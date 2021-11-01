РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости
4 527 14

Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, – Дмитрий Белянский

Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, – Дмитрий Белянский

Телеканал "Украина 24", как и другие активы "Медиа Группы Украина", ведут независимую редакционную политику в интересах общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики.

Об этом говорится в заявлении члена наблюдательного совета "Медиа Группы Украины" Дмитрия Белянского в ответ на высказывания советника глав Офиса президента Михаила Подоляка о якобы "шантажном давлении" со стороны центральных телеканалов.

"Мы вынуждены напомнить М.Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", - говорится в заявлении Дмитрия Белянского, обнародованном на сайте издания "Сегодня".

 Он подчеркнул, что редакционная политика канала формируется исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики, а акционер не вмешивается в редакционный процесс. "Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходимыми точно не в результате действий канала", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель" обвинил центральные украинские телеканалы, в том числе "Украина 24" в "прямом шантажном давлении на власть через те или иные информационные продукты".

Ранее журналисты общественного телевидения "UA: Перший" обвинили советника главы ОП Михаила Подоляка в давлении, и попытках вмешиваться в редакционную политику телеканала.

Автор: 

СМИ (3858) телевидение (901)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Хіба це преса... Новини краще шукати в альтернативних джерелах.
Бо телебачення перетворилось у клоаку.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:12 Ответить
+7
Ну почему же риторический?Я отвечу-насчет людей не знаю,а вот порядочных тварей там 100%.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:49 Ответить
+6
Ну якраз УА-Перший ще норм на загальному фоні...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба це преса... Новини краще шукати в альтернативних джерелах.
Бо телебачення перетворилось у клоаку.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:12 Ответить
Ну якраз УА-Перший ще норм на загальному фоні...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:28 Ответить
Ух ты,зегнидку такими темпами запинают совсем к ....собачьим )
показать весь комментарий
01.11.2021 17:16 Ответить
Ну запасаемся попкорном и ждем атаки комиков на "Прямой"его очередь подошла.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:17 Ответить
"психически неуравновешенные" ЗЕ-льоные с Прямого бегут с воплями

Вересень как-то хорошо достал Марианну Безумную
впрочем как и Федыну
показать весь комментарий
01.11.2021 18:04 Ответить
Кто такая Подоляка?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:29 Ответить
У Вас ошибка в написании фамилии этого персонажа.Буква "о" после "д" лишняя.
Теперь немного прояснилась ситуация?
показать весь комментарий
01.11.2021 17:36 Ответить
А порядочные люди в офисе Зе есть? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
Ну почему же риторический?Я отвечу-насчет людей не знаю,а вот порядочных тварей там 100%.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:49 Ответить
Подоляка. политолог Левочкина, внедренный агент в Зе шоблу.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:34 Ответить
Підозрюю, що це награно все... Україна 24 - канал Ахметова, а у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр - такого щастя, як при зелених, у нього навіть при янику не було!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:26 Ответить
"Телеканал "Україна 24", як і інші активи "Медіа Групи Україна", ведуть незалежну редакційну політику на користь суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики". - Ой, давно так не сміявся. У "кварталу" з"явились досотойні конкуренти.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:00 Ответить
подляка уже надавал советов яныку, результат известен, то же будет и с ермаком-Козырем, нянькой зе_никчемности, но если няньку приютят мокшанские болота, то его подопечного там точно не ждут.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:29 Ответить
 
 