В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров

За последние четыре дня украинцы сгенерировали в "Дії" 1 млн COVID-сертификатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти", - говорится в сообщении.

"С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует. Чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", - добавил министр.

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