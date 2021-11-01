Гетманцев о добровольном декларировании: Кто упустит шанс и будет совершать большие расходы - заинтересует налоговую
В настоящее время благодаря налоговой амнистии уже было легализировано свыше 120 млн грн.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
"Уже больше ста двадцати миллионов (задекларировали украинцы в рамках налоговой амнистии. - Ред.) . Сумма каждый день увеличивается. Число декларантов растет в прогрессии", - утверждает Гетманцев.
"Она не продлится несколько лет. Только год. Это ясно определено в законе. Кроме того, она будет производиться только раз. То есть люди, добровольно не легализующие деньги за это время, упустят этот шанс...Люди присматриваются и динамика говорит о том, что декларантов ежедневно становится все больше. Люди много консультируются, многие звонят в налоговую и мне тоже. Кстати, я сейчас работаю "налоговой няней" – сопровождаю тех, кто хочет пройти эту амнистию. Если у вас есть кто-то, кто боится, отправлять ко мне – я дам все гарантии, что негативных последствий не будет. Только положительные", - добавил нардеп.
Говоря о последствиях налоговой амнистии, Гетманцев отметил: "Если ты не воспользовался правом на налоговую амнистию, считается, что ты заявил: вообще нет активов, полученных тобой с уклонением от налогообложения. Зачем нужна такая налоговая презумпция? Если в будущем человек будет производить те или иные расходы на большие суммы, налоговая сможет спросить: откуда у тебя эти деньги? На самом деле это право уже есть сейчас у банков – в рамках финансового мониторинга задают такие вопросы. А в Европе или США на счет невозможно положить ни одного евро, не объяснив его происхождение. Хотим мы или нет, но мы являемся частью мира. Мы – не Россия".
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.
https://www.facebook.com/george.tuka/posts/4407148546066181?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня
Запитання, яке послало в нок-аут «кришталево чесного» Сергія Шефіра!
Запитання, яке живе в моїй голові вже кілька днів!
Запитання, відповіді на яке ми так і не почули!
- А НЕ ХОЧЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕВЕСТИ В УКРАИНУ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОФШОРАХ И ЗАПЛАТИТЬ С НИХ ВСЕ НАЛОГИ, К ЧЕМУ ОН ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН?
«Кошелек» Зеленского ушел в нок-аут от такого наглого предложения…
Учитель гордится тобой.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
По слухам, депутаты получают "в ковертах" по $5000
$5000 * 450 * 12месяцев = $27 000 000
Успешность амнистии очевидна!
И шо это за амнистия такая о которой никто не знает? Тут нужно обсуждение всей страной, реклама в медиа, громкие примеры и тому подобные массовые мероприятия. Иначе будет пшик.