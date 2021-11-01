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Новости Борьба с коронавирусом
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500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации, - Минздрав

500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации, - Минздрав

По состоянию на 1 ноября в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщили в Минздраве.

"По состоянию на 1 ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например из флакона использовали 9 из 10 доз) будет известно до 3 ноября. Вакцины изъяты из пунктов и центров вакцинации", - говорится в сообщении.

На сегодня в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Она будет использоваться в пунктах и центрах вакцинации для введения первой и второй дозы. При этом в Минздраве напомнили, что можно после первой прививки вакциной AstraZeneca делать второй мРНК-вакциной, например Comirnaty.

Всего сейчас в Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия безвозмездно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4906) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+17
его только с дурдома выпустили и он не в курсе еще, что уже почти как 3 года другой презик и министр здравоохранения..
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01.11.2021 16:00 Ответить
+11
Вот сопственна и причина истерики
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01.11.2021 16:00 Ответить
+10
Тебе дураку не вакцина нужна а эфтоназия и чем быстрее тем лучше.
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01.11.2021 15:59 Ответить
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эх поймать бы гадину супрун и все 500тыс доз ей вколоть в благодарность за реформу или разделить и гетьману сывоносому половину
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01.11.2021 15:57 Ответить
А они то причем к вакцинам?
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01.11.2021 15:57 Ответить
его только с дурдома выпустили и он не в курсе еще, что уже почти как 3 года другой презик и министр здравоохранения..
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01.11.2021 16:00 Ответить
охота все-таки отблагодарить крысу супрун и пьянь сывоносую
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01.11.2021 16:06 Ответить
Тебе дураку не вакцина нужна а эфтоназия и чем быстрее тем лучше.
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01.11.2021 15:59 Ответить
эфтАназия- видишь я знаю как правильно написать так ?
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01.11.2021 16:05 Ответить
эВтаназия
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01.11.2021 16:14 Ответить
Йцук, чому ж Порох винний, що зебілля не вакцинується.
В інших країнах вакцин не вистачає - а тут у смітник викидаємо.
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01.11.2021 16:00 Ответить
Вот сопственна и причина истерики
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01.11.2021 16:00 Ответить
Интересно, насколько... эмм... зашоренным сознанием надо обладать, чтобы не видеть причин всей этой бучи с вакцинацией - после прочтения этой статьи?
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01.11.2021 16:01 Ответить
если намекаете, что последние режимные меры для подталкивания самых упоротых антиваксеров к прививке преследовали цель не дать пропасть вакцине... конечно, вы правы. деньги за нее уже уплачены, вколоть ее глупым, но гордым украинцам или слить в канаву - для минздрава разницы нет.
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01.11.2021 16:07 Ответить
Вообще-то есть.
Они же эти вакцины в рамках КОВАКС получают. То есть - запрос формируют. И отчитываются. Если они в отчетике напишут мол получено 1млн, 500к вылито в канаву, то в следующий раз получат не 1млн. а только 500к.
И вроде бы ничего критичного...
Но каждая доза стоит денег, которые можно освоить.
Понятно, что не на прямом контракте с КОВАКС. А перевозка, хранение... распределение... та даже пропаганда вакцинации... все это - деньги (потому как конечными бенефициарами процесса будут те кто у власти и МОЗ тоже). Которых за 1млн. получится в 2 раза больше чем за 500к.
Все просто.
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01.11.2021 16:12 Ответить
очень просто. получат 1,5 млн. доз не одной партией, а несколькими. выхлоп тот же.
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01.11.2021 16:16 Ответить
Нет, не получат. Если в отчете будет написано, что половина выливается в канаву, то дадут ровно половину запрошенного, а на остальные запросы ответят в стиле: все что на этот год мы вам выделили, а остальное не дадим а то опять в канаву выльете. Дадим условной там Чехии или еще кому на 128 закрепляющую дозу.
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01.11.2021 16:19 Ответить
"дадут"? мы ее покупаем, хотим - чипируем население, хотим - свиньям выливаем.
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01.11.2021 16:22 Ответить
Та пусть отдадут ваксерам,хай коляться каждые десять минут,может полегчает?
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01.11.2021 16:33 Ответить
Ги ... Тимофій був тоді маленький, не пам*ятає, що у нього був план по вакцинації - кір, гепатит, правець ... блін, штук 15 доз протягом дитинства від різних хвороб.
Але одне щеплення йому не зробили - тепер має наслідки.
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01.11.2021 17:02 Ответить
Производственные мощности ограничены. А потому - ок уточню. Продадут не 1млн. а 500к.
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02.11.2021 09:28 Ответить
АстраЗенека получена не в рамках COVAX, не вводите в заблуждение.
Эти вакцины были переданы бесплатно от конкретных стран ЕС (Литва, Эстония, Швеция и др) Украние в качестве подарка.
Мало того, они были переданы как те, у которых скоро заканчивался срок годности (например, поставили в августе или сентябре со сроком годности до ноября-декабря).
Это изначально были вакцины, которые в ЕС не успевали использовать и их всё равно пришлось бы выбросить через пару-тройку месяцев.
Так что этот случай вообще ни на что не влияет.
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01.11.2021 17:28 Ответить
А поговорите пожалуйста вот с этими ребятами из МОЗ, они говорят что врёте Вы, и вакцина Астра Зенека получена в рамках КОВАКС:
https://moz.gov.ua/article/news/junisef-dostaviv-v-ukrainu-sche-705-600-doz-vakcini-astrazeneca-vid-covid-19-v-mezhah-covax
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02.11.2021 09:29 Ответить
"деньги за нее уже уплачены"
-------
Кому и кем уплачены?
В Украине сейчас нет ни одной дозы АстраЗенеки, за которую Украина заплатила бы хоть копейку.
Вся Астра сейчас - вакцины, подаренные бесплатно (как нищим третьим странам) от стран ЕС (Литва, Эстония, Швеция и др.).
Как и модерна и часть Пфайзера бесплатно из США была.
Но дурачкам-антиваксерам лишь бы фейки разгонять.
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01.11.2021 17:24 Ответить
Еще раз поговорите вот с этими ребятами из МОЗ:
https://moz.gov.ua/article/news/junisef-dostaviv-v-ukrainu-sche-705-600-doz-vakcini-astrazeneca-vid-covid-19-v-mezhah-covax

Они утверждают, что получают её бесплатно, это да. Но, вместе с тем, прямо говорят, мол эта программа финансируется например Всемирным банком.
Объем кредитов Украины у Всемирного банка - общедоступная информация и легко гуглится.
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02.11.2021 09:31 Ответить
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/germaniya-peredala-ukraine-1-5-mln-doz-vaktsiny-1635055367.html

Польша передала Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их уже развезли по регионам
https://hromadske.ua/ru/posts/polsha-peredala-ukraine-650-tysyach-doz-vakciny-astrazeneca-ih-uzhe-razvezli-po-regionam

Литва відправила в Україну першу партію подарованої вакцини AstraZeneca
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292214-litva-vidpravila-v-ukrainu-persu-partiu-podarovanoi-vakcini-astrazeneca.html

Україна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/16/7300819/

Україна отримає 200 тис доз вакцини проти COVID-19 від Естонії - перші 52 тис доз AstraZeneca вже передані
https://www.phc.org.ua/news/ukraina-otrimae-200-tis-doz-vakcini-proti-covid-19-vid-estonii-pershi-52-tis-doz-astrazeneca

И т.д. Остальное гуглите сами.
Это всё без Covax'а.

По словам вице-министра здоровья Польши Вальдемара Краски, Украине решили передать препараты с более коротким сроком годности - чтобы они не испортились на складах.

Про 700 тыс в июне - их давно вкололи (2 млн доз Модерны вкололи примерно за 5 недель, начиная с конца июля).
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02.11.2021 11:26 Ответить
ідіоти блдт. могли б віддати ці вакцини тим, хто реально їх потребує та немає коштів...і сам не гам і другому не дам
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01.11.2021 16:04 Ответить
так сказано в бутылочке открытой остались- по 1-2 дозы кому отправишь?
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01.11.2021 16:07 Ответить
еще неделю назад это было понятно. истерия пошла потому что срок годности подошел. даже до шантажа дошли. и это демократическое общество?
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01.11.2021 16:06 Ответить
Хм ... "Ваша свобода закінчується там, де починається моя". Це теж демократія.
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01.11.2021 17:04 Ответить
Вакцина - есть.
Желающие - есть.
Так почему вакцинация сорвана?
Потому, что пунктов вакцинации МАЛО и работают они МАЛО!
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01.11.2021 16:08 Ответить
Угу ... Три місяця літа центри було напівпорожні. Не розказуйте казок.
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01.11.2021 17:05 Ответить
Это ты тут не рассказывай сказки!
До ближайшего пункта ехать час и работает он только по будням, с 10 до 16.
Вот какие у нас "сказки"...
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01.11.2021 17:23 Ответить
На периферії - мабуть. У міста великих - центрів повно. Хто хотів, уколовся ще влітку.
Тепер народ "наздоганяє літо".
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02.11.2021 10:29 Ответить
Пунктов полно, хоть на сегодня запись. Просто все хотят модерну или пфайзер. Астразенеку и короновак выбирают только когда другой вакцины нет. Зайдите на helsi там где запись на вакцинацию, посмотрите.
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01.11.2021 17:19 Ответить
не вакцинируйтесь, в реанимации веселей, я вот укололся а теперь каждое утро морзянка в плече пикает, микрочип посылает сигналы Биллу Гейтсу на космический спутник о том хорошо ли я покушал и покакал. третий месяц под полным контролем госдепа.
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01.11.2021 16:10 Ответить
Ну теперь ждите обратной ответной команды самовыпилиться. Я бы с Биллом Гейтсом не связывался. Чтобы это понять достаточно взглянуть на его говноподелие под названием Windows.
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01.11.2021 16:45 Ответить
Дааа ?? А Ви з якою ОС працюєте ??
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01.11.2021 17:06 Ответить
Зараз на Дебіан. Раніше Убунта.
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01.11.2021 17:35 Ответить
Звичайно, що з windows, але саме кумедне, що ховається під американським проксі.
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01.11.2021 17:51 Ответить
Господи, по-перше ОС Дебіан. По-друге - не проксі, а VPN.
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01.11.2021 17:57 Ответить
я так скажу, пока была просто прилеплена графическая оболочка к юниксу 1975 года, всё работало хорошо начиная от системы на двух дискетах помоему 9.11 (я на ней работал в детстве) заканчивая ХР, как только полезли в ядро стабильность пропала с каждым новым выходом, 7 - ка со всеми заплатками ещё как то работает, 10-11 - полная ж*па.
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01.11.2021 17:22 Ответить
Что за 9.11? Может 3.11? С этой версии она узнала что такое сеть. И к никсам по-моему винюки никогда отношения не имели. Базировались на DOS. Это у мак оси с линухами предок один. И дело даже не столько в стабильности ядра винюков сколько в подходе к безопасности. Даже NT, которая является прародительницей всех современных версий начиная с XP, такая же дырявая.
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01.11.2021 17:40 Ответить
Windows к UNIX'у никакого отношения не имеет, она построена вообще по другой философии и базируется на более ранней разработке Microsoft'а - MS-DOS.
Про стабильность весьма спорное утверждение. Как учат азам информатики еще начиная со школы - любое програмное обеспечение ценно ровно настолько, насколько умело (или коряво) использует его конкретный пользователь (человек).
По поводу стабильности можно поспорить ещё даже на том основании, сколько проблем со стабильностью испытывают криворукие пользователи Андроида и даже разных дистрибутивов Линукса, которые как раз и построены на UNIX-философии, о теоретической стабильности которой споров нет.
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02.11.2021 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TpC9RwoC1oY не подскажите чем занимался Билл Гейтс работая в огрызке?, о том что и MS-DOS и все форточки к юниксу не имеют никакого отношения это похвально, приятно слышать, великий Гейтс разработал (свою) операционную систему
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02.11.2021 12:59 Ответить
И что ты этим видео хочешь доказать? Какой-то дебил сказал на видео какую-то херню. В ютубе полно видео, где люди доказывают, что Земля плоская. Скинуть тебе ссылки? Или ты сам из таких.
Ты явно не в теме операционных систем, иначе с такой чуши бы только посмеялся, если ты даже не понимаешь, что между этими системами разные подходы.
UNIX изначально создан как многопользовательская многозадачная ОС, чего в MS-DOS никогда не было и не могло быть даже добавлно без полной переработки (считай с нуля). Кроме того, в MS-DOS (и позже в Windows) использовалась обратная косая черта в именах путей, в отличии от систем, созданых на UNIX, что раньше приводило к полной несовместимости, т.к. первая версия MS-DOS даже не поддерживала директори (папки).
https://www.howtogeek.com/181774/why-windows-uses-backslashes-and-everything-else-uses-forward-slashes/

Чем слыть ссылки на идиотов с ютуба, лучше почитай, например, Энциклопедию Британнику с историей создания MS-DOS:
https://www.britannica.com/technology/MS-DOS
MS-DOS базировалась на PC-DOS от IBM, которая, в свою очередь, базировалась на QDOS 1980 года, позже переименованой в 86-DOS.

Хотя бы Википедию открыл, специалист хренов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
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02.11.2021 14:40 Ответить
https://helpiks.org/9-39321.html беспокоит многозадачность? ну почитай этих идиотов)) там хорошо описано куда делась многозадачность в MS-DOS и сколько форточку тягали по судам за деяния свои))
и ссылки у тебя школьные)) весело с тобой сплошная многозадачность, так чем же занимался Билл в огрызке? можно по подробнее.
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02.11.2021 16:43 Ответить
Что ты мне кинул простыню? Что именно ты ей хочешь сказать?
Ответь конкретно за свои слова. Что именно в MS-DOS есть от UNIX'а, чего не было в то время в других ОС? Конкретно, по фактам.
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02.11.2021 17:26 Ответить
https://livepcwiki.ru/wiki/History_of_Microsoft и таки да спец хренов прислушался к тебе и открыл википедию))
1980 год первая UNIX система от форточки.
1981 год по заказу IBM разработка MS-DOS))) и что сделала форточка? приобрела клон CP / M под названием 86-DOS ну и разумеется написала с нуля MS-DOS
так чем же занимался Билл в огрызке?

Первая операционная система публично выпущенный компанией был вариант Unix , анонсированный 25 августа 1980 года. Приобретенный у AT&T по лицензии на распространение, Microsoft назвала его Xenix и нанял Santa Cruz Operation для переноса / адаптации операционной системы на несколько платформ. Этот вариант Unix станет домом для первой версии текстового процессора Microsoft , Microsoft Word . Первоначально называвшееся «Multi-Tool Word», Microsoft Word стал известен тем, что использовал «What You See Is What You Get», или WYSIWYG , впервые примененный в Xerox Alto и Текстовый редактор Bravo в 1970-х.

Word был впервые выпущен весной 1983 года, и бесплатные демонстрационные копии приложения были включены в ноябрьский выпуск PC World за 1983 год. , что делает его одной из первых программ, распространяемых на диске вместе с журналом. (Более ранние дисковые дистрибутивы журнала включали BASIC Роберта Уитервика в майском выпуске журнала Information Age за 1977 год.) Однако Xenix никогда не продавался напрямую конечным пользователям, хотя был лицензирован для многих программ OEM для перепродажи. Она стала самой популярной версией Unix, если судить по количеству запущенных машин (обратите внимание, что Unix - это многопользовательская операционная система, позволяющая одновременный доступ к машине нескольким пользователям). К середине 1980-х годов Microsoft вышла из бизнеса Unix, за исключением своей доли владения в SCO .

IBM впервые обратилась в Microsoft по поводу своего будущего IBM Personal Computer (IBM PC). в июле 1980 г. 12 августа 1981 г., после провала переговоров с Digital Research , IBM заключила с Microsoft контракт на поставку версии операционной системы CP / M , которая была установлена для использования в IBM PC. Для этой сделки Microsoft приобрела клон CP / M под названием 86-DOS у Тима Патерсона из Seattle Computer Products по цене меньше, чем в США. 100 000 долларов, которые IBM переименовала в IBM PC DOS . Оригинальный CP / M был сделан Гэри Килдаллом из Digital Research , Inc. Из-за потенциального нарушения авторских прав проблем с CP / M, IBM продавала как CP / M и PC DOS по цене 240 и 40 долларов США соответственно, при этом PC DOS в конечном итоге становится стандартом из-за своей более низкой цены. Тридцать пять из 100 сотрудников компании работали над проектом IBM более года. Когда дебютировал IBM PC, Microsoft была единственной компанией, которая предлагала операционную систему, язык программирования и прикладное программное обеспечение для нового компьютера. IBM PC DOS также известна как MS-DOS.

InfoWorld заявила в 1984 году, что Microsoft с продажами в размере 55 миллионов долларов в 1983 годуВикипедия site:livepcwiki.ru
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02.11.2021 17:30 Ответить
При чем тут Xenix к MS-DOS вообще? Xenix, который был лицензирован у AT&T, разрабатывался Santa Cruz Operation, и Microsoft даже не продавала его напрямую, просто владея долей в SCO?
Что они украли у UNIX? Что конкретно?

Почитай настоящую историю, спец.
https://archive.org/details/byte-magazine-1982-07/page/n321/mode/2up?view=theater
Журнал Byte 1982 года, где Microsoft подчёркивает, что MS-DOS - новая система, являющейся улучшенной заменой CP/M, не имеющая отношения к UNIX (и как бы, подчёркивалось, даже лучше UNIX'a, потому что она другая), а кому нужна UNIX-подобная система - покупайте Xenix у Santa Cruz Operation.

Ещё раз спрашиваю: что именно в MS-DOS было от UNIX'а, чего не было в то время в других ОС? Конкретно, по фактам.
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02.11.2021 18:10 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT В качестве программных интерфейсов ОС NT изначально планировались API OS/2 и затем POSIX, поддержка Windows API была добавлена в последнюю очередь. Кроме того, в качестве аппаратной платформы для NT изначально планировались Intel i860[3] и затем MIPS, поддержка Intel x86 также была добавлена позднее. Затем в процессе эволюции этой ОС исчезла поддержка обоих изначально запланированных программных интерфейсов и обеих изначально запланированных аппаратных платформ. Для i860 не было ни одной стабильной версии этой ОС, хотя именно от кодового названия этого процессора, N10 (N Ten), происходит название самой ОС NT[4][5]. Ныне Microsoft расшифровывает аббревиатуру NT как New Technology. А в качестве альтернативы POSIX-подсистеме Microsoft стала предлагать Подсистему для приложений на базе UNIX. В обновлении «Anniversary Update» для Windows 10 за июль 2016 года предложена бета-версия подсистемы Windows Subsystem for Linux для выполнения бинарных исполняемых файлов для ядра Linux без применения виртуализации. В качестве базовой системы предлагается образ Ubuntu, в версии за 11 апреля 2017 добавлены также образы SUSE и Fedora. Переносимость NT была одной из её первоочередных задач. Именно поэтому разработка этой ОС изначально велась для процессора i860, хотя двоичная совместимость с OS/2, бывшая одним из условий проекта NT OS/2, в любом случае потребовала бы создания версии NT для x86 либо включения в неё эмуляции этой платформы. Количество платформ, для которых существовали релизные версии ОС семейства Windows NT, впечатляет: кроме названных MIPS и Intel x86, сюда входят PowerPC, DEC Alpha, Itanium и AMD x86-64. Независимыми производителями компьютерных систем были также разработаны версии Windows NT для архитектур Clipper (англ.) и SPARC; однако эти версии не были выпущены как самостоятельные программные продукты. В качестве ОС высокой переносимости при разработке NT были взяты за пример ОС Unix и Mach.
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03.11.2021 13:11 Ответить
Что ты съезжаешь с темы, не отвечаешь на прямые вопросы и постишь херню, даже не понимая смысла написанного? При чём тут MS-DOS, про который ты порол чушь изначально?

"Windows NT изначально планировалась для других процессоров (не x86), должна была иметь POSIX и называться по другому".
А путин в 2020 году планировал на Луну полететь. И шо с того?

При чём Windows NT к MS-DOS вообще, про которую ты утверждал, что она украла идеи UNIX?
Где ответ на вопрос, что у MS-DOS взято от UNIX, как ты утверждал, специалист хренов?
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03.11.2021 14:12 Ответить
я тебе задавал вопрос три раза а может 4? а с меня ответ спрашиваешь))) взято всё)) в то время он украл всё что смог)) одна неувязочка многозадачность он реализовал только в windows NT по глупому клонируя в памяти MS-DOS, судебная система у них жестокая)) и Билл не стал теребонькать судьбу.
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03.11.2021 14:33 Ответить
Скажи, ты реально дурачок, или прикидываешься?
Что же Билл Гейтс украл у UNIX? Может мультизадачность? Или поддержку IP?
1. UNIX мультизадачный, MS-DOS - нет.
2. UNIX многопользовательский, MS-DOS - нет.
3. UNIX чувствительный к регистру, MS-DOS - нет.
4. UNIX имел в то время поддержку IP, MS-DOS - нет.
5. UNIX имел поддержку виртуальной памяти, MS-DOS - нет.
6. MS-DOS только под x86, UNIX был реализован на разных архитектурах.

Код UNIX'а и спецификации были известны, Microsoft без проблем могла написать свой клон UNIX-системы, даже школьник Линус Торвальдс, когда сильно захотел, один у себя дома его написал за несколько месяцев, но ты, дурачок, утверждаешь, что MS-DOS имеет что-то общее с UNIX?

Можешь не утруждать себя ответом, у меня нет больше времени на просвещение идиотов, которым лень самим погуглить историю, и которые путают MS-DOS c Windows NT.
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03.11.2021 15:01 Ответить
тебе лет то сколько? ты тот MS-DOS в глаза хоть видел? там косая черточка а тут прямая да?

https://www.wikipe.wiki/wiki/uk/DOS_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Системные вызовы, структура программы и пользовательский интерфейс в DOS взяты из операционной системы CP / M, написанной в 1973 году. В 1980 году Тим Паттерсон написал QDOS за четыре месяца, клон операционной системы CP / M для Seattle Computer Products (SCP ) компьютеры на базе 16-битного процессора Intel 8086. QDOS был первым, кто использовал файловую систему FAT. Название QDOS означало Быстрая и Грязная ОС, наспех написанная грязная операционная система. SCP продавал его под названием 86-DOS. Когда IBM обратилась в Microsoft за операционной системой IBM PC, Microsoft приобрела лицензию QDOS и наняла Тима Паттерсона для ее адаптации. В августе 1981 года IBM анонсировала свой IBM PC с PC-DOS 1.0. В 1982 году Microsoft выпустила MS-DOS 1.25, впервые с аппаратной поддержкой сторонних производителей. Код версии 2.0, выпущенный в марте 1983 года, был значительно переписан Microsoft, DOS начала поддерживать жесткие диски и гибкие диски объемом 360 КБ. Новые функции, такие как каталоги, файловые операции на основе дескрипторов, перенаправление ввода-вывода программ и конвейеры, были взяты из архитектуры Unix. Microsoft решила использовать обратную косую черту для пространства имен каталогов вместо косой черты Unix, поскольку она уже использовалась в большинстве программ DOS для указания параметров командной строки. ОС предназначена для управления ПК и поддержки взаимодействия пользователя с оборудованием и приложениями. MS-DOS - это операционная система с одной задачей.
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03.11.2021 15:10 Ответить
так чем Билл занимался в огрызке? или ты тупой?
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03.11.2021 15:12 Ответить
Ну да, человек, который путает Windows 3.11 с какой-то Windows 9.11 (с котрой даже работал в детстве), при этом не видит разницы между MS-DOS и Windows NT... будет меня спрашивать о том, видел ли я MS-DOS?
Зачем я только что-то дураку доказывать начал?
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03.11.2021 15:52 Ответить
дурко))
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03.11.2021 16:12 Ответить
Разъяренный Джобс обвинил Гейтса и Microsoft в краже идеи и копировании Macintosh. Гейтсу же было все равно - он понимал, что за графическими интерфейсами будущее, и не считал, что у Apple было эксклюзивное право реализовать эту идею.
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02.11.2021 13:12 Ответить
Везучий ты человек!с таким счастьем и на свободе!
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01.11.2021 17:02 Ответить
главное шо не на кладбище, а на поминках я часто про этот микрочип рассказываю и многие знают об этом, значит не один я читаю сайты расея.сру
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01.11.2021 17:15 Ответить
Какой же на свободе? Под колпаком он у госдепа. Отчеты ежесекундно ведь шлет.
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01.11.2021 17:43 Ответить
А ти, американець, не під ковпаком у Держдепа?
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01.11.2021 17:48 Ответить
Ні. Бо тільки використовую віртуальну приватну мережу. Арендуємо обчислювальні потужності. А що?
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01.11.2021 17:55 Ответить
Та нішо! Виглядає якось по-дебільному, зірково -стрічковий та антиамериканізм.

«Погані» американці заважають вам хакати їх на повні груди?
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01.11.2021 18:21 Ответить
До чого тут хакати? Моє підприємсто арендує обчислювальні потужності. Працюємо здебільшо віддаленно з серверами. Тому є потреба зорганізувати в інеті захищену приватну мережу. Для токо ВПН і робиться. З своїм захистом. З своєю авторізацією по сертифікату. Так що за послуги чесно платимо провайдеру що їх нам постачає. Ніякого хакінгу. Взагалі то на вулиці вже 21 сторічча. Та потужності можна арендувати не тільки в Україні. А стосовно папірця - то вже до цензора претензії. Так він нашу мережу визначає. Та Вам хіба не байдуже в кого який прапорець?
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01.11.2021 18:28 Ответить
Ну так ... Не усі такі просунуті і предові. Массова - Вінда. Так склалося. Під неї "усе заточене".
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02.11.2021 10:26 Ответить
Та то нічого. Я ж нікому не закидаю. Мене просто дістали відносно прапорця. Я вже чесно кажучи задовбався пояснювати. Бачать американський прапорець і одразу мене у кацапи зараховують. Тим більше що я дуже часто тут десидентсвую та у бан потрапляю. А я з самого центра України пишу. Полтавська область. Ну а відносно ОС на компьютері... Спробуйте Лінукс. Спочатку можливо буде незручно та швидко звикнете. Для початківця непогана Убунта (Ubuntu). Досить розвинуте комьюніті. Завжди знайдете довідкову інформацію щодо неї. Он у мене на компьютері з 2009-го року антивірусників немає. Бо непотрібні.
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02.11.2021 10:39 Ответить
гуляй рванина
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01.11.2021 16:12 Ответить
Уплочено?Извольте жрать!
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01.11.2021 16:15 Ответить
золотое дно. можна списывать чего и небыло на миллиарды... ждем польта из новой коллекции на министрах
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01.11.2021 16:19 Ответить
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01.11.2021 16:21 Ответить
так и пиши, 500 тысяч доз выбросили в пропасть
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01.11.2021 16:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27487459.html Говорил же - место проклятое (с)



Попытки форсировать вакцинацию на пике эпидемии - это все равно, что пытаться красить пылающий дом огнеупорной краской, вместо того, чтобы гасить огонь водой из гидранта.

Смею напомнить, что вакцинация - это ПРОФИЛАКТИКА, которая должна проводится ДО возникновения эпидемической вспышки. Саму вспышку, если она уже возникла, можно погасить только жестким карантином (ну или дождаться, пока она угаснет сама собой с колоссальными жертвами и крахом медсистемы). Даже если сейчас вакцинировать по миллиону человек в день, то на динамику текущей вспышки это повлияет очень слабо и существенно не сгладит ее пик - он, скорее всего, наступит раньше, чем у вакцинированных в пожарном порядке успеет выработаться иммунитет.

Поэтому устраивать ажиотаж, безмасочные толпы и неконтролируемую давку в пунктах вакцинации - это худшее, что только можно сейчас придумать. В этих толпах, с большой вероятностью, прямо сейчас заразится больше людей, чем успеет получить пользу от вакцинации в перспективе.

Важно понимать, что хоть какой-то эффект первая доза вакцины даст только через 2-3 недели, да и то эффект от нее будет слабым (при такой вирусной нагрузке одна доза не особенно эффективна). Полная защита будет только через 2 недели после *второй* дозы (т.е. аж через полтора месяца!). Все это время покемоны будут продолжать тусить без масок (на то они и покемоны), перед этим радостно надышав друг на друга в плотной толпе под кабинетом вакцинации.

Кстати, вопрос со звездочкой: почему сертификат о вакцинации действителен сразу же после первой дозы? Уже на завтра человек считается "безопасным" и допускается в транспорт и на работу, хотя фактически это можно делать только через **6 недель**! Во всем мире сертификат становится "зеленым" только через 14 дней после *второй* дозы, но не у нас, у нас особый путь. Если бы этого маразма не было, то не было бы и ажиотажных толп "ой, меня в понедельник на работу не пустят". А потом эти "типа вакцинированные" массово слягут и начнется вой на болотах о том, что "вакцины не защищают", который еще больше подорвет остатки доверия к вакцинации.

Такие толпы нужно во-первых не создавать (запись строго на время, очередь на улице по номерным талончикам, разметка с дистанцией, строгий контроль масок - все это за два года должно было быть давно отработано до автоматизма), а если они возникли - разгонять и штрафовать (причем штрафовать и тех кто толпится, и тех кто не создал условия, чтобы не толпились).

В приоритете сейчас должен быть максимально драконовский контроль карантинных ограничений: масок, дистанции, проверок сертификатов. Форсировать вакцинацию ценой создания "ковидных вечеринок" безмасочных леммингов в узких корридорах - просто преступно.

А так ситуация получается в точности как в бессмертной фразе Жванецкого про искусственное дыхание: "они все делали правильно, только не с той стороны"...

https://www.facebook.com/100004654865171/posts/2169515889880219/ Семен Есилевский
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01.11.2021 16:26 Ответить
А так ситуация получается в точности как в бессмертной фразе Жванецкого про искусственное дыхание: "они все делали правильно, только не с той стороны"...
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01.11.2021 16:50 Ответить
да, жаль...
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01.11.2021 16:27 Ответить
Кстати, а "за чей счёт этот банкет"???
Кто-то ответит???
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01.11.2021 16:47 Ответить
Населення ... Популяція, блін.
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01.11.2021 17:09 Ответить
Сейчас даты перебьют и в общественных туалетах, на вокзалах, перепуганных привьют. Делов то)
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01.11.2021 16:53 Ответить
Навіщо щось перебивати, так вколять і відпустять на поїзд/автобус, хто там буде перевіряти.
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01.11.2021 18:02 Ответить
Вопрос: Почему Украина навсегда останется на задворках мирового развития?
Ответ: Потому что даже подаренное не смогли использовать.
Занавес (ки)
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01.11.2021 17:45 Ответить
А шо,улицы мыть уже не комильфо ,и истерия с антисептиками сошла на нет?
В новый год,с новыми мантрами
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01.11.2021 20:35 Ответить
Это, между прочим, 250 млн долларов на ветер. Наших долларов. Кто за это ответит? Дятлы, для которых теперь нужно покупать заново вакцины? Или зеко-*****, которая не убедила дятлов вовремя их использовать?
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01.11.2021 20:54 Ответить
По вопросу использования - организация вакцинированния была "ниже плинтуса"...
Для примера - в каждой больнице, амбулатории, мед. учреждении обязательно имеется манипуляцийный кабинет. Составляется план исходя из физических возможностей и наличия подлежащих вакцинированнию, расчитывается логистика... Но это надо думать...
А не тупо спустить приказ организовать на область 4-6-8 бригад из тех же медсестёр и врача, которые могут работать примерно на 20%...
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01.11.2021 22:13 Ответить
2,5 млн.$
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02.11.2021 20:10 Ответить
Да, с нолями ошибся. Но все равно, немало. Деньги наши все равно на ветер.
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02.11.2021 21:43 Ответить
 
 