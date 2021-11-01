В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ
На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от коронавируса.
Об этом заявила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Башкатова на форуме по адвокационной поддержке стратегий вакцинации против COVID-19 в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Башкатова отметила, что врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НСПИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы о причинах этих событий.
Эксперт сообщила, что частота НСПИ в Украине составляет 0,1%.
"Большинство НСПИ, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз – это очень низкая частота. Ни один летальный случай в результате вакцинации не зарегистрирован", - сообщила Башкатова.
Представительница ГЭЦ подчеркнула, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.
В это верю. Действительно не зарегистрировали. Кто бы сомневался.
А как что - так сразу - вспоминаете про сопутствующие...
А жирным шрифтом я пишу для себя - мне так удобно читать...
Что из этого всего тебе кажется фантастическим? Или ты думаешь, что если ты приросла корнями к своему городу то все должны жить как ты?
После, не всегда означает в следствие...
Мне искренне жаль парня, но нельзя спекулировать на смерти человека не имея полных данных с 14:30 до 20:30 прошло 6 часов мы не знаем что происходило в это время как он себя чувствовал... Была ли у него аллергия
После вакцины, слишком редко умирают и из этого можно сделать сенсацию... Назвать имя человека... Это и есть спекуляция.... А то что каждый день по 300 человек умирают от ковида так это все в порядке... Так наверное должно быть? В прошлый понедельник от ковида умерло 750 человек если бы они были вакцинированы, то большая часть из них была бы жива но от ковида мрут каждый день, вот уже два года , а парень умер непонятно от чего но в этот день за шесть часов до смерти он сделал укол... Были ли у него противопоказания? Не сообщается, принимал ли он какие то лекарства до этого? Не известно... Была ли у парня аллергия? Не говорят...
И так нормик
Ви хочете одночасно мати "простий" грип та ковід?? Ви біологію прогулювали в школі.. ЧИ вірите в казку про рукавичку?
Та не хвилюйся ти так, тебе вже давно на расєї чіпували, ти просто про це не знаєш.
и нет умерших от таких воздушных вакцин ???
Новый сезон гребли мозгов: жижа не работает, но БигФарма не виновата, это типа мутация коронавируса
Ученые опасаются мутации, обходящей вакцины
Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5 опубликованной на этой неделе в журнале Nature , эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.
От "оригинальной" версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за "ошибки сборки". За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован - как оксфордским препаратом от AstraZeneka (как и российский "Спутник", он производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК).
https://www.bbc.com/russian/news-59064800
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5