Спикер МИД Николенко о заявлении Лаврова: Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия

В МИД Украины в ответ на последние комментарии главы МИД России Сергея Лаврова заявили, что "Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс".

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, который получила "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Николенко отреагировал на слова Лаврова, что Россия якобы наблюдает попытки украинской власти "создать провокационную ситуацию и вовлечь Москву в силовые действия".

"За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами", - отметил Николенко.

По его словам, Украина призывает РФ наконец прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.

"Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина готова к дальнейшей встрече в Нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше.

"Надеемся, что на такую ​​встречу согласится и Россия. В то же время, украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - отметил спикер МИД.

Напомним, 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире российского телеканала сказал, что киевские власти якобы пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия.