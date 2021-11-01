В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров
За последние четыре дня украинцы сгенерировали в "Дії" 1 млн COVID-сертификатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти", - говорится в сообщении.
"С одной стороны, хотелось бы более радостного повода для покорения нового рубежа. С другой, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. И это радует. Чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений", - добавил министр.
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