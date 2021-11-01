РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости Война
889 3

Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе четыре раза обстреливали позиции украинских воинов вблизи Новолуганского.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Новолуганского войска РФ четыре раза вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали ответный огонь.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер МИД Николенко о заявлении Лаврова: Украина пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не силовые действия

Автор: 

Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно і далі застосовувати ТУРЕЦЬКІ Байрактари для знищення терористів ТУРЕЦЬКИМИ керованими бомбами.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:21 Ответить
Сегодня в Станице Луганской твари заминировали остановку. А за остановкой Детский садик. И рынок рядом. Хорошо, что кто-то заметил, саперов вызвали. Разминировали.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
 
 