1 млн COVID-сертификатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти", - говорится в сообщении.

"С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует. Чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", - добавил министр.

Также читайте: Получить COVID-сертификаты в "Дії" теперь можно без подтверждения личности с помощью Photo ID, - Минцифры

Автор: 

сертификат (227) Федоров Михаил (510) Дія (427)


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Топ комментарии
+2
Задолбал уже! Чего хвастаться? Загнали всех в ту дию через ковид и все. ПОЧЕМУ нельзя брать сертификат через хелси, в котором все есть???
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01.11.2021 15:40 Ответить
+2
Дайте пошаговую инструкцию,как сгенерировать сертификат без подписи,всяк уже пробовал,не катит
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01.11.2021 16:00 Ответить
+1
21-летний прогер трудится не покладая рук
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01.11.2021 16:37 Ответить
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скоро узнают новости по своему недвижу)
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01.11.2021 15:39 Ответить
це точно )))) вже тиждень намагаюся достукатися до саппорта, щоб ткнути носом в помилки...
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01.11.2021 15:49 Ответить
Задолбал уже! Чего хвастаться? Загнали всех в ту дию через ковид и все. ПОЧЕМУ нельзя брать сертификат через хелси, в котором все есть???
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01.11.2021 15:40 Ответить
Потому що е-health це програма для спеціалістів.
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01.11.2021 15:44 Ответить
Хто такое сказал?
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01.11.2021 15:45 Ответить
А у вас є доступ в ту програму ?
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01.11.2021 16:07 Ответить
Да. Как и у всех, кто там зарегится
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01.11.2021 17:39 Ответить
І що ви там робите, аж цікаво..
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01.11.2021 18:37 Ответить
Спеціально зайшла на сторінку і не побачила там опції для вільної реєстрації.
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01.11.2021 18:38 Ответить
В Хелси нет возможности распечатать сертификат. Это для врачей.
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01.11.2021 18:44 Ответить
Дайте пошаговую инструкцию,как сгенерировать сертификат без подписи,всяк уже пробовал,не катит
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01.11.2021 16:00 Ответить
удали приложение и опять установи
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01.11.2021 18:45 Ответить
21-летний прогер трудится не покладая рук
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01.11.2021 16:37 Ответить
Сколько из них ПОДДЕЛЬНЫХ? Кто-то сравнивал итоговое кол-во всех вакцинированных на ХЕЛСИ с тем же кол-вом по данным МОЗ? Это и будет суммарное кол-во липовых бумажек, внесённых хмырями в общую базу...
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01.11.2021 18:07 Ответить
Я знаю людей какие купили за взятку "вакцинацию" с занесением в ДІЮ.
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01.11.2021 19:31 Ответить
 
 