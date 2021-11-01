Мы за год подняли минимальную зарплату более чем на 45%. Она у нас высокая, - "слуга народа" Гетманцев
За один год минимальная зарплата в Украине возросла на свыше 45%.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
"Вспомните, насколько мы подняли минимальную заработную плату в предыдущие два года. На начало 2020 года она составляла четыре с половиной тысячи, затем четыре семьсот, а на 2021 год мы повысили до шести тысяч, а с декабря – до шести с половиной тысяч. Со следующего года – до шести семисот. Нам говорят: "Почему так мало – на 200 гривен?!" Мы за один год подняли ее более чем на 45 (подчеркиваю) процентов! У нас впервые минимальная зарплата выше, чем в России, Белоруссии и Молдове. Она у нас высокая", - утверждает парламентарий.
По его словам, минимальная заработная плата должна соотноситься со средней по определенному коэффициенту.
"Мы его выдержали по среднеевропейскому стандарту. Теперь индексируем. Когда мы поднимали ее на 45 процентов, нас все критиковали и говорили: "Как же так – это нагрузка на бизнес!". А сегодня нас упрекают: "А почему только на 200 гривен?!", - отметил Гетманцев.
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.
Это же очень и очень. Свирид Петрович Голохвастов , собственной персоной.
..."Она у нас высокая"..
на конец 2021 - 6500
рост за год 8%
на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6500
рост за два года 44%
на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6700
рост за три года 49%
ФОПи знервовано тіпаються, що так можна було.
Да кто же сомневается, что она у вас высокая, вы же её постоянно себе подымаете. Она и до этого не нищенская была, даже не считая конвертов. И кстати, какая там средняя зарплата в ВР?
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7091060597586652?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·
Главный цензор Банковой и сторонник "искренних позитивных блогеров на зарплате Офиса президента", Михаил Подоляк, в сегодняшнем интервью Babel.ua превзошел самого себя. Во лжи и наглости. Оказывается, Офис президента не давит темниками и не шантажирует СМИ, это …журналисты манипулируют спикерами.
Оказывается, синхронная демонстрация всеми телеканалами PR-фильма, восхваляющего усилия Офиса президента по подготовке празднования Дня независимости, не пропаганда вовсе, а …социальная реклама. Добровольная. А кто не захочет её показывать, то с ним будет, как в анекдоте: колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
Оказывается, сеть «позитивных блогеров», рукоплещущих Зеленскому по любому поводу есть, но она ОП …не управляется и не финансируется. Только, как говорит Подоляк, командировочные им оплачиваются. Видимо за "искренность".
Оказывается, отсутствие внятной информационной кампании о необходимости вакцинирования на фоне оголтелой рекламы «Большой стройки», никакой не провал, а … «операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти».
И вообще, спасет всех (между строк читается - подупавший рейтинг Зеленского) только «реестр олигархов». Мол, угроза попадания в реестр заставит собственников СМИ внимательно фильтровать эфиры каналов.
Согласитесь, подобный каминг-аут стоит того, чтобы потратить 10 мин времени на прочтение всего словоблудия данного функционера. Человек вот так прямо берет и говорит - мы принимаем закон об олигархах и создаем реестр для того, чтобы изменить редакционную политику телеканалов! Чтобы не редактора, а подоляки могли решать - каким спикерам в эфирах быть, а каких не должно.
«Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой», - как бы описывает свои телевизионные грезы чиновник.
На Банковой в серьез надеются, что таким примитивным путем рейтинг «слуг» перестанет падать. Так вот - не перестанет. И чем больше морально отвратительных телодвижений Зе-команда произведет, тем скорее он будет скукоживаться. Они могут сегодня принимать какие угодно антидемократические законы, они могут раздавать сельским избирателям по 400 грн (как в Черкасской области сейчас), они могут плодить фейки (как Радуцкий о необходимости ковид-сертификатов на избирательных участках), но стратегически - они уже проиграли.
Потому как с каждым таким факапом они все четче проявляют свою суть - жалких, лживых, мстительных людишек, волею судьбы случайно оказавшихся у руля большой европейской страны, на которую им плевать. Для них Украина - это не личное, а просто бизнес. И это бизнес по обилечиванию всей страны. Потому что кто-то в ОП хочет стать олигархом. Нет, не главным олигархом. Единственным!
А, что есть сомневающиеся, что она у них высокая.
https://skidkaonline.ru/moskva/products/325232-571416345489712999/
еще добивает, что они ЗП грязными всегда пишут, правда с уже отнятым ЕСВ, но не отнятыми ПДФО и ВЗ, что означает, что на руки минималка (сейчас)=4830, будет с декабря=5232,5грн.
в россии минималка ниже, тоже стоит налоговую ставку отнимать, но меньшую 13% и на руки выходит 123,09 евро=3752,53грн.
Зебіли блдь...