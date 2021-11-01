Гетманцев о добровольном декларировании: Кто упустит шанс и будет совершать большие расходы - заинтересует налоговую

В настоящее время благодаря налоговой амнистии уже было легализировано свыше 120 млн грн.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Уже больше ста двадцати миллионов (задекларировали украинцы в рамках налоговой амнистии. - Ред.) . Сумма каждый день увеличивается. Число декларантов растет в прогрессии", - утверждает Гетманцев.

"Она не продлится несколько лет. Только год. Это ясно определено в законе. Кроме того, она будет производиться только раз. То есть люди, добровольно не легализующие деньги за это время, упустят этот шанс...Люди присматриваются и динамика говорит о том, что декларантов ежедневно становится все больше. Люди много консультируются, многие звонят в налоговую и мне тоже. Кстати, я сейчас работаю "налоговой няней" – сопровождаю тех, кто хочет пройти эту амнистию. Если у вас есть кто-то, кто боится, отправлять ко мне – я дам все гарантии, что негативных последствий не будет. Только положительные", - добавил нардеп.

Говоря о последствиях налоговой амнистии, Гетманцев отметил: "Если ты не воспользовался правом на налоговую амнистию, считается, что ты заявил: вообще нет активов, полученных тобой с уклонением от налогообложения. Зачем нужна такая налоговая презумпция? Если в будущем человек будет производить те или иные расходы на большие суммы, налоговая сможет спросить: откуда у тебя эти деньги? На самом деле это право уже есть сейчас у банков – в рамках финансового мониторинга задают такие вопросы. А в Европе или США на счет невозможно положить ни одного евро, не объяснив его происхождение. Хотим мы или нет, но мы являемся частью мира. Мы – не Россия".

