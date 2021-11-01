Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе четыре раза обстреливали позиции украинских воинов вблизи Новолуганского.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи Новолуганского войска РФ четыре раза вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали ответный огонь.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
