Зеленский в Глазго обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и энергетический кризис в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель во время визита в Великобританию, где он участвует в климатическом саммите, во время которого обсудил ситуацию на Донбассе и пути преодоления энергетического кризиса в Европе.
Об этом Зеленский написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - рассказал Зеленский.
Зі скіфською бабою у степу краще б провів зустріч.