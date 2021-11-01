ЕС в середине ноября введет 5-й пакет санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский союз введет новые санкции против режима в Беларуси. Пятый пакет санкций должны одобрить до середины ноября.

Об этом сообщил в своем Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW