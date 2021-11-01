СБУ в октябре заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти. ИНФОГРАФИКА
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в октябре текущего года пресекли и нейтрализовали 57 кибератак на информационные системы органов государственной власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра СБ Украины.
Это произошло в результате непосредственного анализа более 28 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце.
Чаще всего основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:
- Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- Атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- Вредоносное программное обеспечение (Malware);
и другие.
В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и позволяющая анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СБУ: пишут комменты в 50 рыл, какой он молодец
СБУ: Атака отражена, мой милорд