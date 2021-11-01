РУС
Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав

В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется. Проблемы могут возникать при пиковых нагрузках с логистикой.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Производимого в Украине кислорода больше, чем потребляемого ... В сутки производится более 400 тонн жидкого кислорода, это тот кислород, который идет на нужды системы здравоохранения. Потребление также до 400 тонн", - сказал Комарида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций

Он добавил, что останавливавшиеся на регламентные работы заводы уже возобновили поставки кислорода в систему здравоохранения.

Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой.

"При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой. Если мы возьмем кислород, это не просто перелить из одной емкости в другую. Когда он производится, нужно определенное время на то, чтобы загрузить 20-тонную машину. Если производится 500 кг кислорода в час заводом, то для того, чтобы загрузить 20-тонную машину, нужно примерно 40 ч. И когда мы видим, что в больницу ночью госпитализируют много пациентов, то утром этой больнице необходимо гораздо больше кислорода. Мы экстренно пытаемся обеспечить ее кислородом и возникают определенные логистические сбои", - сказал Комарида.

Что касается поставок кислорода из Польши, первый заместитель министра отметил, что основные производители кислорода исторически находятся на востоке Украины, поэтому при поставке кислорода в больницы западных областей удобнее это делать именно из Польши.

Также читайте: Кабмин должен запретить или ограничить экспорт кислорода, - Арахамия

"Из Польши гораздо ближе привезти кислород в западную Украину, чем везти его через всю Украину с востока. Поэтому логистически могут быть разные нюансы. По моей информации, из Польши поступает примерно 100 тонн кислорода в неделю. Длительные ли эти контракты, я не могу сказать , но это не суперострая потребность для Украины - закупать в Польше. Особенно после того, как заводы запустились. Все будет зависеть от количества новых случаев, количества потребления и собственно от логистики кислорода", - сказал Комарида.

Если потребность в кислороде возрастет, то, по словам Комариды, внутри страны будут развернуты дополнительные мощности.

Также он напомнил, что правительство выделило 395 млн грн как субвенцию на автономные кислородные станции для больниц.

Также читайте: Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин

По его словам, критериев для больниц, где будут устанавливаться кислородные станции, несколько: к какой волне принадлежит больница, сколько кислородных точек в ней развернуто и сколько еще может быть развернуто, как логистически туда доставляется кислород.

+7
У нас и проблем с углем нет,вон его сколько на глубине 1000 метров.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:32 Ответить
+3
ЗЕбанат , яка різниця, якщо нема ШВЛ і кісню в лікарні головне, що покладений асфальт і столбікі поставили до кладовища!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:31 Ответить
+3
"Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой."
Да умирающему от ковида на больничной койке пофиг на вашу логистику. Факт остается фактом: действующей власти насрать на собственных граждан...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:42 Ответить
брехня. 20 000 коштує балон кисню у Дніпрі + робота лікаря.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:23 Ответить
А Филатов Зачем?Недобросовестные врачи создают искусственный дефицит.Только в нескольких ковидных больницах Харькова не берут денег за лечение.Остальные -вымагают.Их не трогают,потому что и так врачей дефицит.Тоже и по сертификатам.Врачей-рвачей не трогают,а берут их покупателей.Это -вынужденная мера. Причем ,пока оправданная.У пациентов нет выбора.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
ЗЕбанат тримайте рівень кісню на контролі
показать весь комментарий
01.11.2021 18:36 Ответить
ДЛЯ КЛОУНА ЕГО БАНДЫ И МОЗ С ЛЯШКО ВКУПЕ...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:39 Ответить
Лікарів потрібно арештовувати і віддавати під трибунал і застосовувати до них вищу міру покарання, а для цього потрібен Воєнний стан.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:47 Ответить
Гроші на ковід виділяються в потрібних обсягах, більше грошей медицина не може освоїти, вони будуть банально вкрадені, тому гроші пустили на дороги і це правильно! Проблема не в грошах а в людях на місцях які не вміють працювати в умовах епідемії а вміють тільки косити бабло на пацієнтах. Тому вирішувати проблему високої смертності від ковіду потрібно не грошима а людьми, призначенням ефективних менеджерів на чолі ковідних лікарень, міськздравів та облздравів. Поки в нас на цих посадах виключно безмозглі корупціонери та злочинці і прийшов час саджати їх в тюрму!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:55 Ответить
На дорогах легше вкрасти, аніж у медичній галузі.
Я от чула, що лікарям у три рази зменшили зарплату. Заборгували кошти. Це таке чудове фінансування мабуть ?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:18 Ответить
А кто лечить будет? Расстрельная команда?Или Вы лично?Вы хоть видели в каких условиях работает ковидный медперсонал?Когда не было всплеска.врачей ушли, а сейчас их банально не хватает! Во всех странах.Я видел,как трудятся девушки перемещая по этажам и пандусам двухцентнерных больных.Я им кланяюсь!Украинские врачи -лучшие!!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:58 Ответить
Лікарів в Україні достатньо, потрібно їх мобілізувати на військову службу.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:59 Ответить
Якщо лікарів мобілізувати на військову службу, то хто лікувати буде?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
У тебя снова мыши таблетки покрали?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:20 Ответить
Жаль что этого не знают больные. Им сразу же стало бы легче.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:27 Ответить
Зараз буде нова проблема - перебої електропостачання які будуть зупиняти все обладнання в лікарнях і люди будуть вмирати. Тому потрібно вирішувати питання забезпечення лікарень комплексно і в повному обсязі. Потрібно створити національну компанію яка буде займатись всіма технічними питаннями медичних установ - побудова кисневих станцій, організація резервного електроживлення, встановлення генераторів, реконструкція електромереж, ремонт та модернізація вентиляції, водопостачання, каналізації, приміщень, розгортання додаткових наметів у випадку посилення епідемії, підключення їх до інфраструктури лікарень. Уряд не має займатись питаннями лікарень, це не рівень уряду. Потрібно перекласти всі ці питання на фахівців з технічною та медичною освітою які знають медичні та технічні норми і правила і можуть фахово вирішувати питання по забезпеченню медичних установ всім необхідним технічним супроводом.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:28 Ответить
01.11.2021 18:31 Ответить
Головна проблема не у відсутності ШВЛ, а у відсутності медицини в Україні. Більшість померлих від коронавірусу померли не від хвороби і не від ускладнень а від відсутності лікування, від того що до них ніхто не підходив за цілий день перебування в лікарні! Не в ШВЛ і не в кисні головна проблема а у неспроможності головних лікарів ефективно керувати персоналом, у неспроможності місцевої влади залучати додаткові кошти та медперсонал для елементарного догляду за хворими в переповнених ковідних лікарнях! Місцева влада пилить гроші на ковіді і їй вигідна істерика і велика кількість померлих! Ніхто реально нічого не робить для того щоб зменшити смертність! Ви десь бачили щоб місцева влада залучала волонтерів в лікарні, просила про допомогу медичним персоналом, просила про допомогу технічних фахівців? Ні! Місцева влада просить тільки гроші і тільки щоб вкрасти! А насправді потрібні не гроші і а люди, медсестри які будуть ставити крапельниці та робити щеплення, санітарки які будуть банально виносити судно за лежачими, лікарі які будуть оглядати і контролювати стан пацієнтів - але цього ніхто не просить, всіх все влаштовує і поки так буде продовжуватись цифри смертності будуть збільшуватись, бо система медицини неспроможна вилікувати навіть нежить і може залікувати до смерті навіть абсолютно здорову людину!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:42 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 18:45 Ответить
цап вирішив відокреметись від кісню
показать весь комментарий
01.11.2021 18:47 Ответить
01.11.2021 18:32 Ответить
73 прцента вірять. Чим їх меньше, тим краще
показать весь комментарий
01.11.2021 18:33 Ответить
Меньш 73% наріду більше кісню))))
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
Большие проблемы были и есть от отсутствия ума у многих руководителей,которые занимают не свои места.А страдает народ,к сожалению...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:39 Ответить
Та як і заборгованості по зарплаті медикам , -Київська лікарня № 17 заборгованість по зарплаті 2 місяці при тому шо у лікарні два корпуси відведені під ковідників ! І це в столиці то шо казати вже за регіони ...Брехливі зебіли !
показать весь комментарий
01.11.2021 18:39 Ответить
Я уколов не боюсь ,если надо -уколюсь!Китай провкцинировал 78 % из 1,4 млрд.Даже детей.И У него на вчера было 300 случаев положительных тестов.На всю страну.Но зато энергокризис вируе!!!СИ уже 21 месяц не покидал пределы Поднебесной. Все в ручном режиме и тотальном видеоконтроле и начисляют штрафные баллы.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:40 Ответить
Себто зараз пік захворюваності і далі все піде на спад? І потреба в кисні буде зменшуватись що доби? Ой, вірю-вірю!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:41 Ответить
01.11.2021 18:42 Ответить
Люди радісно вмерли, дізнавшись, що проблема в логістиці. Як усе гарно! Держава ні при чому - винна клята логістика. Дякуємо за просвітлення, дорога Державо!
показать весь комментарий
01.11.2021 23:55 Ответить
Ваш коммент к Комариде отправьте...
показать весь комментарий
01.11.2021 23:57 Ответить
===========
проблема не с логистикой, а с мозгами
показать весь комментарий
01.11.2021 18:54 Ответить
Людині, яка гине без кисню, пофіг, як ви називаєте своє розгільдяйство та злодійство...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:56 Ответить
В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ага, два завода стали на регламенты, а кислорода производится больше чем потребляется.
"Производят" настолько много, что вынуждены вести его из Польши и брать в долг
у металлургических предприятий Ахметова.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:16 Ответить
Напоминает "всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо".
показать весь комментарий
01.11.2021 19:26 Ответить
С начала кризиса в Одессе наблюдается наиболее острый дефицит кислорода, запасы которого могут к вечеру сегодняшнего дня закончиться.
Об этом сообщает местный портал "Думская", передают Українські Новини.

Напряженной остается ситуация с поставками кислорода для больных коронавирусом в Одессе. Департамент здравоохранения мэрии управляет плановыми поступлениями и остатками в ручном режиме. При этом более 165 тыс. одесситов на сегодня заражены коронавирусной инфекцией.
"Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, сегодня из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода. Автоцистерна прибудет в наш город минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза. Поэтому время его доставки, а также перечень больниц, в которые он привезет газ, пока неизвестны. Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматриваются", - говорится в сообщении.

Городской совет Одессы задействовал последние резервы технического газа, но без дополнительных поставок кислорода до вечера его не хватит, пишет издание.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
-Доктор! У меня проблемы с сексом....
- Что? Невыходит?!
- Да, нет....выходит хорошо, но входит плохо!...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
ПыСы. Плохому танцору....нужен опытный хирург.

Печально все это.....
показать весь комментарий
01.11.2021 19:30 Ответить
Наличие проблемы, указывает на острый дефицыт мозгов
показать весь комментарий
01.11.2021 19:44 Ответить
Плохому танцору всё мешает. Брехливые гадюки
показать весь комментарий
01.11.2021 21:04 Ответить
Какая же скотская формулировка проблемы---кислород то был, но с логистикой хреново оказалось! А родне тех кому кислорода не досталось---хоть и был---полегчало что логистика не сработала?
показать весь комментарий
01.11.2021 22:32 Ответить
1. Совок: "Проблем с колбасой нет, есть проблема развоза её из москвы по соседним областям..."

2. Где то место в Украине, где накоплено суммарное, недостающее во всех больницах украины,кол-во кислорода?

3. Фсмысле - "с логистикой"???!

Крошка Цахес клялся, что если решить проблему дорог - это позитивно повлияет на здравоохранение в Украине. На дороги шли деньги, выделенные на борьбу с эпидемией,

В итоге: Так-то у нас всё збсь... просто транспортные проблемы!...

22-го апреля 19 года в свой день рождения я проснулся в 6 утра и посмотрел предварительные подсчёты результатов выборов... и хоть в квартире, кроме меня и кота никого не было - произнёс вслух: ********************?!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 00:25 Ответить
 
 