Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав
В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется. Проблемы могут возникать при пиковых нагрузках с логистикой.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Производимого в Украине кислорода больше, чем потребляемого ... В сутки производится более 400 тонн жидкого кислорода, это тот кислород, который идет на нужды системы здравоохранения. Потребление также до 400 тонн", - сказал Комарида.
Он добавил, что останавливавшиеся на регламентные работы заводы уже возобновили поставки кислорода в систему здравоохранения.
Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой.
"При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой. Если мы возьмем кислород, это не просто перелить из одной емкости в другую. Когда он производится, нужно определенное время на то, чтобы загрузить 20-тонную машину. Если производится 500 кг кислорода в час заводом, то для того, чтобы загрузить 20-тонную машину, нужно примерно 40 ч. И когда мы видим, что в больницу ночью госпитализируют много пациентов, то утром этой больнице необходимо гораздо больше кислорода. Мы экстренно пытаемся обеспечить ее кислородом и возникают определенные логистические сбои", - сказал Комарида.
Что касается поставок кислорода из Польши, первый заместитель министра отметил, что основные производители кислорода исторически находятся на востоке Украины, поэтому при поставке кислорода в больницы западных областей удобнее это делать именно из Польши.
"Из Польши гораздо ближе привезти кислород в западную Украину, чем везти его через всю Украину с востока. Поэтому логистически могут быть разные нюансы. По моей информации, из Польши поступает примерно 100 тонн кислорода в неделю. Длительные ли эти контракты, я не могу сказать , но это не суперострая потребность для Украины - закупать в Польше. Особенно после того, как заводы запустились. Все будет зависеть от количества новых случаев, количества потребления и собственно от логистики кислорода", - сказал Комарида.
Если потребность в кислороде возрастет, то, по словам Комариды, внутри страны будут развернуты дополнительные мощности.
Также он напомнил, что правительство выделило 395 млн грн как субвенцию на автономные кислородные станции для больниц.
По его словам, критериев для больниц, где будут устанавливаться кислородные станции, несколько: к какой волне принадлежит больница, сколько кислородных точек в ней развернуто и сколько еще может быть развернуто, как логистически туда доставляется кислород.
Я от чула, що лікарям у три рази зменшили зарплату. Заборгували кошти. Це таке чудове фінансування мабуть ?
Себто зараз пік захворюваності і далі все піде на спад? І потреба в кисні буде зменшуватись що доби? Ой, вірю-вірю!
Да умирающему от ковида на больничной койке пофиг на вашу логистику. Факт остается фактом: действующей власти насрать на собственных граждан...
проблема не с логистикой, а с мозгами
Ага, два завода стали на регламенты, а кислорода производится больше чем потребляется.
"Производят" настолько много, что вынуждены вести его из Польши и брать в долг
у металлургических предприятий Ахметова.
Напряженной остается ситуация с поставками кислорода для больных коронавирусом в Одессе. Департамент здравоохранения мэрии управляет плановыми поступлениями и остатками в ручном режиме. При этом более 165 тыс. одесситов на сегодня заражены коронавирусной инфекцией.
"Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, сегодня из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода. Автоцистерна прибудет в наш город минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза. Поэтому время его доставки, а также перечень больниц, в которые он привезет газ, пока неизвестны. Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматриваются", - говорится в сообщении.
Городской совет Одессы задействовал последние резервы технического газа, но без дополнительных поставок кислорода до вечера его не хватит, пишет издание.
- Что? Невыходит?!
- Да, нет....выходит хорошо, но входит плохо!...
Печально все это.....
2. Где то место в Украине, где накоплено суммарное, недостающее во всех больницах украины,кол-во кислорода?
3. Фсмысле - "с логистикой"???!
Крошка Цахес клялся, что если решить проблему дорог - это позитивно повлияет на здравоохранение в Украине. На дороги шли деньги, выделенные на борьбу с эпидемией,
В итоге: Так-то у нас всё збсь... просто транспортные проблемы!...
22-го апреля 19 года в свой день рождения я проснулся в 6 утра и посмотрел предварительные подсчёты результатов выборов... и хоть в квартире, кроме меня и кота никого не было - произнёс вслух: ********************?!!!