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ЕС в середине ноября введет 5-й пакет санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

ЕС в середине ноября введет 5-й пакет санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский союз введет новые санкции против режима в Беларуси. Пятый пакет санкций должны одобрить до середины ноября.

Об этом сообщил в своем Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - отметил журналист.

ЕС в середине ноября введет 5-й пакет санкций против Беларуси, - журналист Йозвяк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW

Автор: 

Беларусь (7937) санкции (11569) Евросоюз (17337) Йозвяк Рикард (136)


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Топ комментарии
+1
Ну, и не будем им больше креветки поставлять.
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01.11.2021 15:44 Ответить
+1
А зачем они купляют(контрабанду)?
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01.11.2021 15:51 Ответить
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Ещё электричества закупит , не смешите, мои тапки , шо это за санкции такие , если вы торгуете с этим упырем
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01.11.2021 15:41 Ответить
просто гонят пинками Луку к скорейшему и полному объединению с Московией..
- так себе стратегия
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01.11.2021 15:43 Ответить
Ну, и не будем им больше креветки поставлять.
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01.11.2021 15:44 Ответить
И электричество им отрубите.
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01.11.2021 15:45 Ответить
профит с контрабанды имеешь?
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01.11.2021 15:47 Ответить
А зачем они купляют(контрабанду)?
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01.11.2021 15:51 Ответить
Вашу контрабанду купляют ваши братья - русские дикари. А вот шо Европа у вас покупает?
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01.11.2021 16:13 Ответить
Ты сам нахваливал нашу селедочку. Аж слюнки текли.
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01.11.2021 16:17 Ответить
Все, русский, после того как у твоего бульбофюрера окончательно крыша сьехала, белорашкинские товары не покупаем. Санта Бремор и в Норвегии точно такие же производит, тут продаются.
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01.11.2021 16:20 Ответить
Так имеешь профит с контрабанды или нет?
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01.11.2021 19:04 Ответить
Ну, не знаю, вот пенсию однако увеличили.
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01.11.2021 19:26 Ответить
Не знаешь, имеешь ли ты профит от лукашистской контрабанды?

А, так ты из чарко-шкварочных. Ну, тогда ясно-понятно. Непонятно лишь, зачем литвином подписываешься.
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02.11.2021 01:26 Ответить
Их ****, они крепчают.
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01.11.2021 15:46 Ответить
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1455030438578294786 9 ч



На саммите G 20 . Неприязнь к Мордору такая сильная , что Джон Керри готов из штанов выпрыгнуть от шуток Лаврова .

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01.11.2021 15:51 Ответить
Ввели бы уже санкции на СП-2.
А так, одна показуха.
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01.11.2021 15:52 Ответить
А мы не объявляем,Саша-уже друг?
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01.11.2021 15:54 Ответить
Что ети санкции им дают?? ВВП растёт, експорт тоже только увиличивается не смотря на санкции, Рубль тоже не обрушился а только укрепляется к эвро и доллару🤷
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01.11.2021 17:49 Ответить
 
 