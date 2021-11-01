Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД

Патрульные останавливали автомобиль с Ильей Кивой, поскольку водитель транспортного средства нарушил ПДД, а также у автомобиля были фальшивые номера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

Так, в полиции сообщили, что сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, что является нарушением ПДД.

На требование полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат.

"В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не отвечает регистрационным документам.

Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ГНЗ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).



На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нардепа Илью Киву задержали на Столичном шоссе.

