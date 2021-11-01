"Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко
Запуск газопровода "Северный поток-2" может развязать России руки для полномасштабной войны с Украиной.
Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Если у кого-то есть сомнения, то Путин говорит всем в лицо: либо вы разрешаете запуск Северного потока – 2, либо вы больше не получите газа. Он хочет вернуть время назад и вернуться к ситуации, которая была у нас 10, 20, 30 лет поэтому... и договориться об особых условиях с политиками разных стран", - сказал Витренко.
Он считает, что сертификация "Северного потока - 2" может означать отсутствие у Европы решимости поддержать прозападные стремления Украины и сделает Украину более уязвимой для полномасштабного вторжения российских войск.
"[Если] не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы на полномасштабную войну между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями", - сказал глава правления "Нафтогаза".
Витренко предупредил, что сертификация "Северного потока – 2" не удовлетворит Россию.
"Путин, вероятно, пошлет через него немного газа, но потом скажет: смотрите, если вы хотите иметь больше, мне нужны долгосрочные контракты. Это как заложники: мы можем освободить одного или двух, но пока список наших требований не будет удовлетворен, мы будем держать остальных заложников", - сказал он.
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Что за отряды гиркина?? Новая Каховка, муниципальная охрана, полиция, все дела. Они ещё работают??
Видео https://twitter.com/i/status/1455093184590139400
Это конечно очень обидно, даже у меня кулаки по этому поводу сжимаются, но....такова специфика этой индустрии....
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
Вряд ли украинцы сделают что-либо подобное для Зеленского (да и для других президентов годочков эдак через 50))))). Тут Лидер нации должен выбрать - будет он служить Богу или Мамоне.......К сожалению, с таким человеческим материалом в Украине не складывается.....Ну ничего, ысему свое время....))))
1) Украина не транзитер.
2) Деньги Европы за газ по бешанным ценам.
Нападение с какой целью он предрекает?
Как именно нападёт Россия (тактика)?
Чего добьется в результате (стратегия)?
Заранее "не прошу прощения" если вопросы очень сложные.
Понимаю, что куда как проще - "прокукарекал, а там хоть не рассветай".
Путин хорошенько "вложился" как раз таки в то, чтобы вместо российских войск с полномасштабным вторжением и с неизбежными жертвами с Украиной повоевал бы Дедушка Мороз со Снегурочкой.