Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД
Патрульные останавливали автомобиль с Ильей Кивой, поскольку водитель транспортного средства нарушил ПДД, а также у автомобиля были фальшивые номера.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.
Так, в полиции сообщили, что сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, что является нарушением ПДД.
На требование полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат.
"В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не отвечает регистрационным документам.
Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ГНЗ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).
На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что нардепа Илью Киву задержали на Столичном шоссе.
- А кто он?
- народный депутат.
Є правила руху (розташування) тз.
11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.
Є стаття в кодексі 122
Порушення правил ... розташування транспортних засобів на проїзній частині ...
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штраф може бути.
https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/verhovnyj-sud-pidtverdyv-shho-mozhna-ruhatysya-po-livij-smuzi-aby-omynuty-yamy-na-pravij/
Книжки про шпионов читать нужно.
https://youtube.com/watch?v=6OfFI5rXpbw
Ківоподібній істоті це до лампочки.
Значит точно ничего не будет.
А вот то, что номера левые - то уже повод.
Я так понимаю, что кому то это задержание было очень нужно. Могли брать хотя бы за стрельбу в общественном месте. Кстати, где подозрение по этому поводу, Генпрокурорша?!
Что касается якобы фальшивых номеров - такая же фигня.
Сталкивался лично после дорожного конфликта с одним быком, пытался установить его личность.
Оказалось, что в гараже верховной рады этих левых номеров, хоть задом ешь.
Водилы меняют их на машинах чуть не по несколько раз в день.
Установить кто в данный момент его пользовал можно только по запросу генпрокурора.
Они пробили тупо по базе - номер не отвечает транспортному средству, а молодежь может не знать какие там номера когда-то использовали.
Это мы когда-то ввлетели на перекресток с номерами на 600-, мент выскочил останавливать со свистком и палкой, увидел номер - чуть свисток не проглотил.
Шеф где-то в кабмине номера выдурил.
Фирма тогда под минфином ходила.
:
Или отпустили ,потому что илюша набрал авакову?