Задержание Кивы: Автомобиль, в котором находился нардеп, был с фальшивыми номерами и нарушил ПДД

Патрульные останавливали автомобиль с Ильей Кивой, поскольку водитель транспортного средства нарушил ПДД, а также у автомобиля были фальшивые номера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

Так, в полиции сообщили, что сегодня, около 11 часов, на Столичном шоссе патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, что является нарушением ПДД.

На требование полицейских остановиться, водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат.

"В ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не отвечает регистрационным документам.
Инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП), за несоответствие ГНЗ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП), за управление автомобилем без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (ч. 1 ст. 126 КУоАП).

На водителя Mercedes инспекторы составили админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нардепа Илью Киву задержали на Столичном шоссе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кива один из самых ценных людей в ОПЗЖ, он контуженный, - Рабинович. ВИДЕО

Киев (26146) Нацполиция (16782) патрульная полиция (1819) Кива Илья (398)
+50
Да половина слуг во главе с Ермаком именно так и ездят и что? Кого задержали. Вон у Трухина вообще не могут определить был ли руль в машине.
01.11.2021 16:48 Ответить
+41
И ничего не будет. Пшик информационный. Кива со справкой!
01.11.2021 16:47 Ответить
+33

- А кто он?

- народный депутат.
01.11.2021 16:52 Ответить
01.11.2021 16:46 Ответить

- А кто он?

- народный депутат.
01.11.2021 16:52 Ответить
Такое впечатление, что эту обезьяну Киву специально держат в Раде, чтобы отвлекать внимание людей на его персону и чтобы люди не замечали , что в стране творится, что катастрофически нарушается Конституция Украины и закручиваются гайки каждый день.
02.11.2021 11:54 Ответить
И ничего не будет. Пшик информационный. Кива со справкой!
01.11.2021 16:47 Ответить
За поддельные номера может штраф будет, а вот за езду по левой полосе точно ничего не будет)) нет запрета ехать в левом ряду при свободном правом))) и полицейские это тоже знают))
01.11.2021 19:22 Ответить
Заборони прямої нема, але є порушення.

Є правила руху (розташування) тз.
11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Є стаття в кодексі 122

Порушення правил ... розташування транспортних засобів на проїзній частині ...
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф може бути.
01.11.2021 20:12 Ответить
Ну так эта статья сама себе противоречит, я перестроился в крайнюю левую полосу, для разворота , но когда он будет я не обязан знать. Просто приготовился к маневру и пусть докажут, что я нарушил в данном случае ПД
01.11.2021 20:21 Ответить
Все правильно) и еще если там по полосе едут другие автомобили, как пример решение суда:
https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/verhovnyj-sud-pidtverdyv-shho-mozhna-ruhatysya-po-livij-smuzi-aby-omynuty-yamy-na-pravij/
01.11.2021 21:25 Ответить
на столичке много левых поворотов?
показать весь комментарий
02.11.2021 22:39 Ответить
Какой-то " Семен залетный", а не Кива!
01.11.2021 16:47 Ответить
а руки, во время движения авто были на руле?
01.11.2021 16:47 Ответить
Да на руле.Ему водитель дрочил.
01.11.2021 17:56 Ответить
кива задумчиво чешет яйца
01.11.2021 16:47 Ответить
Бо у цього "науковця" найулюбленіша книжка "Фаллос" Гьоте.
01.11.2021 16:54 Ответить
Опять киви выйдет сухим.
01.11.2021 16:48 Ответить
Да половина слуг во главе с Ермаком именно так и ездят и что? Кого задержали. Вон у Трухина вообще не могут определить был ли руль в машине.
01.11.2021 16:48 Ответить
01.11.2021 21:15 Ответить
кива спынзыл авто?
01.11.2021 16:48 Ответить
Интересно, намечается какой-то очередной треш у власти, что нам этого полоумного стали часто показывать? Оно ж недавно про восстание в ноябре каркало, так что его решили в "дурку" пока есть места?
01.11.2021 16:49 Ответить
Ментов уже уволили?
01.11.2021 16:50 Ответить
Придурки!
Книжки про шпионов читать нужно.
01.11.2021 16:50 Ответить
научный сотрудник, кандидат наук, прафесар кива чешет не переставая мотню
01.11.2021 16:51 Ответить
Да уж. Какой президент, такая и проффессура.
01.11.2021 16:54 Ответить
Ваапше-та, этот случай с киви улыбнул: боится - значит уважает.
01.11.2021 16:52 Ответить
А чего вы ожидали от недоумка?Оно может только рукоблудит в парламенте...
01.11.2021 16:53 Ответить
І це всі звинувачення??? Нах ми їх годуємо?
01.11.2021 16:54 Ответить
ган дону, пардон профффесору киве закон не писан? как и его прокацапской, зажопной секте... на кол передастов!!!
01.11.2021 16:54 Ответить
Медведчук купив новий телеканал. Влада не помічає цього та переслідує справжніх журналістів

https://youtube.com/watch?v=6OfFI5rXpbw
01.11.2021 16:55 Ответить
Авто с фальшивыми номерами должно быть изьято и отправлено на штраф стоянку.... это выполнено??
01.11.2021 17:00 Ответить
ні
01.11.2021 17:23 Ответить
Вони поліціянтів звільнять.))))))))) Бггггга .
01.11.2021 17:49 Ответить
Ч. 7 ст. 121 КУпАП - це повторність факту управління авто із липовими номерами (1700 грн штрафу).
Ківоподібній істоті це до лампочки.
01.11.2021 17:02 Ответить
у ківи дисертація. йому за це нічого не буде
01.11.2021 17:05 Ответить
Он вдобавок ещё и контуженный, рабинович не даст соврать ))
Значит точно ничего не будет.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:12 Ответить
01.11.2021 17:26 Ответить
хто ж його усипить? вiн жe памяник!
01.11.2021 17:33 Ответить
Пса лучше оставить псом, человека из него сделать. И будете знать, что от него ждать.
02.11.2021 11:52 Ответить
Якби мене зупинили поліцаї на краденій машині то я сидів би в СІЗО а машина була б конфіскована.
01.11.2021 17:31 Ответить
Ну нашли конечно же тему для зацепа - ехали по левой полосе, когда правая свободна.
А вот то, что номера левые - то уже повод.
Я так понимаю, что кому то это задержание было очень нужно. Могли брать хотя бы за стрельбу в общественном месте. Кстати, где подозрение по этому поводу, Генпрокурорша?!
01.11.2021 17:38 Ответить
стрельба? какая? Человек похожий на...предметом похожим на..проводил действия похожие на....сколько дел правоохренители похерили НЕ желая их видеть в упор?👹
01.11.2021 17:49 Ответить
Был один гоблин Царёв, Слава Богу, сним покончили , теперь этот остался , закопать бы его в жимовой яме
01.11.2021 17:46 Ответить
Как и говорил, какой-то дебил что-то написал в Фейсбуке и это вызвало экстаз у лохов.
Что касается якобы фальшивых номеров - такая же фигня.
Сталкивался лично после дорожного конфликта с одним быком, пытался установить его личность.
Оказалось, что в гараже верховной рады этих левых номеров, хоть задом ешь.
Водилы меняют их на машинах чуть не по несколько раз в день.
01.11.2021 17:47 Ответить
То номера прикриття і Ківа буде заявляти що влада слідкує за нимю
01.11.2021 17:48 Ответить
Ну, мне сказали высокие начальники, что номер принадлежит верховной раде, но уже много лет не закреплен за конкретным авто.
Установить кто в данный момент его пользовал можно только по запросу генпрокурора.
01.11.2021 17:57 Ответить
Виходить, що патрульні "влетіли", добре що звільнять, а не посудють.
01.11.2021 18:04 Ответить
Не думаю.
Они пробили тупо по базе - номер не отвечает транспортному средству, а молодежь может не знать какие там номера когда-то использовали.
Это мы когда-то ввлетели на перекресток с номерами на 600-, мент выскочил останавливать со свистком и палкой, увидел номер - чуть свисток не проглотил.
Шеф где-то в кабмине номера выдурил.
Фирма тогда под минфином ходила.
01.11.2021 18:23 Ответить
Ех! А як би хотілося, щоб Киву на авто із липовими номерами зупинили поліціянти, скажімо, в Америці і, щоб наукИвець там спробував побикувати!
01.11.2021 18:29 Ответить
кива, для тебя и таких как ты придурков, написано!

:
01.11.2021 19:37 Ответить
молодцы полиция.
01.11.2021 20:57 Ответить
А что автомобиль забрали и поставили на штрафплощадку?
Или отпустили ,потому что илюша набрал авакову?
01.11.2021 21:33 Ответить
Опущенный и контуженный. Новый лидер ОПЗЖ.
02.11.2021 12:18 Ответить
Во время оформления нарушения Жомова Яма неоднократно "поправлял" свой "законодательный орган" на портрет Мертведчука.
02.11.2021 12:22 Ответить
Та що ж за брехню ви пищете ..пані журналісти... то не поліція була ... То планова перевірка санпсіхоінспекціїї була...З нього знов підписку брали про те що він не можевіддалятись від державних закладів псіхиатричного лікування ніж на тридцять км. Все. А витут поліція ...номери фальшиві....Так тільки нормальні люди роблять на фальшивих номерах їздять
02.11.2021 12:58 Ответить
Даже догадываюсь какой у него был фальшивый номер - KI*ПОЦ*VA
02.11.2021 13:32 Ответить
нифигассэ..утомлённым коксом уже и номера выдают?
02.11.2021 15:07 Ответить
З 2019 в Україні з"явився новий вірус...неменш небезпечний - Ківа-19 ! Вакцина тут вряд чи допоможе...Тільки видаляти !
02.11.2021 15:25 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
02.11.2021 15:57 Ответить
 
 