Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав

В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется. Проблемы могут возникать при пиковых нагрузках с логистикой.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Производимого в Украине кислорода больше, чем потребляемого ... В сутки производится более 400 тонн жидкого кислорода, это тот кислород, который идет на нужды системы здравоохранения. Потребление также до 400 тонн", - сказал Комарида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Украине: Кабмин дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций

Он добавил, что останавливавшиеся на регламентные работы заводы уже возобновили поставки кислорода в систему здравоохранения.

Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой.

"При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой. Если мы возьмем кислород, это не просто перелить из одной емкости в другую. Когда он производится, нужно определенное время на то, чтобы загрузить 20-тонную машину. Если производится 500 кг кислорода в час заводом, то для того, чтобы загрузить 20-тонную машину, нужно примерно 40 ч. И когда мы видим, что в больницу ночью госпитализируют много пациентов, то утром этой больнице необходимо гораздо больше кислорода. Мы экстренно пытаемся обеспечить ее кислородом и возникают определенные логистические сбои", - сказал Комарида.

Что касается поставок кислорода из Польши, первый заместитель министра отметил, что основные производители кислорода исторически находятся на востоке Украины, поэтому при поставке кислорода в больницы западных областей удобнее это делать именно из Польши.

Также читайте: Кабмин должен запретить или ограничить экспорт кислорода, - Арахамия

"Из Польши гораздо ближе привезти кислород в западную Украину, чем везти его через всю Украину с востока. Поэтому логистически могут быть разные нюансы. По моей информации, из Польши поступает примерно 100 тонн кислорода в неделю. Длительные ли эти контракты, я не могу сказать , но это не суперострая потребность для Украины - закупать в Польше. Особенно после того, как заводы запустились. Все будет зависеть от количества новых случаев, количества потребления и собственно от логистики кислорода", - сказал Комарида.

Если потребность в кислороде возрастет, то, по словам Комариды, внутри страны будут развернуты дополнительные мощности.

Также он напомнил, что правительство выделило 395 млн грн как субвенцию на автономные кислородные станции для больниц.

Также читайте: Потребление кислорода в больницах за месяц выросло на 30%. - Кузин

По его словам, критериев для больниц, где будут устанавливаться кислородные станции, несколько: к какой волне принадлежит больница, сколько кислородных точек в ней развернуто и сколько еще может быть развернуто, как логистически туда доставляется кислород.