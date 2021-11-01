РУС
"Руководителя Юнармии" в оккупированном Севастополе будут судить за пропаганду "службы" в армии РФ, - Офис Генпрокурора

"Руководитель регионального штаба Юнармии г. Севастополя" предстанет перед судом по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В 2016 году обвиняемый вступил в должность "руководителя регионального штаба Юнармии г.Севастополя" с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей. Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.

Своими действиями "руководитель штаба" нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена ст.51(1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Юнармия - детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. Руководители "организации" ставят своей целью "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках".

+2
Кримнаш прошепотіла посинілими від холлоду губами мавпочка, поволі замерзаючи біля холодної батареї
01.11.2021 16:15
+2
осудять заочно - ПРокуратура йде стопами Трускавецього тренінгу мілованівщини
01.11.2021 16:25
+2
Проте кремлівські гниди в Україні почувають себе вільно,як в рідній хаті !!!))))
01.11.2021 16:29
01.11.2021 16:15
01.11.2021 16:25
недаремно на останньому зльоті "рейтингармейців" слуг вови побували
01.11.2021 16:26
фашизды за такое судить !
01.11.2021 16:25
Зеля увидел врага? На третьем году президентства? А в глаза он не пробовал ему заглянуть?
01.11.2021 16:26
Параноїків слід лікувати чи ізолювати від суспільства !!!)))
01.11.2021 16:27
а от керівника "юнармії" Галустяна, зюзіного корєша, судити неможна
01.11.2021 16:29
01.11.2021 16:29
Правильное решение , по Крьіму прессинг РФ-ии должен бьіть тотальньім и постоянньім.
01.11.2021 16:51
01.11.2021 17:03
Почему не фамилии юноармейскогр извращенца в новости?. Собрались судить, но фамилию не упоминают, странный подход
01.11.2021 18:53
Фамилия петушного юнармейца: Коваленко Владимир Владиславович, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Севастополь. 59 лет, из Луганска. На Миротворце есть про него, типичный чекист по заточке
01.11.2021 19:04
 
 