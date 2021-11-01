РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости
14 667 45

Гетманцев о добровольном декларировании: Кто упустит шанс и будет совершать большие расходы - заинтересует налоговую

Гетманцев о добровольном декларировании: Кто упустит шанс и будет совершать большие расходы - заинтересует налоговую

В настоящее время благодаря налоговой амнистии уже было легализировано свыше 120 млн грн.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Уже больше ста двадцати миллионов (задекларировали украинцы в рамках налоговой амнистии. - Ред.) . Сумма каждый день увеличивается. Число декларантов растет в прогрессии", - утверждает Гетманцев.

"Она не продлится несколько лет. Только год. Это ясно определено в законе. Кроме того, она будет производиться только раз. То есть люди, добровольно не легализующие деньги за это время, упустят этот шанс...Люди присматриваются и динамика говорит о том, что декларантов ежедневно становится все больше. Люди много консультируются, многие звонят в налоговую и мне тоже. Кстати, я сейчас работаю "налоговой няней" – сопровождаю тех, кто хочет пройти эту амнистию. Если у вас есть кто-то, кто боится, отправлять ко мне – я дам все гарантии, что негативных последствий не будет. Только положительные", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев

Говоря о последствиях налоговой амнистии, Гетманцев отметил: "Если ты не воспользовался правом на налоговую амнистию, считается, что ты заявил: вообще нет активов, полученных тобой с уклонением от налогообложения. Зачем нужна такая налоговая презумпция? Если в будущем человек будет производить те или иные расходы на большие суммы, налоговая сможет спросить: откуда у тебя эти деньги? На самом деле это право уже есть сейчас у банков – в рамках финансового мониторинга задают такие вопросы. А в Европе или США на счет невозможно положить ни одного евро, не объяснив его происхождение. Хотим мы или нет, но мы являемся частью мира. Мы – не Россия".

Читайте также: За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Автор: 

амнистия (455) декларация (1382) Гетманцев Даниил (416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Зеленский, Ермак, шефиры, лейтенант бакланов....уже бегут возвращать бабло из офшоров в экономику украины?!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
+22
А как там Клочко и сам Гетманцев не заинтересовал? Ну и мразь.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
+19
Эти твари выдают ручным макакам зарплату в конвертах и тут же стращают народ!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как там Клочко и сам Гетманцев не заинтересовал? Ну и мразь.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:37 Ответить
Испанский стыд. https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Вони нам пишуть закони.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:38 Ответить
Зеленский, Ермак, шефиры, лейтенант бакланов....уже бегут возвращать бабло из офшоров в экономику украины?!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
Всего Гетманцев намешал : кони, люди, мухи, котлеты и даже Рашку приплёл. Неудивительно, что народ налоги не хочет платить, не видя в этом смысла
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
У каждого ларечника есть свой офшор!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:40 Ответить
В Украине, заплатил все налоги - и никто тебя не трогает, спи себе спокойно на лавочке возле вокзала.....))))
показать весь комментарий
01.11.2021 19:34 Ответить
доход бюджета от этого стыда аж 5! миоллионов гривен.... очереди не наблюдается как-то
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
Эти твари выдают ручным макакам зарплату в конвертах и тут же стращают народ!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:41 Ответить
https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

https://www.facebook.com/george.tuka/posts/4407148546066181?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня



Запитання, яке послало в нок-аут «кришталево чесного» Сергія Шефіра!
Запитання, яке живе в моїй голові вже кілька днів!
Запитання, відповіді на яке ми так і не почули!

- А НЕ ХОЧЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕВЕСТИ В УКРАИНУ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОФШОРАХ И ЗАПЛАТИТЬ С НИХ ВСЕ НАЛОГИ, К ЧЕМУ ОН ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН?

«Кошелек» Зеленского ушел в нок-аут от такого наглого предложения…
показать весь комментарий
01.11.2021 17:43 Ответить
Як тільки президент поверне гроші з офшорів і заплатить податки,зразу задекларую свою пенсію.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:44 Ответить
Если у вас есть кто-то, кто боится, отправлять ко мне - я дам все гарантии, что негативных последствий не будет. Только положительные".
Учитель гордится тобой.

показать весь комментарий
01.11.2021 17:45 Ответить
когда видишь такую кучерявую рожу, сразу мысли про огонь
показать весь комментарий
01.11.2021 17:46 Ответить
Ай, МоЛьОдЕц!!!)))
показать весь комментарий
01.11.2021 19:35 Ответить
Что больше всего бесит в словах этого зеленого имбицила, так это то , что так званные слуги повылазили с Криворожских помоек голые и босые и через пол года упаковались по полной. Пересели с самокатов на мерсы, но это у этого дебила вопросов не вызывает.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:45 Ответить
Да не были они голые и босые, что вы врете.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:17 Ответить
Согласен, не все, но цирульники и тамады, коих до хера выбрал мудрый нарид, срутся в потолок от доходов за их дебильность.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:24 Ответить
Знаете, в этом мире все относительно....И если у вас нету Хлеба, тогда нужно просто перейтина Пирожные!)))
показать весь комментарий
01.11.2021 19:37 Ответить
Это говорила Мария Ануаньета. Потом ей и её мужу отрубили голову.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:06 Ответить
Правильно! Так выпьем же за то, что как бы высоко мы не поднимались, при этом, никогда не отрывались от коллектива!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:27 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:46 Ответить
Ого,аж по 3 гривны на каждого!Пабеда!
показать весь комментарий
01.11.2021 17:49 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 17:52 Ответить
120 млн грн - это $4 000 000

По слухам, депутаты получают "в ковертах" по $5000

$5000 * 450 * 12месяцев = $27 000 000

Успешность амнистии очевидна!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:01 Ответить
Oни получают 50 000 $
показать весь комментарий
01.11.2021 21:08 Ответить
С-ки вьІ дикие, вьІ ж таким способом легализируете все наворованое - банальное отмьІвание денег.😡
показать весь комментарий
01.11.2021 18:11 Ответить
Да ты знал!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
А все депутаты освобождены спец.законом от декларирования и оплаты 5%.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:09 Ответить
Гетьманцев, після твоєї мами, з її дохрініща майна.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:20 Ответить
Это или глупость тех кто это придумал, или просто показать деятельность для отвода глаз, пока в офшорах прячутся свои миллионы.
И шо это за амнистия такая о которой никто не знает? Тут нужно обсуждение всей страной, реклама в медиа, громкие примеры и тому подобные массовые мероприятия. Иначе будет пшик.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:21 Ответить
Зае....ь, ук охренително ! Депктати, разом із свої зеленим офшорником , вже не цікавлять налогову?)))
показать весь комментарий
01.11.2021 18:36 Ответить
а клопу квартальному пригрозил?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:53 Ответить
Перешел на дрова, немножко сократил расходы, думаю налоговая не заинтересуется, Но все таки надо задуматься над предложением слуги.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Задумайся канешна! Дрова не дрова, Гетманцева не колышет, если есть превышение количества дров над доходами- надо идти сдаваться!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
Всем не-евреям стоит задуматься.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:10 Ответить
Лохторат стерпит. Основная масса нищих даже будет рада
показать весь комментарий
01.11.2021 19:10 Ответить
"Собственность - это кража" Прудон.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:46 Ответить
Вы разберитесь с налогами в своих конвертах, а потом требуйте от нормальных людей. Паразиты
показать весь комментарий
01.11.2021 19:33 Ответить
Та сто буїв тобі у гавань.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:48 Ответить
зеофшор и команда уже покаялись? али как? им можно видать.. смешная цифра 120млн однако, когда речь о миллиардах в офшорах идет.....
показать весь комментарий
01.11.2021 19:54 Ответить
Гетьманцев недоумок, до кота базиливо ему далече
показать весь комментарий
01.11.2021 20:15 Ответить
Добровольное декларирование доходов будут проводить так же , как проводят "добровольную" вакцинацию?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:51 Ответить
Да хватит уже причитать, амнистия накрылась медным тазом. Посему так, а потому, что доверия к этой мрази у народа нет и не будет.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:04 Ответить
Так , нехай зепрезедент покаже приклад як відмити гроші із офшорів. Амністія триватиме рік, я надіюсь що ви Зебанда, її не надовго переживете.
показать весь комментарий
02.11.2021 02:55 Ответить
Ті дибіли страх повністю загубили навіть немають інстинкту самозбереження.Напевно хочуть до Віті і його кровосісі.У народу терпіння урветься і співати на майдані уже небудуть...
показать весь комментарий
02.11.2021 21:55 Ответить
 
 