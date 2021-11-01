РУС
Мы за год подняли минимальную зарплату более чем на 45%. Она у нас высокая, - "слуга народа" Гетманцев

За один год минимальная зарплата в Украине возросла на свыше 45%.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). 

"Вспомните, насколько мы подняли минимальную заработную плату в предыдущие два года. На начало 2020 года она составляла четыре с половиной тысячи, затем четыре семьсот, а на 2021 год мы повысили до шести тысяч, а с декабря – до шести с половиной тысяч. Со следующего года – до шести семисот. Нам говорят: "Почему так мало – на 200 гривен?!" Мы за один год подняли ее более чем на 45 (подчеркиваю) процентов! У нас впервые минимальная зарплата выше, чем в России, Белоруссии и Молдове. Она у нас высокая", - утверждает парламентарий.

По его словам, минимальная заработная плата должна соотноситься со средней по определенному коэффициенту.

"Мы его выдержали по среднеевропейскому стандарту. Теперь индексируем. Когда мы поднимали ее на 45 процентов, нас все критиковали и говорили: "Как же так – это нагрузка на бизнес!". А сегодня нас упрекают: "А почему только на 200 гривен?!", - отметил Гетманцев.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь

Читайте также: Рада сегодня должна рассмотреть налоговый законопроект 5600: он нужен Кабмину для верстки Госбюджета, - "слуга народа" Гетманцев

минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (416)
+52
Такое впечатление, что эти твари специально пи.дят какую-то чушь, чтоб потом получить справку о невменяемости и избежать тюрьмы.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:42 Ответить
+48
а ціни на 150?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:39 Ответить
+38
показать весь комментарий
01.11.2021 16:45 Ответить
а ціни на 150?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:39 Ответить
а пенсии на1%
показать весь комментарий
01.11.2021 16:40 Ответить
В общем,после заголовка можно не читать -очень ёмко
показать весь комментарий
01.11.2021 16:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F_nZgA4AvA4 https://www.youtube.com/watch?v=F_nZgA4AvA4

Это же очень и очень. Свирид Петрович Голохвастов , собственной персоной.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:50 Ответить
Неужели он надеется, что мы поверим, что черное - это белое?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:41 Ответить
Ви, ні 73 процента, заковтнуть
показать весь комментарий
01.11.2021 18:40 Ответить
Ты что-же, сомневаешься, что у них зарплата высокая?

..."Она у нас высокая"..
показать весь комментарий
01.11.2021 18:46 Ответить
А в чем он не прав? Он же ясно говорит "Мы" подняли, имея ввиду свой круг, а что там у Вас,у холопов,нам не ведомо!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
Ну так вот ты падло ,на неё и живи ... кретин оно уникальный ...
показать весь комментарий
01.11.2021 16:42 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 16:42 Ответить
Бідосик наш! Так і світ відвернеться від нас.)))
показать весь комментарий
01.11.2021 16:46 Ответить
Ой *ять, здесь постоянно транспорт отменяют. В Британии это ежедневная проблема, суббота+воскресенье транспорт не работает, постоянные "сигнал проблем", постоянные мейнтенанс и транспорт отменяют но и потом нифига не работает, жара - отменяют, снег пол сантиметра - отменили все всключая автобусы. Пару лет назад была жара 40 градусов летом - отменили поезда, потому что рельсы *ля плавятся (у арабов и индусов нифига не плавится почему-то). Удивительно что в локдаун все худо-бедно работало
показать весь комментарий
01.11.2021 17:28 Ответить
Такое впечатление, что эти твари специально пи.дят какую-то чушь, чтоб потом получить справку о невменяемости и избежать тюрьмы.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:42 Ответить
Так пи.здеть это скрепа русского мира "а ты докажи обратное", существующая из-за полной безнаказанности на этих диких землях.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:05 Ответить
Ято у вас она высокая мы и так знаем, а как насчет собственно остального нарида.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:43 Ответить
своя зеленая математика?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:44 Ответить
У вас, неуважаемые, и так зарплата была не маленькая! а вот у меня, например, как айтишника - зарплата не поднималась более 4х лет.... как то так...
показать весь комментарий
01.11.2021 16:44 Ответить
Это такой толстый тролинг? тем более что у айтишников как раз поднимается. А если не поднималась у кого то конкретно, то тут 2 варианта. Или человек изначаль зарабатывал как минимум 4000 долларов (учителям не ржать) или он ленив и\или неопытен.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:29 Ответить
вы думаете все айтишники, даже с опытом больше 10 лет работают на софтовых галерах, фронтендах , педалят на джава ? есть еще айтишники работающие на Укрпочтах, Тісячах фирм разніх направлений, поддержке аптечных сетей, банкоматов, платежных терминалов, сетевого оборудования различных уровней, сетевые инженеры....
показать весь комментарий
01.11.2021 18:05 Ответить
А скільки в середньому отримують айтішники в таких компаніях? Цікаво. Дякую
показать весь комментарий
01.11.2021 20:34 Ответить
Ну тоесть второй вариант - ленив и\или неопытен. Потому что сейчас нехватка людей. ЧТо мешает работу сменить?
показать весь комментарий
02.11.2021 00:31 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 16:45 Ответить
На рояли ?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:49 Ответить
Не, тіки банк сперми (яйця), але у того, хто нічого не винен
показать весь комментарий
01.11.2021 18:19 Ответить
Высокая, он имеет ввиду депутатов и министров? Такое впечатление, что они с своим боссом постоянно какую то дурь принимают. Ибо не может человек нормальный, нести такую чушь.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:46 Ответить
Она у нас высокая,-кому что не понятно???? У НИХ-ВЫСОКАЯ!-а у нас?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:46 Ответить
на начало 2021 - 6000
на конец 2021 - 6500
рост за год 8%

на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6500
рост за два года 44%

на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6700
рост за три года 49%
показать весь комментарий
01.11.2021 16:47 Ответить
ошибка. в последнем блоке не 2021 а 2022
показать весь комментарий
01.11.2021 17:08 Ответить
Додам. Людина звільнилася з посади судового секретаря. На "біржі" "не бачать" внесків ЄСВ за неї з 01 січня по 01 серпня 2022 року. І це не поодинокий випадок. Тобто, зарплату платили, а ЄСВ ні!
ФОПи знервовано тіпаються, що так можна було.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
один з перших претендентів на прикрашення головного новорічного каштану.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:47 Ответить
Шоб ты жило на Одну такую зарплату! гетьманцев вражина Украины, упырь.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:48 Ответить
шоб он жил на нашу зарплату а мы на его.... а не наоборот!
показать весь комментарий
01.11.2021 16:56 Ответить
А ціни??? Нехай хоч Тищенко, той що Коля поділиться куди податися по гречку за 12 грн. та яловичину по 20... І сміх і гріх.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:49 Ответить
"Мы за год подняли минимальную зарплату более чем на 45%. Она у нас высокая, - "слуга народа" Гетманцев".

Да кто же сомневается, что она у вас высокая, вы же её постоянно себе подымаете. Она и до этого не нищенская была, даже не считая конвертов. И кстати, какая там средняя зарплата в ВР?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:49 Ответить
Чтобы ты ***** , профессор липовый Гетманцев, жил всю свою жизнь на эту минимальную зарплату , ВМЕСТЕ С ВАШИМ ДЕБИЛОМ ЗЕЛЕНСКИМ!!
показать весь комментарий
01.11.2021 16:49 Ответить
Гетманцев настоящий экономический и финансовый гений!!!Очень прошу выслать мне практическое пошаговое руководство - Как не сдохнуть с голода и отсутствия жизненно важных медикаментов при пенсии 2200гр.(а таких пенсионеров у нас 55%).Очень жду.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:51 Ответить
Я верю . Единственное не уточнили - кому и у кого? Себе - поверю
показать весь комментарий
01.11.2021 16:53 Ответить
Да у вас-то она высокая, и это не считая конвертов. А у остальных? Остальным сказки от гетманцева.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:57 Ответить
Незнаю,насколько ты жидво пархатое поднял зп и комуНо налоги вы поднимаете регулярно.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:57 Ответить
А чек в АТБ увеличился минимум в двое.....
показать весь комментарий
01.11.2021 16:59 Ответить
Мінімальна заробітна плата поняття скоріше абстрактне і скоріш за все не впливає на реальну заробітну плату українців...Якщо в державній установі вона перевищує зарплату працівника - його скорочують або на пів ставки,в приватній - на "конверти"...Але от що стосується податків,штрафів тощо то поняття мінімальної зарплати перестає бути абстрактним,так як на її розмір зав"язані всі закони...І єдино в цьому причина її підвищення,про яке так з лицемірним ієзуїтством говорить Гетманцев...
показать весь комментарий
01.11.2021 16:59 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:00 Ответить
Мудло, ви податкове навантаження збільшили. Благодєтєлі довбані.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:01 Ответить
шоб ты жил на одну минимальную зарплату
показать весь комментарий
01.11.2021 17:03 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 02:45 Ответить
Было бы не плохо рядом с цифрами "роста " зарплаты поставить цифры инфляции.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:05 Ответить
очередное шоу вечернего квартала врать и лгать стиль жизни и не как иначе свора брехунов лгунов
показать весь комментарий
01.11.2021 17:09 Ответить
Да, люди у нас чересчур жируют на 6000 грн, можно и уменьшить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:12 Ответить
Когда уже этому дебилу голову отстрелят?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:15 Ответить
Ось вони, красавці. https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs Конкуренти Агрохимии.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:16 Ответить
Да,зарплата у вас высокая-а у народа?...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:17 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7091060597586652?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·



Главный цензор Банковой и сторонник "искренних позитивных блогеров на зарплате Офиса президента", Михаил Подоляк, в сегодняшнем интервью Babel.ua превзошел самого себя. Во лжи и наглости. Оказывается, Офис президента не давит темниками и не шантажирует СМИ, это …журналисты манипулируют спикерами.

Оказывается, синхронная демонстрация всеми телеканалами PR-фильма, восхваляющего усилия Офиса президента по подготовке празднования Дня независимости, не пропаганда вовсе, а …социальная реклама. Добровольная. А кто не захочет её показывать, то с ним будет, как в анекдоте: колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.

Оказывается, сеть «позитивных блогеров», рукоплещущих Зеленскому по любому поводу есть, но она ОП …не управляется и не финансируется. Только, как говорит Подоляк, командировочные им оплачиваются. Видимо за "искренность".

Оказывается, отсутствие внятной информационной кампании о необходимости вакцинирования на фоне оголтелой рекламы «Большой стройки», никакой не провал, а … «операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти».

И вообще, спасет всех (между строк читается - подупавший рейтинг Зеленского) только «реестр олигархов». Мол, угроза попадания в реестр заставит собственников СМИ внимательно фильтровать эфиры каналов.

Согласитесь, подобный каминг-аут стоит того, чтобы потратить 10 мин времени на прочтение всего словоблудия данного функционера. Человек вот так прямо берет и говорит - мы принимаем закон об олигархах и создаем реестр для того, чтобы изменить редакционную политику телеканалов! Чтобы не редактора, а подоляки могли решать - каким спикерам в эфирах быть, а каких не должно.

«Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой», - как бы описывает свои телевизионные грезы чиновник.

На Банковой в серьез надеются, что таким примитивным путем рейтинг «слуг» перестанет падать. Так вот - не перестанет. И чем больше морально отвратительных телодвижений Зе-команда произведет, тем скорее он будет скукоживаться. Они могут сегодня принимать какие угодно антидемократические законы, они могут раздавать сельским избирателям по 400 грн (как в Черкасской области сейчас), они могут плодить фейки (как Радуцкий о необходимости ковид-сертификатов на избирательных участках), но стратегически - они уже проиграли.

Потому как с каждым таким факапом они все четче проявляют свою суть - жалких, лживых, мстительных людишек, волею судьбы случайно оказавшихся у руля большой европейской страны, на которую им плевать. Для них Украина - это не личное, а просто бизнес. И это бизнес по обилечиванию всей страны. Потому что кто-то в ОП хочет стать олигархом. Нет, не главным олигархом. Единственным!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:18 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 20:21 Ответить
шоб ви курви депутатські все життя на таку зарплатню жили , якщо для вас вона висока
показать весь комментарий
01.11.2021 17:20 Ответить
кому це тупе зелене бидло збільшило зарплату, собі?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:20 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:24 Ответить
Шо вони там курять...Ти ще скажи шо всі заробітчани повернулися додому, на свої робочи місця... ІДІОТИ.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:35 Ответить
Зарплати ростуть... ціни на м'ясо падають. Ви шо всі там такі !???
показать весь комментарий
01.11.2021 17:40 Ответить
Знову насцяли в очі зебілам.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:46 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:52 Ответить
Заодно би і похвалився ростом цін хоча би борщового набору. Ну навіщо 73% в 2019 році відкрили двері закладу для недоколиханих! Вони і самі вже не раді що так поступили. Попробуй тепер загнати назад.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:59 Ответить
Це досягнення, передайте Бене, что зарплата на его предприятиях приближается к минимальной, может подымет, а то у него скоро квалифицированные рабочие будут получать как уборщица.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:05 Ответить
Она у нас высокая", - утверждает парламентарий Источник:
А, что есть сомневающиеся, что она у них высокая.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:24 Ответить
У вас высокая
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
Цель зекоманды всех посадить на минимальную зарплату. Возвращаясь к идейному вдохновителю зекоманды Бене, у него на предприятиях, чтобы молодежь удержать от увольнения, подняли им зарплату, убрав выслугу лет, теперь, всё получают одинаково, старикам некуда деваться, будут работать, за себя и за пацана третьего разряда.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:45 Ответить
Бреше і не зеленіє...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:53 Ответить
Всё правильно, в Украине сейчас минималка выше чем в той же РФ. У них там 12тыс. с лишним деревянными. В Украине получается, что 16 тыс. в переводе на их деревянные. А пыня заявлял, что те, кто получает 17 тысяч это уже средний класс на России, а вовсе не бедные люди, экономящие буквально на всём.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
Тогда объясните, пожалуйста, почему наше масло "Олейна" подсолнечное с добавлением оливкового 1л. стоит сейчас в Москве 47,85грн. - 129,9р.? А просто подсолнечное можно купить и по 37грн. Ну, типа минималка у них же ниже, значит и цены тоже? Я так это понимаю.
https://skidkaonline.ru/moskva/products/325232-571416345489712999/
показать весь комментарий
01.11.2021 19:05 Ответить
что-то дешевле, а другое дороже. Это нормально- рынок. Он же не говорит, что уровень жизни в Украине выше, он говорит, что мин. размер оплаты труда выше.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:16 Ответить
согласна, почти.
еще добивает, что они ЗП грязными всегда пишут, правда с уже отнятым ЕСВ, но не отнятыми ПДФО и ВЗ, что означает, что на руки минималка (сейчас)=4830, будет с декабря=5232,5грн.
в россии минималка ниже, тоже стоит налоговую ставку отнимать, но меньшую 13% и на руки выходит 123,09 евро=3752,53грн.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:41 Ответить
Хто бы сумнівався що вона у вас висока.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:43 Ответить
Лохи прозревают от брехни, чувак, помалкивай и набивай карманы
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
Изоврались, зелёные, уже вконец. Ничего они не поднимали. Зарплаты топ-менеджерам поднимали, от это да.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:25 Ответить
"Она у нас высокая" кто бы сомневался
показать весь комментарий
01.11.2021 20:40 Ответить
Зарплаты уже как три года не растут, за эти же три года цены выросли на 50% почти на всё.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:54 Ответить
В чём особая подлость этого заявления? Минималку стали поднимать уже давненько---с 17г. Но Порох в октябре 17г крепко поднял пенсии. А вот в последние годы бесконечное поднятие минималки привело к тому что пенсы что работали уже на пенсии находясь, вынуждены были уволится---что бы не терять субсидию. Хотя далеко не всем им платили минималку зарплату, так как работали вахтёрами, сторожами, санитарками и прочее. Там был интерес если работали официально, то после очередных 2 лет работы пересчитывали пенсию по стажу---он на 2 года увеличивался. Или сами увольнялись или просили таких уйти, сокращая штат за счёт конечно пенсов. А мартовское добавление каждый год по в среднем 250--400 мало помогает выжить. Пенсии катастрофически низкие---позор власти и стране это!
показать весь комментарий
01.11.2021 22:59 Ответить
Вот сволочь 6000 оно считает высокой зарплатой? **** чтобы вся твоя родня жила только на минималку
показать весь комментарий
02.11.2021 08:38 Ответить
6.000 грн (січень-21) - 6.500 грн (грудень-21) - це різниця в 45%???
Зебіли блдь...
показать весь комментарий
03.11.2021 13:51 Ответить
 
 