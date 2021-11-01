Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП

На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы Украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности в продовольственной и инвестиционной сферах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества", – отметил Владимир Зеленский.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами.

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Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Президент повторил приглашение Эмиру Катара посетить Украину с визитом.