В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Башкатова на форуме по адвокационной поддержке стратегий вакцинации против COVID-19 в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Башкатова отметила, что врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НСПИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы о причинах этих событий.

Эксперт сообщила, что частота НСПИ в Украине составляет 0,1%.

"Большинство НСПИ, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз – это очень низкая частота. Ни один летальный случай в результате вакцинации не зарегистрирован", - сообщила Башкатова.

Представительница ГЭЦ подчеркнула, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.