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Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП

Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП

На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы Украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности в продовольственной и инвестиционной сферах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества", – отметил Владимир Зеленский.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пленарном заседании климатической конференции ООН в Глазго между делегатами Украины и России произошла пикировка, - СМИ

Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Президент повторил приглашение Эмиру Катара посетить Украину с визитом.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Катар (142) климат (164) переговоры (5090)


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Топ комментарии
+21
ааа. обсуждали. а терминал где возьмете?
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01.11.2021 15:53 Ответить
+20
В ПриватБанке))
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01.11.2021 15:57 Ответить
+17
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01.11.2021 16:02 Ответить
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ааа. обсуждали. а терминал где возьмете?
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01.11.2021 15:53 Ответить
В ПриватБанке))
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01.11.2021 15:57 Ответить
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01.11.2021 15:59 Ответить
казали-балакали,
сіли і заплакали...

ЗЕ-біл !
що з нього візьмеш !
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01.11.2021 16:03 Ответить
возле каждого отделения краник поставят и можно по вёдрам разливать))
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01.11.2021 16:21 Ответить
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01.11.2021 16:20 Ответить
а маршрут?
Турки через Стамбул газовози не пропускають. А до польських терміналів ще потрібно під'єднатися...
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01.11.2021 16:22 Ответить
Обсудили возможность, пришли к выводу, что невозможно. Вот и все переговоры.
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01.11.2021 17:19 Ответить
вся "встреча" запечтлена на фото ....
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01.11.2021 15:53 Ответить
предлагал сватов купить
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01.11.2021 15:56 Ответить
Молодец Президент В.А. Зеленский. Значит зимой будет тепло в домах украинцев
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01.11.2021 15:56 Ответить
Тебя в подвале ОП пристегнули наручниками к батарее? Подай сигнал.
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01.11.2021 15:59 Ответить
він намазав зеленського на хліб
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01.11.2021 16:00 Ответить
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01.11.2021 15:59 Ответить
Ти ідіо
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01.11.2021 15:59 Ответить
хуже - он ЗЕлёныйпередаст...\в плохом смысле этого слова...!\
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01.11.2021 16:53 Ответить
снова на посту, полезный идиот))
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01.11.2021 15:59 Ответить
Это мазохист. Ему просто нравится когда его нах посылают, вот везде и пишет "Зеленский-молодец!". Как в анекдоте про ****** - "Я бью по воротам с 3-х метров и промахиваюсь. Весь стадион кричит: Питарас!!!! А я кланяюсь, кланяюсь..."
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01.11.2021 17:23 Ответить
Ти не подумав, яким хреном той зріджений газ катарський в Україну зайде? Через який термінал? 😊 Де і в якому українському порту є в на вно ті термінали для зрідженого газу? ☺️😁 Твою домівку Зєлєнскій оже обігріти хіба тим газом, яким пердне через телевізор. ☺️Хоча підозрюю, що саме такий ти і використовуєш.
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01.11.2021 16:15 Ответить
Президент Зеленский знает что делает. Он придумает как все сделать правильно
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01.11.2021 16:18 Ответить
Властне що «прідумаєт».
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01.11.2021 16:38 Ответить
Презедент Зеленский наркоман и думать он не умеет, потому что недоразвитый немного.
И 2 года тому он уже нашел интересный способ уменьшить платёжки за отопление в 2 раза, все помнят.
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01.11.2021 18:48 Ответить
Тобто як правильно перднути, щоб тобі стало тепл?
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02.11.2021 01:13 Ответить
Це по-перше, а по-друге Туреччина не пропускає газовози через Босфор з міркувань безпеки.
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01.11.2021 17:08 Ответить
Ну, це найменша з проблем, яку вирішити все ж реально, коли турки докопають канал. А от термінали в українських портах якщо і можна збудувати, то до Маріуполя газовози не пропустіть кацапи, та й до Одеси теж швидше за все. Хіба що охороняти їх будут б натовські бойові кораблі.
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02.11.2021 01:17 Ответить
Я б не був таким упевненим, що Туреччина змінить свою думку стосовно газовозів, коли запрацює штучний канал, це перше. І друге, канал це майбутнє, а газ потрібний сьогодні.
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02.11.2021 14:35 Ответить
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01.11.2021 21:24 Ответить
Шо то наш гарантик любит всяких эмиров и султанов из Омана Катара Аравии и т.д. И ещё - помнится мне в Одессе ещё при кучмовозе строили терминал для сжиженного газа… так он достроен? Или до сих пор под него бабло пилят??
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01.11.2021 16:00 Ответить
его зерном заполнили, тем, которое съели мыши при кловане)
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01.11.2021 16:01 Ответить
Как зерном? Сжиженным что ли? Изя ,ты не шути - дыши ротом!
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01.11.2021 16:05 Ответить
Спизженным зерном его наполнили...
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01.11.2021 16:13 Ответить
http://www.port.odessa.ua/ru/infrastruktura/neftegazovyj-terminal

какой-то есть нефтегазовый.. но я в этом не разбираюсь что и в каких обьемах он может перевалить...
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01.11.2021 16:03 Ответить
С султаном Омана уже не интересно встречаться?
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01.11.2021 16:02 Ответить
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01.11.2021 16:02 Ответить
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01.11.2021 16:43 Ответить
Семиты-это ли не прекрасно!
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01.11.2021 16:04 Ответить
Руки на фото просто кричать про впевненість
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01.11.2021 16:07 Ответить
Уже обещанные миллиарды инвестиций получили после путешествия нелоха в Катар?! Теперь ждем сжиженный газ!!
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01.11.2021 16:08 Ответить
На фото :

- мальчик...а на пианино слабать всемирно известный номер прямо здесь слабо?

-- я же президент Украины!
- Рассмешил...Смешной!

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01.11.2021 16:12 Ответить
беня с Польши трубу прокопает и заживём)) заторгуем)) нужно зарабатывать пока лохи ведутся.
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01.11.2021 16:19 Ответить
А може, якщо не будеш купляти фініки, то відчикрижу" інструмент," і красномовний жест рукою.
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01.11.2021 17:29 Ответить
отам где-то шибздик носится...вооон...видите охрана табуном? вы его про пианино спросите...

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01.11.2021 16:28 Ответить
Ну теперь понятно где очередной раз "устав от дел великих" будет отдыхать зеледент.
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01.11.2021 16:31 Ответить
Яке воно нікчемне - напів чоловічок
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01.11.2021 16:32 Ответить
В 2017 году Оман стал основным транзитным маршрутом для продукции Катара, после того, как несколько стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Персидского залива разорвали с ним дипломатические отношения в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 Катарского дипломатического кризиса
Зеленський знову їде в Перську затоку - з візитом до Катару
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 04/04/2021 13:36
Ой шось ...
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01.11.2021 16:36 Ответить
Нужно прорабатьівать все возможности , в любом случае єто хорошо действует на Кремль и Газпром.
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01.11.2021 16:49 Ответить
ТЬільки відпрацювати реально, а не в якійсь віддаленій перспективі.
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01.11.2021 17:24 Ответить
Купи ему шариков -газ из Катара возить.
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01.11.2021 17:29 Ответить
Для начала нужно с Турцией решить вопрос про пропуск газовозов через Босфор!
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01.11.2021 17:12 Ответить
Та хоч би фініки поставили в вигляді обіцяних інвестицій!
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01.11.2021 17:21 Ответить
Якось невдобно за нашого президента...Всі кругом високі,а наш якийсь недомірок...Треба було нам з "дизель-шоу" обрати президента,там клоуни високі...
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01.11.2021 17:22 Ответить
Мал клоп, да вонюч
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01.11.2021 17:30 Ответить
Емір Катару пообіцяв "дати газу"😜
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01.11.2021 17:43 Ответить
а где наш сп....енный газ?
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01.11.2021 18:37 Ответить
Все комменты на ветке очень смешные. Токо Пе рович тупит, надоело изголяцца, солдат спит, а з.п на ферме капает..
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01.11.2021 19:57 Ответить
 
 