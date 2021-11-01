РУС
Новости
Зеленский в Глазго обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и энергетический кризис в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель во время визита в Великобританию, где он участвует в климатическом саммите, во время которого обсудил ситуацию на Донбассе и пути преодоления энергетического кризиса в Европе.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП

Зеленский Владимир (22050) Меркель Ангела (2126) энергетика (2619) Донбасс (26966)
+8
Квартал 95 отдыхает...Прикольно звучит...Зе и Меркель! Кардинал и галантерейщик спасут Францию!
01.11.2021 17:00 Ответить
+6
если учесть что кгбшная фрау уже трудоустроена в северном потоке и ей наср..ать на все, встреча получилась знаковая....
01.11.2021 17:07 Ответить
+4
Меркель - насьогодні відпрацьований матеріал.
Зі скіфською бабою у степу краще б провів зустріч.
01.11.2021 17:28 Ответить
Брехня , Меркель не из той партии , в которой состоят "Шредерьі" , и не из того теста.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:11 Ответить
Це називається " на полях ".
показать весь комментарий
01.11.2021 17:48 Ответить
В каком-то углу за журнальным столиком - соответственно уровню встречи. Пенсионерка Газпрома решила потешить шмарклю байками.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:10 Ответить
Говорили о Берлинском саммите Нормандского формата , Меркель хочет успеть в ранге канцлера ФРГ последний раз поиметь Путлера за его ложь и невьіполнение решений предьідущего Парижского саммита. Дай бог !
показать весь комментарий
01.11.2021 17:14 Ответить
та відпустіть вже бабу на пенсію. вона її заслужила у путіна.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:16 Ответить
Не краще - Лєнка може приревнувати.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:49 Ответить
Ленка, притерлась за два роки (Мендель+ваг.Мендель, дЄрмак+ОПушка)... Тепер там тріо ммЖ...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:59 Ответить
Може.. Я не цікавлюсь ні особистим життям нікчем, ні суспільним.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:30 Ответить
Рискнула, могло би ще раз трусанути.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:33 Ответить
Картина маслом. Неизвестный художник. "У бабушки в Глазго .
показать весь комментарий
01.11.2021 18:47 Ответить
О чём можно разговаривать с этой старой ************** шваброй?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:06 Ответить
Ну хоть на виду наш соколёнок. А вот бабушка уже не канцлер. Процедура просто у немцев затяжная при смене канцлера. Всё правильно кстати. Там на папередников сроду не валят всё. Железно-надёжная система власти.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:18 Ответить
 
 