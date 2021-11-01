"Руководителя Юнармии" в оккупированном Севастополе будут судить за пропаганду "службы" в армии РФ, - Офис Генпрокурора

"Руководитель регионального штаба Юнармии г. Севастополя" предстанет перед судом по факту нарушения законов и обычаев войны.

"В 2016 году обвиняемый вступил в должность "руководителя регионального штаба Юнармии г.Севастополя" с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей. Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.

Своими действиями "руководитель штаба" нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена ст.51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Юнармия - детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. Руководители "организации" ставят своей целью "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках".

