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Новости Война
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"Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Запуск газопровода "Северный поток-2" может развязать России руки для полномасштабной войны с Украиной.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Если у кого-то есть сомнения, то Путин говорит всем в лицо: либо вы разрешаете запуск Северного потока – 2, либо вы больше не получите газа. Он хочет вернуть время назад и вернуться к ситуации, которая была у нас 10, 20, 30 лет поэтому... и договориться об особых условиях с политиками разных стран", - сказал Витренко.

Он считает, что сертификация "Северного потока - 2" может означать отсутствие у Европы решимости поддержать прозападные стремления Украины и сделает Украину более уязвимой для полномасштабного вторжения российских войск.

Читайте: "Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса по сертификации "Северного потока-2", - немецкий регулятор

"[Если] не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы на полномасштабную войну между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями", - сказал глава правления "Нафтогаза".

Витренко предупредил, что сертификация "Северного потока – 2" не удовлетворит Россию.

"Путин, вероятно, пошлет через него немного газа, но потом скажет: смотрите, если вы хотите иметь больше, мне нужны долгосрочные контракты. Это как заложники: мы можем освободить одного или двух, но пока список наших требований не будет удовлетворен, мы будем держать остальных заложников", - сказал он.

Также читайте: Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба

Автор: 

Нафтогаз (3115) россия (96420) Северный поток (1458) Транзит газа (371) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+12
Мда. Ну что тут сказать. Красавцы. А раньше Вам это не доходило?
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01.11.2021 16:56 Ответить
+12
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
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01.11.2021 17:06 Ответить
+6
Коли нищили групу, що лобіювала інтереси України чим думали? Баблом у кишені?
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01.11.2021 17:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мда. Ну что тут сказать. Красавцы. А раньше Вам это не доходило?
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01.11.2021 16:56 Ответить
Вітренко як бугор інструменту збору колоніального податку з України під назвою Нафтогаз, дуже занепокоєний війною з Росією. Хай краще розкаже, через чию територію забезпечується Крим та Південь московії, не кажучи вже про окуповані території Донбасу. Новопсков для нього щось оначає?
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01.11.2021 17:01 Ответить
И это чучело туда же. Вояка....сбежит нафиг. Но пугать лохторат надо. Шоб не высовывались и сидели с боязнью путлер нападет.
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01.11.2021 16:56 Ответить
Сколько милионов премии он себе с мамой за это хочет?
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01.11.2021 16:57 Ответить
При достроенном газопроводе эта пугалка теряет смысл.
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01.11.2021 16:57 Ответить





ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָ

Что за отряды гиркина?? Новая Каховка, муниципальная охрана, полиция, все дела. Они ещё работают??

Видео https://twitter.com/i/status/1455093184590139400
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01.11.2021 16:58 Ответить
Реально, если бы засРашка хотела, то уже бы давно перекрыла нафиг поставки ядерного , топлива и прочего жизненно необходимого. Это чтоб отвлечь от Падения рейтингов Зе и его шоблы цук Уродов!
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01.11.2021 16:58 Ответить
а отсутствие продажи для Украины угля энергетических марок с ноября - это не то, о чем Вы говорите?
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01.11.2021 17:01 Ответить
мог лет 7 назад....
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01.11.2021 17:04 Ответить
Это намек украине на полет байрактеров !!! Думаю скоро если не уже продадут
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01.11.2021 18:46 Ответить
Украина покупает ядерное топливо у агрессора ?
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01.11.2021 17:02 Ответить
Не только покупает, но и продаёт агрессору урановую руду, чтоб он это топливо делал
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01.11.2021 17:13 Ответить
І не тільки уран. З титаном теж подібна історія.
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01.11.2021 19:56 Ответить
Рекомендую посмотреть сериал "Бомба". Из него вы поймете, что атомный производственный цикл, ну немного сложнее сельскохозяйственного.
Это конечно очень обидно, даже у меня кулаки по этому поводу сжимаются, но....такова специфика этой индустрии....
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01.11.2021 17:35 Ответить
Вот это вот тоже элемент войны ?
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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01.11.2021 18:47 Ответить
Напомнило, такую ситуацию из фильмов, когда сидят люди за столом в ресторане, но при этом под столом некоторые пары начинают ножками блудить. То есть над столом ужин, а под столом блуд))))
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01.11.2021 19:19 Ответить
+5
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01.11.2021 19:55 Ответить
"МАМА ВЕЛЕЛА - ПУГНУТЬ ! "
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01.11.2021 17:00 Ответить
Це і без ЗЕбаната Вітренка і навіть його мами загальновідомо...
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01.11.2021 17:00 Ответить
Тебя поставили "вопреки здравому смыслу" заниматься газовыми вопросами. Не нужно лезть не в своё дело.
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01.11.2021 17:01 Ответить
Коли нищили групу, що лобіювала інтереси України чим думали? Баблом у кишені?
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01.11.2021 17:02 Ответить
шо за брєд несе цей хлоп?
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01.11.2021 17:06 Ответить
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
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01.11.2021 17:06 Ответить
Но, почему у 73% процентов возникло такое желание? Может, что-то не так делали до того? Не? А-а-а-а, я понял, зебобики -дебилы. Ну, спасибо, все объяснил.....
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01.11.2021 17:39 Ответить
Вы напоминаете человека, которому стоматолог вырвал больной зуб, и в следующий раз, он в отместку стоматологу, пошел лечить зубы у слесаря)))
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02.11.2021 00:08 Ответить
Стоматологи, тоже разные бывают...))). Ататюрк, например, не учился на политика. Однако он совершил - невозможное....Вырвал Турцию из лап Средневековья. За, что -благодарные турки построили ему мавзолей...
Вряд ли украинцы сделают что-либо подобное для Зеленского (да и для других президентов годочков эдак через 50))))). Тут Лидер нации должен выбрать - будет он служить Богу или Мамоне.......К сожалению, с таким человеческим материалом в Украине не складывается.....Ну ничего, ысему свое время....))))
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02.11.2021 19:50 Ответить
То, что ты здесь привел, напомнило мне случай из далекого, далекого детства. Мне было где-то 5 лет. Отец купил мне лыжи. Мы сидели на кухне и я смотрел, как он ставит крепления. Потом, мы пошли на горку и я встал на лыжи и поробовал съехать, но к своему удивлению (в отличие от других детей) я не мог удержать равновесие и падал. В конце концов я расплакался и гневно прокричал отцу, - "Бачиш, що ти наробив!!!" (хотя в семье говорили по-русски).
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01.11.2021 17:48 Ответить
Гарна притча ... В украіномовній школі вчились ?
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01.11.2021 19:59 Ответить
Ні, реальність....Просто якось відкарбувалося у пам'яті.....)
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02.11.2021 19:40 Ответить
Останній аргумент зелених - "война с Путєним"...Скоро вони на будь яке питання будуть відповідати - ми всьо дєлаєм шоб ізбєжать полномасштабной войни...Для прикладу спитаєш його - чого влітку не закачали дешевий газ"А він - ви шо,хотітє шоб на нас напалі с войной?..І шо тут відповісти,лишається тільки в морду...
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01.11.2021 17:15 Ответить
Риск увеличивает:
1) Украина не транзитер.
2) Деньги Европы за газ по бешанным ценам.
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01.11.2021 17:42 Ответить
Бред. Не существует никакой логической связи между объявлением нам войны и бесполезностью какого-либо обоорудования в нашем государстве (а хоть бы и из за бесполезности нашей ГТС для РФ-ии). Им это только в радасть - не надо нам платить за транзит. И чем это плохо для РФ-ии ?
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01.11.2021 17:47 Ответить
Не буде транзиту, не буде плати за газ для РФ. Ви ж не думаєте, що європейці будуть платити РФ за газ, якого нема ??
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01.11.2021 20:01 Ответить
А может трусы, и предатели во власти увеличивают риски, нее?
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01.11.2021 17:51 Ответить
100%, адже вони не боятимуться, що пошкодять газопровід і не виконають свої зобов'язання перед Європою .А на нас їм завжди було начхать. А точніше - чим у нас гірше, тим їм краще. Треба думать самим за себе. Бо інші країни теж тільки "занепокоєні".
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01.11.2021 17:53 Ответить
Припинення транзиту кацапського газу через Україну зменшить суму халявних грошей в бюджеті України які ідуть на утримання держапарату (останні дані "від Гройсмана" 45% ВВП). Пересічним українцям слід очікувати на збільшення податкового тиску та запровадження нових видів "непрямих" (прихованих) податків. Що до наступу кацапів то "зайти" вони можуть в будь який момент. А ось вийти вже не зможуть. Крім того наступ призведе до введення військового стану що дасть привід розстрілювати "пяту колону" без суду та слідства. Так що "зустрічати асвабодітєлей" буде нікому. Ми постараємось і закриємо тему. Вітренко, як і все "холуйсько-зелене", точно не переживе...
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01.11.2021 18:17 Ответить
Ось вам і доказ того що в уряді України не було та немає професіоналів. Вітренко,замість того щоби вирішувати яким чином якнайшвидше збільшити власний видобуток газу, пхається до справ які повинні вирішувати в РНБО. НБУ натомість прогнозує зростання вартості електроенергії, президент запрошує інвесторів в Україну бо у нас дешева робоча сила ... Раніше все списували на папєрєдніков , тепер є більш реальні причини: війна та ковіт ... Бульбашкомети ...
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01.11.2021 18:32 Ответить
Запуск СП-2 и прекращение транзита через укр.ГТС - симптомы подготовки вторжения татаро-москальской орды в Украину. И лживые провокационные заявления мид рф участились.
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01.11.2021 20:25 Ответить
У Польши и Норвегии есть подводные лодки. Договоритесь и СП-2 невзначай даст течь и войны не будет.
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01.11.2021 22:31 Ответить
А с ****** договориться нельзя? Ну чтобы оно вздернулось?
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01.11.2021 23:06 Ответить
Ещё одна "Кассандра"...
Нападение с какой целью он предрекает?
Как именно нападёт Россия (тактика)?
Чего добьется в результате (стратегия)?

Заранее "не прошу прощения" если вопросы очень сложные.
Понимаю, что куда как проще - "прокукарекал, а там хоть не рассветай".
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01.11.2021 22:38 Ответить
Побольше аварий на потоке турецком больших и маленьких! И почаще!
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02.11.2021 02:47 Ответить
Абсолютно согласен. Наши керманичі бахвалились якобы достигнутой под ихним руководством энергетической независимостью Украины от России, которая на деле оказалась либо виртуальной, либо фейковой. Похоже, Путин решил предоставить Украине возможность "попробовать на вкус" реальную энергетическую независимость от РФ, чтобы тем кому не доходит через охмелевшую от дурацких лозунгов башку, дошло бы через примёрзлую жопу. Когда обледеневшая жопа зазвенит на морозе, дурацкие лозунги враз из отрезвевшей башки повыскакивают. Думается, к вышеуказанному списку "отключенных" Россией энергоносителей следует добавить российские твэлы для АЭС, а "замерзать в темноте" придётся ещё ж и на голодный желудок.
Путин хорошенько "вложился" как раз таки в то, чтобы вместо российских войск с полномасштабным вторжением и с неизбежными жертвами с Украиной повоевал бы Дедушка Мороз со Снегурочкой.
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02.11.2021 06:46 Ответить
еще один ыхспэрд... правда, глаза уже округлились больше... перешел на ЛСД...
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02.11.2021 06:59 Ответить
Лучше газом займись, придурок.
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02.11.2021 08:47 Ответить
 
 