Нардеп "Голоса" Костенко о ротациях в Минобороны: Перед назначением кандидат как минимум должен презентовать свою стратегии развития ВСУ комитету по нацбезопасности
Вопрос отставки министра обороны Украины назрел давно. О непрофессионализме и провале оборонного заказа партия "Голос" говорила уже не один раз. Сейчас же в СМИ распространяется информация о новых возможных кандидатурах на этот пост.
Секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат "Голоса" Роман Костенко подчеркнул, что подойти к этому вопросу необходимо крайне ответственно, ведь экспериментировать в вопросах национальной безопасности недопустимо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Напомню, что у нас в стране все еще идет война с Россией. Только что вместе с коллегами я вернулся из зоны проведения ООС. Сейчас там идет обострение и враг все чаще использует запрещенное оружие. Поэтому мы должны быть сильны как на фронте, так и в тылу. Должность министра обороны для нас, страны, которая уже восьмой год противостоит российской агрессии, принципиальна. Там не может быть случайных людей. Там не может быть людей, единственным преимуществом которых является лояльность власти" , — отметил Роман Костенко.
Он напомнил, что сегодня в СМИ распространяется информация о возможной отставке Андрея Тарана и назначении нового главы МОУ.
"Список кандидатов немалый и определение наиболее достойного и профессионального руководителя должно быть максимально тщательным", - отметил нардеп.
Роман Костенко считает, что власти необходимо прекратить эксперименты с национальной безопасностью. Перед назначением министр должен как минимум прийти на заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и презентовать свое видение работы Минобороны и стратегии развития Вооруженных сил на ближайшие годы.
Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Резников возглавит Министерство обороны Украины.
30 жовтня о 21:38
Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.
Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.
Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.
Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".
Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.
Несмотря на всю мерзость.
Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.
Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.
Спасибо вам, ребята.