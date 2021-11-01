"Мы за год подняли минимальную зарплату более чем на 45%. Она у нас высокая, - "слуга народа" Гетманцев".

За один год минимальная зарплата в Украине возросла на свыше 45%.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Вспомните, насколько мы подняли минимальную заработную плату в предыдущие два года. На начало 2020 года она составляла четыре с половиной тысячи, затем четыре семьсот, а на 2021 год мы повысили до шести тысяч, а с декабря – до шести с половиной тысяч. Со следующего года – до шести семисот. Нам говорят: "Почему так мало – на 200 гривен?!" Мы за один год подняли ее более чем на 45 (подчеркиваю) процентов! У нас впервые минимальная зарплата выше, чем в России, Белоруссии и Молдове. Она у нас высокая", - утверждает парламентарий.

По его словам, минимальная заработная плата должна соотноситься со средней по определенному коэффициенту.

"Мы его выдержали по среднеевропейскому стандарту. Теперь индексируем. Когда мы поднимали ее на 45 процентов, нас все критиковали и говорили: "Как же так – это нагрузка на бизнес!". А сегодня нас упрекают: "А почему только на 200 гривен?!", - отметил Гетманцев.

