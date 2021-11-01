500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации, - Минздрав

По состоянию на 1 ноября в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщили в Минздраве.

"По состоянию на 1 ноября осталось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например из флакона использовали 9 из 10 доз) будет известно до 3 ноября. Вакцины изъяты из пунктов и центров вакцинации", - говорится в сообщении.

На сегодня в Украине доступно более 1 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Она будет использоваться в пунктах и центрах вакцинации для введения первой и второй дозы. При этом в Минздраве напомнили, что можно после первой прививки вакциной AstraZeneca делать второй мРНК-вакциной, например Comirnaty.

Всего сейчас в Украине доступно 8,5 млн доз вакцин трех производителей.

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