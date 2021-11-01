РУС
12 090 164

В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Башкатова на форуме по адвокационной поддержке стратегий вакцинации против COVID-19 в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Башкатова отметила, что врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НСПИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы о причинах этих событий.

Эксперт сообщила, что частота НСПИ в Украине составляет 0,1%.

"Большинство НСПИ, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз – это очень низкая частота. Ни один летальный случай в результате вакцинации не зарегистрирован", - сообщила Башкатова.

Представительница ГЭЦ подчеркнула, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.

Топ комментарии
+19
У нас и убийства часто не регистрируют, а про воровство цыганвы так всё время...Это не значит , что не было...Знакомые то были....и нет.
01.11.2021 17:26 Ответить
+16
Ну да, ну да... В Буче молодой парень умер ПОСЛЕ вакцинации. Но причина, конечно же не в ней... Обстоятельства так сложились, звезды на небе не так встали в тот день.
01.11.2021 17:44 Ответить
+16
А молодий здоровий студент помер після вакцінації і що цей випадок навіть не зафіксували в статистиці?
01.11.2021 18:13 Ответить
от метамфетамина тоже не должно быть, главное - не переборщить с дозировкой
01.11.2021 17:44 Ответить
В это верю. Действительно не зарегистрировали. Кто бы сомневался.
01.11.2021 17:47 Ответить
На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного... олигарха!!! Тільки...пропонується створити реєстр олігархів
01.11.2021 18:06 Ответить
"Наші" шкодливі і брехливі сученята з МОЗу можуть за аморальністю скласти конкуренцію навіть виродкам з ВООЗу...
01.11.2021 17:54 Ответить
Господь Бог Милостивий ,але й справедливий ,якщо ця тотя в важае що брехня про те що нихто не вмер вид прививки навить Бога переконае то нехай готуеться ,бо в не1 теж е вуха ш очи .рахунок в украини еде вже не на десятки й сотни а на тисячи , в мене особисто так помер однокласник який приянявши другу дозу .не встиг вийти з поликлиники й помер , звичайно тромб . 43 роки . Е божий суд на всю брехню яку сьогодня розповсюджують люди дорвавшийся до влади ,вони вважають що все можна купити за грошики ,але це не так
01.11.2021 18:15 Ответить
Кацап, под stars and stripes, не пались. Никто из украинцев, даже проживающих в Штатах, не напишет Украина с маленькой буквы.
01.11.2021 22:08 Ответить
Та ну, я вот пишу периодически но я ж воттак моральный уродец гыгы... А человек пишет Е вместо Є и вообще, столько ошибок в тексте наделать...лучше б просто на русском написал...
01.11.2021 23:39 Ответить
Ну да... так они разгонятся и скажут правду... Как говорится, кто "подсчитывает, тот и выигрывает"
01.11.2021 18:35 Ответить
Ну кто так кампанию по вакцинации ведёт?Валеру надо, этот сможет вести. Хоть посмеёмся с его перлов, если провалит.
01.11.2021 18:55 Ответить
Та ладно. Щойно під Києвом 19-річний студент пoмeр після вaкцuнaцiї: вже стало відомі перші деталі трагедії: https://zvistka.in.ua/bez-rubryky/terminovo-shchoyno-pid-kyievom-19-richnyy-student-pomer-pislia-vaktsunatsii-vzhe-stalo-vidomi-pershi-detali-trahedii/?fbclid=IwAR1s7uGx1Cr2iXlGKGchIEo66L6NjDVEHCigk8EZCwpt7v8yK8dGEcMJwfA
01.11.2021 19:08 Ответить
В новости нет абсолютно никаких данных, что за вакцина, были ли у парня сопутствующие заболевания
01.11.2021 19:18 Ответить
Та ти шо... Зато по новостям проорали, что НЕТ противопоказаний, ДАЖЕ при сопутствующих заболеваниях !

А как что - так сразу - вспоминаете про сопутствующие...
01.11.2021 21:37 Ответить
ТИШЕ ПАРЕНЬ МЫ ТЕБЯ ВИДИМ И БЕЗ ТВОИХ ЖИРНЫХ БУКАВ... По телевизору много чего говорят, открываешь сайт ВОЗ и читаешь, там есть русский язык, можешь узнать много нового
01.11.2021 21:43 Ответить
Я понял.. Другими словами ты говоришь, что наши власти нам ВРУТ ?!

А жирным шрифтом я пишу для себя - мне так удобно читать...
02.11.2021 14:25 Ответить
Пфайзером. Как это нет) ищи и найдёшь. А не шлангом прикидывайся. Гражданин Австрии, вакцинированный в Польше)
01.11.2021 22:00 Ответить
Я гражданин украины а не австрии, я работаю в евросоюзе, а тут границ нет, где был в момент вакцинации, там и вакцинировался...
01.11.2021 22:13 Ответить
Ты когда складно брешишь, конспектируй. Привет маме с Вены) и папе в Запорожье….
01.11.2021 22:30 Ответить
В смысле? Моя мать с отцом в разводе с 2002... Мать замужем за гражданином польши, который работает и проживает в Вене, отец сам живет в запорожье, пару раз в год я навещаю его... Кроме того, моя девушка из запорожья...
Что из этого всего тебе кажется фантастическим? Или ты думаешь, что если ты приросла корнями к своему городу то все должны жить как ты?
01.11.2021 22:39 Ответить
Откуда ты знаешь где я живу и как) Вакцина и такой дар даёт 😂.
01.11.2021 22:57 Ответить
Нет, просто ты создаешь такой гвалт, как настоящая колхозница... Ни одного аргумента или факта просто, слова слова... Они не имеют смысла просто ты бесцеремонно мазываешь меня вруном , каким то сезонным работником на огурцах... И т д... Мне не трудно тебе ответить, так как мне не нужно ничего придумывать... Но ты пытаешься как базарная баба докопаться до моих слов и я без труда понимаю, что ты просто завистливый человек живущий где то на переферии в какой нибудь хрущевке с засаленными обоями вокруг выключателей и мечтающая о том не чтоб у тебя было лучше, а чтоб у других было хуже пойми, зависть это не выход...
01.11.2021 23:06 Ответить
У меня много специальностей, в том числе и права водителя грузовика С+Е но сейчас я работаю не там но мне нравится моя работа она связана со спортом. Я с удовольствием хожу на работу, и получаю хорошие деньги за то, что занимаюсь любимым делом.
01.11.2021 22:49 Ответить
Меня меньше всего интересует твоё материальное положение) расслабься. С
01.11.2021 22:59 Ответить
Повторяй себе это почаще, и возможно ты в это поверишь
01.11.2021 23:07 Ответить
Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дальнейшая экспертиза покажет имела ли связь смерть парня с вакцинацией...
После, не всегда означает в следствие...
Мне искренне жаль парня, но нельзя спекулировать на смерти человека не имея полных данных с 14:30 до 20:30 прошло 6 часов мы не знаем что происходило в это время как он себя чувствовал... Была ли у него аллергия
01.11.2021 22:34 Ответить
Спекулируют такие как ты. Парень умер , через несколько часов после прививки. Вам же не докажешь. Вкололся значит бессмертен.. клоуны
01.11.2021 22:36 Ответить
Вон, там новость, парень 19 лет умер в дтп а до этого, была новость что сразу трое детей умерло в дтп... И я не спекулирую... Просто еще раз говорю, что умереть в дтп гораздо большая вероятность чем умереть от вакцины...
После вакцины, слишком редко умирают и из этого можно сделать сенсацию... Назвать имя человека... Это и есть спекуляция.... А то что каждый день по 300 человек умирают от ковида так это все в порядке... Так наверное должно быть? В прошлый понедельник от ковида умерло 750 человек если бы они были вакцинированы, то большая часть из них была бы жива но от ковида мрут каждый день, вот уже два года , а парень умер непонятно от чего но в этот день за шесть часов до смерти он сделал укол... Были ли у него противопоказания? Не сообщается, принимал ли он какие то лекарства до этого? Не известно... Была ли у парня аллергия? Не говорят...
02.11.2021 00:00 Ответить
так сколько умерло вакцинированных за времья вакцинации в Украине?
01.11.2021 19:34 Ответить
Вы этого никогда не узнаете, потому что не выгодно.
01.11.2021 19:48 Ответить
Не выгодно кому? В мире было сделано 7 миллиардов уколов разными вакцинами от ковид19... Если бы смертность была такая шокирующая как нам тут пишут, то врядли бы мы о том не знали...
01.11.2021 21:46 Ответить
... значительно легче подсчитать идиотов.. что бегают по страницам сайта и визжат о повальной смертности от вакцинации..!!))) Некоторые даже знают трёх человек ..умерших от вакцины... некоторые знают ..что в США умерло от вакцин аж 17 тысяч человек... Некоторые утверждают... что в больницах мрут в основном вакцинированные... О таких и говорил профессор Преображенский.... ))))... упоминая самую низкую ступень развития...)))
01.11.2021 20:27 Ответить
16 тис. З них ніхто або майжe ніхто нe помeр від вакцинаціі.
02.11.2021 00:08 Ответить
якщо вони були вакциновані і померли, то цілком можливо що саме від вакцинації,котра спровокувала загострення тих хворіб,котрими на протязі довшого часу ,а чи меншого хворіла людина.
02.11.2021 00:16 Ответить
На х## их регистрировать ?
И так нормик
01.11.2021 20:18 Ответить
МОЗ уже определился с противопоказаниями вакцинации или их тоже нету? Хоть бы для приличия написали про пару случаев смертей от побочки. А то прям не вакцины от ковидла, а панацея божья от всех болезней
01.11.2021 20:19 Ответить
в нас також вірусу грипу вже другий рік немає - дива та й годі
01.11.2021 20:20 Ответить
говорят что его везьде нет...он реально вытеснен короной...
01.11.2021 20:39 Ответить
100500 процентов.Кровожадный Ковид сожрал обычный грип и даже не подавился .
01.11.2021 20:47 Ответить
як би лікарям знімали доплати за виявлений випадок корони, то епідемія закінчилася би за тиждень
02.11.2021 17:57 Ответить
грип -- це SARS по науковому.. Один з різновидів є Sars-Cov2 (Covid19).. Так витіснив, бо це мутація!
Ви хочете одночасно мати "простий" грип та ковід?? Ви біологію прогулювали в школі.. ЧИ вірите в казку про рукавичку?
01.11.2021 21:15 Ответить
Коронавіруси і ортоміксовіруси, до яких налeжать в т. ч. віруси грипу, цe зовсім різні групи вірусів.
01.11.2021 23:31 Ответить
якщо би вакцинувалися від грипу, то ніхто би не вигадував би епідемію коронавірусу, який завжди був
02.11.2021 17:56 Ответить
Корона тут же превращается в ОРВИ или просто не пишется...Как например когда я болел в разгар курортного сезона
01.11.2021 20:38 Ответить
Уже сделано 7 млрд уколов...
01.11.2021 21:49 Ответить
Svitlana Russian!

Та не хвилюйся ти так, тебе вже давно на расєї чіпували, ти просто про це не знаєш.
02.11.2021 00:02 Ответить
Ссылку в студию... Все кого то где то знают а по факту доказательств нет... Мне тоже внучатой племянницы тетя говорила что член бобра перетертый с медом повышает потенцию потому что ей соседка через 2 дома говорила, что ее родственники из уланудэ слышали эту информацию от своих знакомых
01.11.2021 21:53 Ответить
ты забыл добавить что он "слышал эту информацию от своих знакомых"....бобров.
01.11.2021 21:59 Ответить
какую ссылку??? это обычный человек! похоронили по тихому, нигде не зарегистировали побочку - и все у козла хорошо, прекрасная маркиза. Смертей нет! гнилое уродство!
01.11.2021 22:01 Ответить
Шо у тебе ще хтось від «побочкі» дуба дав? Ти у моргу живеш, шолє?
02.11.2021 00:04 Ответить
Сам-то ты наверняка уже давно шмурдяком СпутникомV ширнулся.
01.11.2021 21:56 Ответить
ЧТО ТО ТУТ НЕ ЧИСТО.... ибо только у меня в окружении 90% вакцинированных банально заплатили взятку чтобы вакцину при них выкинули ,,типо укололи,, ....
и нет умерших от таких воздушных вакцин ???
01.11.2021 22:11 Ответить
Ну конечно же, не зарегистрировано ни одного летального случая от вакцины. Так откуда оно будет, если вы сами это скрываете, чтоб не сеять панику среди народа.
01.11.2021 22:29 Ответить
Сейчас нельзя никому верить, потому что кругом одна ложь. Если сам президент лжец, то что можно говорить о других?
01.11.2021 22:37 Ответить
В Казахстане 700 померло а в нас ніодного хтось в це вірить
01.11.2021 22:43 Ответить
еще легче подсчитать идиотов,что бегают по страницам сайта , и которые не могут сообразить и посчитать,что к примеру в стране с 70%вакцинированного населения, количество смертей таковых, будет больше нежели не вакцинированных,среди которых есть и те,которые переболели и получили естественным способом ,защитную функцию организма.И вдвойне идиоты те,которые считают,что ее величество смерть ,имеет ВОЗовский список вакцинированных,или иеет указания академиков вакцинированных не трогать,а не вакцинированных всех до единого забирать в мир ииной ,
01.11.2021 23:48 Ответить
Таблицы в Excel на основе данных ВОЗ о чрезвычайно опасности жутко-страшенного вируса
Таблица 1. Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 с начала 2020 года по 24 октября 2021 года.
Таблица упорядочена по столбцу №5 «Процент заболевших к общей численности населения».


Таблица 2. Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 с начала 2020 года по 24 октября 2021 года. Таблица упорядочена по столбцу №8 «Процент выздоровевших».
01.11.2021 23:59 Ответить
Прикольно, там беларусь на уровне израиля идет...
02.11.2021 00:05 Ответить
Чота ржу...
Новый сезон гребли мозгов: жижа не работает, но БигФарма не виновата, это типа мутация коронавируса

Ученые опасаются мутации, обходящей вакцины
Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5 опубликованной на этой неделе в журнале Nature , эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.
От "оригинальной" версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за "ошибки сборки". За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован - как оксфордским препаратом от AstraZeneka (как и российский "Спутник", он производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК).
https://www.bbc.com/russian/news-59064800
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5
02.11.2021 00:41 Ответить
самая лучшая медицина в мире - это в Украине!
02.11.2021 09:55 Ответить
