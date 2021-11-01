"Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Запуск газопровода "Северный поток-2" может развязать России руки для полномасштабной войны с Украиной.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Если у кого-то есть сомнения, то Путин говорит всем в лицо: либо вы разрешаете запуск Северного потока – 2, либо вы больше не получите газа. Он хочет вернуть время назад и вернуться к ситуации, которая была у нас 10, 20, 30 лет поэтому... и договориться об особых условиях с политиками разных стран", - сказал Витренко.

Он считает, что сертификация "Северного потока - 2" может означать отсутствие у Европы решимости поддержать прозападные стремления Украины и сделает Украину более уязвимой для полномасштабного вторжения российских войск.

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"[Если] не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы на полномасштабную войну между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями", - сказал глава правления "Нафтогаза".

Витренко предупредил, что сертификация "Северного потока – 2" не удовлетворит Россию.

"Путин, вероятно, пошлет через него немного газа, но потом скажет: смотрите, если вы хотите иметь больше, мне нужны долгосрочные контракты. Это как заложники: мы можем освободить одного или двух, но пока список наших требований не будет удовлетворен, мы будем держать остальных заложников", - сказал он.

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