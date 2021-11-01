ЕС в середине ноября введет 5-й пакет санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк
Европейский союз введет новые санкции против режима в Беларуси. Пятый пакет санкций должны одобрить до середины ноября.
Об этом сообщил в своем Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - отметил журналист.
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+1 литвин
показать весь комментарий01.11.2021 15:44 Ответить Ссылка
+1 литвин
показать весь комментарий01.11.2021 15:51 Ответить Ссылка
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- так себе стратегия
А, так ты из чарко-шкварочных. Ну, тогда ясно-понятно. Непонятно лишь, зачем литвином подписываешься.
@bamr69
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https://twitter.com/bamr69/status/1455030438578294786 9 ч
На саммите G 20 . Неприязнь к Мордору такая сильная , что Джон Керри готов из штанов выпрыгнуть от шуток Лаврова .
А так, одна показуха.