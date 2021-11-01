Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, – Дмитрий Белянский

Телеканал "Украина 24", как и другие активы "Медиа Группы Украина", ведут независимую редакционную политику в интересах общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики.

Об этом говорится в заявлении члена наблюдательного совета "Медиа Группы Украины" Дмитрия Белянского в ответ на высказывания советника глав Офиса президента Михаила Подоляка о якобы "шантажном давлении" со стороны центральных телеканалов.

"Мы вынуждены напомнить М.Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", - говорится в заявлении Дмитрия Белянского, обнародованном на сайте издания "Сегодня".

Он подчеркнул, что редакционная политика канала формируется исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики, а акционер не вмешивается в редакционный процесс. "Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходимыми точно не в результате действий канала", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель" обвинил центральные украинские телеканалы, в том числе "Украина 24" в "прямом шантажном давлении на власть через те или иные информационные продукты".

Ранее журналисты общественного телевидения "UA: Перший" обвинили советника главы ОП Михаила Подоляка в давлении, и попытках вмешиваться в редакционную политику телеканала.