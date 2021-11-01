Нардеп "Голоса" Костенко о ротациях в Минобороны: Перед назначением кандидат как минимум должен презентовать свою стратегии развития ВСУ комитету по нацбезопасности

Вопрос отставки министра обороны Украины назрел давно. О непрофессионализме и провале оборонного заказа партия "Голос" говорила уже не один раз. Сейчас же в СМИ распространяется информация о новых возможных кандидатурах на этот пост.

Секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат "Голоса" Роман Костенко подчеркнул, что подойти к этому вопросу необходимо крайне ответственно, ведь экспериментировать в вопросах национальной безопасности недопустимо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Напомню, что у нас в стране все еще идет война с Россией. Только что вместе с коллегами я вернулся из зоны проведения ООС. Сейчас там идет обострение и враг все чаще использует запрещенное оружие. Поэтому мы должны быть сильны как на фронте, так и в тылу. Должность министра обороны для нас, страны, которая уже восьмой год противостоит российской агрессии, принципиальна. Там не может быть случайных людей. Там не может быть людей, единственным преимуществом которых является лояльность власти" , — отметил Роман Костенко.

Он напомнил, что сегодня в СМИ распространяется информация о возможной отставке Андрея Тарана и назначении нового главы МОУ.

"Список кандидатов немалый и определение наиболее достойного и профессионального руководителя должно быть максимально тщательным", - отметил нардеп.

Роман Костенко считает, что власти необходимо прекратить эксперименты с национальной безопасностью. Перед назначением министр должен как минимум прийти на заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и презентовать свое видение работы Минобороны и стратегии развития Вооруженных сил на ближайшие годы.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Резников возглавит Министерство обороны Украины.