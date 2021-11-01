Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП
На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы Украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности в продовольственной и инвестиционной сферах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества", – отметил Владимир Зеленский.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами.
Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.
Президент повторил приглашение Эмиру Катара посетить Украину с визитом.
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сіли і заплакали...
ЗЕ-біл !
що з нього візьмеш !
Турки через Стамбул газовози не пропускають. А до польських терміналів ще потрібно під'єднатися...
И 2 года тому он уже нашел интересный способ уменьшить платёжки за отопление в 2 раза, все помнят.
какой-то есть нефтегазовый.. но я в этом не разбираюсь что и в каких обьемах он может перевалить...
- мальчик...а на пианино слабать всемирно известный номер прямо здесь слабо?
-- я же президент Украины!
- Рассмешил...Смешной!
Зеленський знову їде в Перську затоку - з візитом до Катару
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 04/04/2021 13:36
Ой шось ...